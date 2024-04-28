9 месяцев по-царски: как относились к беременным в семьях монархов

Беременность царственных особ в прошлые столетия была, с одной стороны, опасным испытанием, а с другой — привычным явлением, которое повторялось чуть ли не каждый год. Наступит XX век, и молодые королевы (а также их мужья) понемногу станут относиться к себе не просто как к «фабрике наследников», а как к обычным женщинам, которые могут позволить себе рожать столько детей, сколько захотят, и по-настоящему наслаждаться каждой минутой материнства.