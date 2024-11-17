Советы опытных педагогов школ родителям

В своей работе педагогам приходиться иметь дело с огромным количеством совершенно разных родителей. Несомненно, большинство из них проделывают серьезную работу по воспитанию своих детей. Но все же есть часть родителей, которые делают учителей несчастными.

В этой статье представлены советы опытных педагогов, которым, по их мнению, должны следовать абсолютно все родители.

Совет 1. Оказывайте учителю поддержку.

Любой учитель скажет, что если родители проявляют готовность помогать учителю и поддерживать его, то вместе они легче справляются со всеми проблемами, которые возникают на протяжении учебного года. Учителя тоже люди, и иногда они могут совершать ошибки. Однако, несмотря ни на что, большинство педагогов – это преданные своему делу профессионалы, которые посвящают работе все свое время. Конечно, не нужно думать, что не существует плохих учителей, но большинство из них исключительно квалифицированные работники.

Если у вашего ребенка неумелый, непрофессиональный учитель, не судите по нему обо всех преподавателях, которые были, есть и будут в жизни ребенка, лучше выскажите свои опасения по поводу квалификации данного педагога директору школы. Если у вашего ребенка отличный учитель, постарайтесь, чтобы он знал о вашем уважении, а также поделитесь своим мнением с администрацией школы. Выразите свою поддержку не только учителю, но и школе в целом.

Совет 2. Становитесь и оставайтесь вовлеченными в учебный процесс.

Одна из самых неприятных тенденций в школах – это снижение уровня участия родителей в образовании детей по мере их взросления. Это чрезвычайно обескураживающий факт, потому дети любого возраста пребывают в выигрышном положении именно тогда, когда их родители остаются вовлеченными в процесс обучения. Хотя, действительно, первые несколько лет школы, возможно, и самые важные, остальные годы обучения также очень значимы.

Дети умны и интуитивны. Когда они видят, что родители принимают меньше участия в их образовании, то получают определенный (неверный) посыл. При этом большинство детей вслед за родителями также снижают свой интерес к учебе. Это печальная реальность, но в средних и старших класса действительно на многие родительские собрания приходит мало родителей. Причем приходят в основном те родители, которым, по мнению учителей, делать это вообще не обязательно, однако взаимосвязь академического успеха ребенка и своего участия в его образовании они не подвергают сомнению.

Все родители должны знать, что происходит в повседневной школьной жизни их ребенка. Вот что им необходимо делать ежедневно:

Спрашивать у ребенка, как прошел его школьный день. Заводить разговор о том, что нового он узнал, с кем дружит, что ел на обед и т. д.

Следить за тем, чтобы у ребенка было установленное время на выполнение домашнего задания. Отвечать на все его вопросы и помогать ему при необходимости.

домашнего задания. Отвечать на все его вопросы и помогать ему при необходимости. Читать все записки/замечания, которые пишет учитель. Записи учителя – это основная форма общения между учителем и родителями. Ищите их и читайте, чтобы оставаться в курсе происходящих событий.

Немедленно связаться с учителем, если есть какие-либо опасения.

Ценить образование вашего ребенка и ежедневно рассказывать ему о важности обучения. Это, пожалуй, наиболее ценная помощь родителей в образовании детей. Те дети, которые ценят процесс обучения и образование в целом, чаще добиваются успеха, а те, кто не ценит, зачастую терпят неудачи.

Совет 3. Не говорите плохо об учителе в присутствии ребенка.

Ничто так не подрывает авторитет учителя, как дурные отзывы и плохие слова родителей о нем, высказываемые в присутствии детей. Бывают моменты, когда вы недовольны работой учителя, но ваш ребенок никогда не должен об этом знать. Это мешает его образованию. Если вы устно и категорически выражаете неуважение к учителю, ваш ребенок, скорее всего, последует вашему примеру. Держите при себе ваши личное мнение о педагоге и делитесь им только с администрацией школы или самим учителем.

Совет 4. Доводите до конца свои обещания.

Директора школ множество раз сталкиваются с ситуацией, когда ученик нарушает дисциплину, после чего в их кабинет приходят родители и выражают свое полное согласие с учителем и извиняются за поведение своего сына или дочери. Они обещают принять меры и наказать ребенка дома, вне школы. Тем не менее, когда на следующий день учитель разговаривает с учеником, тот говорит, что дома ничего не произошло.

Детям нужны режим и дисциплина. Если ребенок нарушает дисциплину, то последствия должны быть как в школе, так и дома. Это показывает ему, что родители и школа – это единомышленники, что ему не удастся избежать последствий плохого поведения. Но, если вы не намерены доводить до конца дисциплинарные меры, то не обещайте этого учителю. Когда вы так поступаете, вы тем самым даете ребенку понять, что он может нарушить дисциплину, и никакого наказания за этим не последует. Доводите до конца свои обещания.

Совет 5. Не верьте на слово своему ребенку.

Если ваш ребенок пришел домой из школы и сказал, что учитель бросил в него коробку с салфетками, как вы на это отреагируете?

Вы сразу решите, что ребенок говорит правду? Вы позвоните директору школы или встретитесь с ним и потребуете, чтобы этого учителя отстранили от уроков? Вы агрессивно предъявите обвинения учителю? Вы позвоните учителю и назначите встречу с ним, на которой спокойно попросите объяснить, что произошло?

Если вы выбрали любой пункт, кроме четвертого, то ваш выбор – это худший вид пощечины педагогу. Родители, которые безоговорочно верят обвинениям ребенка в адрес взрослого человека, не прояснив ситуацию, подрывают авторитет этого человека. Хотя вполне вероятно, что ребенок говорит правду, учителю необходимо предоставить право объяснить свою позицию без злобных нападок.

Слишком часто в процессе объяснений дети забывают рассказать о важнейших (ключевых) фактах. Они довольно хитры и изворотливы, и если есть возможность доставить учителю неприятности, они сделают это. Родители и учителя, которые чувствуют взаимопонимание и сотрудничают друг с другом, исключают возможность всякого рода предположений и заблуждений, потому что ребенок знает, что это не сойдет ему с рук.

Совет 6. Не оправдывайте ребенка.

Помогайте педагогам привлекать ребенка к ответственности. Если ваш ребенок совершил проступок, не выручайте его, постоянно оправдываясь. Иногда бывают уважительные причины, но если вы постоянно оправдываете вашего ребенка, то ничем не помогаете ему. Вы не сможете извиняться за него всю жизнь, поэтому не позволяйте ему привыкать к вашим оправданиям.

Если ребенок не выполнил домашнюю работу, не нужно звонить учителю и говорить, что это ваша вина, потому что вы брали его на футбол. Если ребенок попал в неприятности за то, что бьет другого ученика, не оправдывайте такое поведение тем, что это просто потому, что старший брат научил его новым приемам. Прочно стойте на позициях дисциплины вместе со школой и преподавайте детям жизненные уроки, которые не дадут им совершить серьезные ошибки в будущем.