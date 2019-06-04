Большой брат приходит в школу



г.Пермь



В Перми готова к запуску система контроля эмоций учеников через онлайн-камеры



В конце июня пермские СМИ сообщили о разработке местными IT-умельцами системы психодиагностики по видеопотоку, способной анализировать настроение школьников в течение долгого времени. Речь идет об «умном наблюдении» за состоянием обучающихся через онлайн-камеры, данные которого ежесекундно обрабатываются специальной компьютерной программой («нейросетью»).

Таким образом планируется выявлять «потенциально опасных» подростков, которые пока еще ничего не сделали, но показали некие негативные эмоции. Детей, мимика которых будет идентифицирована как выражающая страх, агрессию или печаль, возьмут на карандаш педагоги-психологи, а их родителями займутся органы опеки. На стадии апробации система будет работать в нескольких школах Перми на базе видеонаблюдения при сдаче ЕГЭ. Как мы и прогнозировали, лозунги безопасности на госэкзамене оказались для цифровизаторов лишь предлогом для внедрения тотальной электронной слежки, учета и контроля за психикой школьников.Приводим наиболее интересные моменты из интервью пермского издания 59.ru с разработчиком системы онлайн-слежки в школах, гендиректором компании New Vizion Ольгой Заречной:Как видим, разработчик системы предельно откровенна – она руководствуется принципами т.н. «корпоративной культуры» транснацкорпораций, сотрудники которых фактически не принадлежат себе и воспринимаются своими работодателями как «неоптимизированный контингент» или «человеческий капитал». Такой бизнес-подход к человеку, загоняющий его в жесткие рамки и требующий конкретных реакций на происходящее, многие эксперты справедливо именуют капиталофашизмом или новым тоталитаризмом. Для адептов цифровизации не существует никакого личного пространства человека, сферы приватности, они намерены взять под контроль святая святых – эмоциональную, духовную сторону человека. Причем, как справедливо отметила автор проекта, сам человек (ребенок, подросток или взрослый) не в состоянии постоянно контролировать свои психоэмоциональные реакции – так что за него это «любезно сделает» система, настроенная на определенный алгоритм.Такой сугубо машинный, бездушно-программный подход к человеческой личности, когда чувства и переживания всех обучающихся в аудитории в каждый конкретный момент времени пытаются причесать под одну гребенку, чтобы потом принимать меры по поводу любых зафиксированных «отклонений», просто поражает своей бесчеловечностью. И тем не менее, он начинает легализовываться – в пермском случае руками беспринципных депутатов-единороссов вроде Павла Фадеева и цифровизатора-монополиста ПАО «Ростелеком», председатель совета директоров которой, экс-министр обороны Сергей Иванов считается автором афоризма: «Люди – наша новая нефть».Теперь очень даже понятно, как будет находиться работа для армии педагогов-психологов, медиаторов и проч., которых мечтают приставить к каждой семье и ребенку зампред комитета Госдумы по образованию Любовь Духанина , замминистра просвещения Татьяна Синюгина , замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей при Минпросвете Лариса Фальковская и иже с ними. Лоббисты «ответственного родительства», огосударствления детей, работающие по западным методичкам, на голубом глазу заявляют, что почти каждый подросток склонен к девиантному поведению, около 10-12% всех школьников потенциально социально опасны, склонны к наркозависимости и т.д. В качестве «лекарства» предлагается откровенно ювенальная, прозападная идеология, официально внедряемая органами власти на уровне методичек псевдообщественников типа Национальной родительской ассоциации, современной «детоцентричной» педагогики и психологии, регламентов органов опеки по «профилактике и раннему выявлению семейного неблагополучия». Разнорядки на количество потенциально «неблагополучных» семей уже имеются, бюджетные средства педагогам-психологам выделены – так что дело за малым: выявить таких детей в школах, чему весьма поспособствует система биометрической слежки в аудиториях.Во что в итоге выльется пермский эксперимент, можно представить на примере Китая, где в настоящее время также активно внедряется контроль школьников с помощью искусственного интеллекта. На сегодня онлайн-камеры изучают поведение 28 тыс. учеников младших классов, и совсем скоро эксперимент будет распространен на всю страну., – рассказывает китайская журналистка англоязычного ресурса Six Thone. В России ситуация развивается очень похоже: система тотального биометрического контроля внедряется административно-командными (читай – принудительными) методами без каких-либо публичных дискуссий, без учета мнений учеников и родителей. Более того, власти на местах принуждают родителей сдавать биометрические данные своих детей, в частности – образцы голоса, угрожая в случае отказа применить карательные меры ювенальщиков к мамам и папам. Об этом свидетельствует сообщение участницы группы «Комитет по защите персональных данных» «ВКонтакте».Призываем пермскую родительскую общественность отреагировать на биометрический беспредел цифролоббистов в местных школах, а также всех родителей – не забывать о том, что без вашего личного согласия все подобные эксперименты носят противозаконный и антиконституционный характер.РИА Катюша