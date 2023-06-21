Никаких БАДов. Как справиться с умственными нагрузками во время экзаменов?

Старшеклассники и студенты сейчас сдают экзамены. Парни и девушки корпят над учебниками, штудируют конспекты, перечитывают лекции. В такие моменты молодой организм испытывает стресс. Как помочь своему ребенку справиться с нагрузками, рассказывает врач-педиатр Елена Игринева.

Ночью – спать, а не учить

Для улучшения работоспособности в напряженный период важно соблюдать режим дня. Рекомендуется чередовать умственные нагрузки с активным отдыхом на свежем воздухе, подключая умеренную физическую активность.

Вот основные правила. Полноценный сон не менее 7-8 часов в сутки, не менее 2-х часов активности на свежем воздухе: бег, пешие прогулки, езда на велосипеде, зарядка.

Разнообразное комплексное 4-5-разовое питание, включающее животный белок, продукты, богатые Омега-3 (жирная рыба - форель, сельдь, скумбрия), свежие фрукты и овощи. Также рекомендуется включить в рацион любимый многими шоколад - он благоприятно влияет на скорость мыслительных процессов и запоминание информации.

Рационально организованные и сбалансированные блоки занятий помогут избежать перегрузок. Сидеть над учебниками ночью вместо сна неправильно.

Снизить общий уровень стресса и повысить работоспособность естественным путем без вреда для здоровья помогут такие техники релаксации, как медитация на свежем воздухе, дыхательные упражнения, успокаивающий массаж, а также психологическая поддержка родных.

Чем вредны кофе и ноотропы?

Пытаясь справиться со стрессом и повысить работоспособность в период подготовки к экзаменам, школьники и студенты иногда употребляют энергетические напитки, БАДы и даже ноотропы.

По словам врача, самостоятельное назначение ноотропных препаратов в напряженный период подготовки к экзаменам категорически не рекомендуется. У медикаментозных средств сложный механизм действия, имеются побочные эффекты, потому они назначаются строго по медицинским показаниям.

Также не стоит употреблять энергетические напитки, так как компоненты, входящие в их состав, оказывают активное стимулирующее воздействие на многие системы организма, которые и так испытывают стресс. У подростка под воздействием этих веществ может изменяться режим дня, аппетит, возникают расстройства сна и повышенная раздражительность, и, как следствие, высок риск возникновения противоположного эффекта, т.е. снижения работоспособности, проблем с вниманием, а также развития привыкания.

Ударные дозы кофеина, содержащиеся в энергетических напитках, возможно, и дадут краткосрочное ощущение бодрости, но неестественное перевозбуждение нервной системы, особенно для растущего организма, однозначно принесет больше вреда, чем пользы. Могут возникнуть повышенная тревожность, аритмия, трудности с засыпанием - все эти негативные последствия в совокупности с психологическим стрессом могут истощить подростка в стрессовый период подготовки к экзаменам.

Для улучшения работоспособности в напряженный период важно соблюдать режим дня, рекомендуется чередовать умственные нагрузки с активным отдыхом.

Энергетики, основу которых составляют сладкие газированные напитки, перебивают аппетит, порой заменяя полноценные приемы пищи. В итоге организм не получает питательных веществ, уровень энергии падает, также на этом фоне возможны обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Более того, легко получить передозировку энергетиками. Это проявляется учащенным сердцебиением, скачками давления, одышкой, дрожью ног и рук, эмоциональным перевозбуждением, головными болями. При острых состояниях необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь. Чтобы помочь до приезда медиков, нужно дать чистой воды и обеспечить приток свежего воздуха.