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Какие чекапы нужны ребенку первого года жизни

Рассказывает педиатр, главный врач клиники «PRO детей» Екатерина Потеряева.
источник: Freepik

Чекап первого месяца жизни: что в него входит

Прежде всего, всем новорожденным проводят неонатальный скрининг (берут кровь из пяточки). Благодаря ему можно обнаружить минимум 5 тяжелых заболеваний: врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземию.

В некоторых регионах нашей страны скрининг расширен до 11 заболеваний. А, например, в США в обязательный скрининг входят 35 заболеваний, в дополнительный — еще 26. Не так давно там был введен скрининг на СМА — спинальную мышечную амиотрофию.

Кстати, с 2023 года и в России всех новорожденных проверяют на 36 заболеваний, в том числе на СМА.

Также всем малышам проводится аудиологический скрининг — проверка слуха. Это необходимо для раннего выявления глухоты у ребенка. 

В России профилактические осмотры детей регулируются приказом № 514н. Согласно ему, в один месяц детей осматривают педиатр, невролог, детский хирург, офтальмолог и детский стоматолог.

Невролог исключает врожденную патологию нервной системы, проверяет симметричность рефлексов, определяет необходимость дальнейшего наблюдения.

Офтальмолог исключает врожденные патологии сетчатки и самого глаза.

Детский хирург исключает грыжи (пупуочная, паховая и белой линии живота), выявляет грубые врожденные аномалии и пороки развития.

Стоматолог может диагностировать короткую уздечку (что, в принципе, должен делать педиатр еще до этого возраста).

УЗИ нужны для выявления пороков сердца, почек, тазобедренных суставов, аномалий желудочно-кишечного тракта и головного мозга.

Каких специалистов нужно пройти на первом году жизни

В два месяца по приказу No514н предлагается выполнить общий анализ крови и мочи, а также пройти осмотр у педиатра. ОАК тут нужен в первую очередь для выявления серповидноклеточной анемии. Кстати, само по себе снижение уровня гемоглобина в этом возрасте не показательно, поскольку для двух-трех месяцев нижняя граница нормы гемоглобина – 90 мг/л, что в старшем возрасте расценивается как анемия II степени. Это физиологическое снижение не должно расцениваться как патология.

В три месяца ребенку нужно пройти осмотр педиатра и травматолога-ортопеда. Основная задача — исключить патологию формирования тазобедренных суставов, неявный краниостеноз и другие нетяжелые патологии опорно-двигательного аппарата. Впрочем, как правило, тяжелая патология развития выявляется еще раньше, и к трем месяцам ребенок уже может быть прооперирован.

Каких специалистов нужно пройти в год

В 12 месяцев согласно российским рекомендациям нужно снова пройти нескольких врачей-специалистов: это педиатр, невролог, детский хирург, оториноларинголог, травматолог-ортопед и офтальмолог.

Невролог в этом возрасте может выявить или заподозрить ДЦП (детский церебральный паралич) который проявляется более ярко именно к году.

К сожалению, в России нет стандартного скрининга РАС (Расстройство аутистического спектра), хотя международный m-chat может на своём приеме использовать каждый педиатр для выявления РАС у детей от 18 до 30 месяцев. 

Зачем в этом списке детский хирург, оториноларинголог, офтальмолог и травматолог-ортопед — непонятно. В абсолютном большинстве случаев врожденные или тяжелые патологии выявляются в один месяц и реже на первом году жизни (обычно — по жалобам родителей). И если на первом году жизни выявлена какая-то патология, то это значит, что либо ребенок и так наблюдается у профильного специалиста, либо патология уже скорректирована.

источник: Freepik

Из обследований рекомендуется сдать общий анализ крови, мочи и пройти ЭКГ.

Общий анализ крови действительно показан: необходима диагностика и своевременная коррекция железодефицита или лечение анемии.

А вот общий анализ мочи внешне здоровому ребенку почти никогда не нужен. Выявление бессимптомной лейкоцитурии или бактериурии, которые не требуют лечения, лишь нервирует родителей и ведет к ненужному обследованию и лечению.

ЭКГ в этом возрасте даже если и покажет нарушения ритма, то лечить их нечем, и они клинически не значимы.

Какие чекапы проходят малыши за границей

В большинстве западных стран ребенок дети первого года жизни планово посещают только педиатра. Почему так?

Что касается УЗИ, то более 95% всех врожденных пороков развития выявляется еще во время внутриутробного периода жизни ребенка. То есть неонатолог в роддоме уже практически точно в курсе о большинстве врожденных аномалий плода. Поэтому за границей необходимости в УЗИ-скрининге после родов не возникает.

Педиатр — без участия узких специалистов — вполне способен выявить большинство врожденных дефектов. И при подозрении на патологию направить родителей с ребенком к узкому специалисту.

Например, в США педиатр сам проводит отоскопию (осмотр ушей), офтальмоскопию (осмотр глаз), аудиологический скрининг и обследование при помощи неврологического молоточка. Когда у новорожденного ребенка в полной мере начинает функционировать малый круг кровообращения, то ему также проводят пульсоксиметрию. Маркером наличия каких-либо аномалий будет снижение уровня кислорода в крови.

Если у вас грамотный педиатр, который может все это сделать, то его осмотра будет вполне достаточно.

Причем — если жалоб нет, ребенок хорошо растет и развивается — он может приглашать вас на осмотр не каждый месяц, а только в дни вакцинации.

Фото на обложке: Freepik

 

Екатерина Потеряева
Врач-педиатр, клиника «PRO детей» (Пермь)
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здоровье детейг. Пермь

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