Загадочный театр теней своими руками

Недавно я нашла на чердаке своей памяти игру, в которую мы давным-давно играли с бабушкой. В солнечный день доставали из чулана самодельный театр теней и по несколько часов ставили наивные детские спектакли. К моему удивлению мои малыши ничуть не меньше увлеклись этой забавой.
Вам понадобится:
— картонная коробка
— лист белой папиросной бумаги
— черный картон
— малярный скотч
— клей
— деревянные палочки
— ножницы
— черный фломастер
У картонной коробки вырежьте дно и верхнюю крышку. Дно заклейте папиросной бумагой – это будет экран театра теней. Из остатков картона вырежьте орнамент для украшения сцены. Детали нарисуйте маркером, затем приклейте всю эту конструкцию к коробке. Театр готов!
Теперь беремся за фигурки, они будут героями нашего спектакля. Вырезаем нужный профиль из черного картона и наклеиваем его на деревянную палочку. Чем больше персонажей, тем больше историй можно рассказать, и тем больше будет часов удовольствия.
Фото: Estefi Machado
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