Недавно я нашла на чердаке своей памяти игру, в которую мы давным-давно играли с бабушкой. В солнечный день доставали из чулана самодельный театр теней и по несколько часов ставили наивные детские спектакли. К моему удивлению мои малыши ничуть не меньше увлеклись этой забавой.

Вам понадобится:

— картонная коробка

— лист белой папиросной бумаги

— черный картон

— малярный скотч

— клей

— деревянные палочки

— ножницы

— черный фломастер

У картонной коробки вырежьте дно и верхнюю крышку. Дно заклейте папиросной бумагой – это будет экран театра теней. Из остатков картона вырежьте орнамент для украшения сцены. Детали нарисуйте маркером, затем приклейте всю эту конструкцию к коробке. Театр готов!

Теперь беремся за фигурки, они будут героями нашего спектакля. Вырезаем нужный профиль из черного картона и наклеиваем его на деревянную палочку. Чем больше персонажей, тем больше историй можно рассказать, и тем больше будет часов удовольствия.

Фото: Estefi Machado

http://pumbr.ru/загадочный-театр-теней-своими-руками/