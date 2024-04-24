Какие чекапы нужны ребенку первого года жизни

Зачем в этом списке детский хирург, оториноларинголог, офтальмолог и травматолог-ортопед — непонятно. В абсолютном большинстве случаев врожденные или тяжелые патологии выявляются в один месяц и реже на первом году жизни (обычно — по жалобам родителей). И если на первом году жизни выявлена какая-то патология, то это значит, что либо ребенок и так наблюдается у профильного специалиста, либо патология уже скорректирована.