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Загадочный театр теней своими руками

 

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Недавно я нашла на чердаке своей памяти игру, в которую мы давным-давно играли с бабушкой. В солнечный день доставали из чулана самодельный театр теней и по несколько часов ставили наивные детские спектакли. К моему удивлению мои малыши ничуть не меньше увлеклись этой забавой.

Вам понадобится:

— картонная коробка
— лист белой папиросной бумаги
— черный картон
— малярный скотч
— клей
— деревянные палочки
— ножницы
— черный фломастер

У картонной коробки вырежьте дно и верхнюю крышку. Дно заклейте папиросной бумагой – это будет экран театра теней. Из остатков картона вырежьте орнамент для украшения сцены. Детали нарисуйте маркером, затем приклейте всю эту конструкцию к коробке. Театр готов!

Загадочный театр теней своими руками

Загадочный театр теней своими руками

Загадочный театр теней своими руками

Загадочный театр теней своими руками

Загадочный театр теней своими руками

Загадочный театр теней своими руками

Теперь беремся за фигурки, они будут героями нашего спектакля. Вырезаем нужный профиль из черного картона и наклеиваем его на деревянную палочку. Чем больше персонажей, тем больше историй можно рассказать, и тем больше будет часов удовольствия.

Загадочный театр теней своими руками

Загадочный театр теней своими руками

Загадочный театр теней своими руками

Загадочный театр теней своими руками

Фото: Estefi Machado

http://pumbr.ru/загадочный-театр-теней-своими-руками/

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