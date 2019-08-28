Регионы против антисемейной политики: в Башкортостане родители просят власти опираться на традиционные ценности





Пока федеральные власти РФ заигрывают с евробюрократами из ПАСЕ, пытающимися протолкнуть принятие антисемейных инициатив вроде законопроекта «О профилактике семейно—бытового насилия» , в регионах России идут обратные процессы. Так, вчера в известной ювенальными скандалами Башкирии, в Уфе, состоялся круглый стол «Укрепление семейных и традиционных для нашего народа ценностей», участники которого потребовали от властей опираться в своей семейной политике на мнение родительских организаций, а также православного и мусульманского духовенства, как основных хранителей традиционных ценностей.

Промышленно-развитая благодаря соседству с нефтедобывающими районами Башкирия в последние годы традиционно занимает одно из последних мест в стране по демографическим показателям, о чем и.о. руководителю республики Радию Хабирову вчера не преминул напомнить Президент Владимир Путин во время встречи с и.о. Корреспонденту «Катюши не удалось обнаружить на сайте местного правительства статистику по рождаемости/смертности в Башкирии а также данных о количестве разводов – притом что, как прозвучало на вчерашнем «круглом столе», Башкирия занимает по этому показателю одно из первых мест в стране. Это при том что в других национальных республиках России ситуация совершено иная: в частности, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и др. региона Кавказа с преимущественно мусульманским населениям традиционно лидируют по рождаемости, а разводы там случаются крайне редко. Зато о ювенальной юстиции в той же Чечне никто никогда не слышал—а Башкирию то и дело сотрясают скандалы связанные с изъятием детей (см, например, тут тут ).На «круглый стол», организованный по инициативе главы местной организации «Родители Башкирии» Людмилы Александровой, приехали не только представители православного и мусульманского духовенства и эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и из Грозного, но и местная уполномоченная по правам ребенка Милана Скоробогатова, а также несколько депутатов местного Курултая.Директор Института демографической безопасности, детский психолог и писатель Ирина Медведева рассказала об опасности вторжения в семью и ювенальных подходов к семье, когда во главу угла ставится материальное положение семьи, а также об инвалидизации детской психики уроками интеллектуального растления-секспросвета.Представитель Общественного уполномоченного по защите семьи Андрей Цыганов рассказал о западных корнях навязываемой России модели семьи, о методологии внедряющих ее НКО-инагентов, а также об опасности вторжения в семью под предлогом т.н. ранней профилактики (детские телефоны доверия и т.п.) и попыток дискриминации отцовства с помощью лоббируемого международными содомитскими организациями законопроекта «О профилактике семейно—бытового насилия».Эту тему продолжила и представитель РВС Инна Назарова, с цифрами в руках разоблачившая ложную статистику лоббистов «семейно—бытового насилия».Главным событием мероприятия стало выступление представителя Чечни, помощника председателя общественной палаты Чеченской республики Мурада Байсарова, который рассказал что в Чечне в принципе невозможна ювенальная юстицияМураду вторили и представители духовенства, рассказавшие что все эти традиции были и в России, пока в народе и во власти сохранялся религиозный взгляд на жизнь. Так, прот. Вячеслав Архангельский заявил:Уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Скоробогатова реагировала на происходящее крайне нервно, а когда ей дали слово, пыталась манипулировать аудиторией, говоря что ей не интересно слушать про иностранное влияние и чуждые ценности, а нужно заниматься делом. При этом тут же пыталась вступиться за законопроект о профилактике сем быт насилия (но тут же была срезана аргументом общественников про наличие в УК РФ более 20 статей о насильственных преступлениях) и раннюю профилактику семейного неблагополучия (это тоже неудивительно учитывая что госпожа Скоробогатова активно продвигает детский телефон доверия и уроки в школах с говорящими названиями «Твои права, ребенок», «Мы поможем тебе стать самостоятельным». В ходе своего монолога госпожа Скоробогатова даже не заметила что проявила себя как законченная ювенальщица, заявив что многодетность – «это вопрос экономический», и выразив сомнение в праве семьи на второго-третьего ребенка если она не в состоянии обеспечить высокий уровень жизни одного ребенка.При этом госпожа Скоробогатова заявила что власть в Башкирии много делает в сфере семейной политики, в частности, в республике «есть министерство семьи». Однако к вопросам А. Цыганова о результатах деятельности этого министерства, которые могут выражаться, например, в увеличении количества многодетных семей, снижении количества разводов и т.п. госпожа омбудсвумен оказалась не готова, и оперативно покинула «круглый стол».Примечательно, что поддержал госпожу Скоробогатову только один участник круглого стола—не заявленный в программе член партии «Яблоко», который тут же на всякий случай заявил что «мы относимся с пониманием к феминисткам и представителям ЛГБТ сообщества», чем вызвал веселье в зале.Результатом «круглого стола» стала резолюция, в которой говорится, в частности, следующее:Участники «круглого стола» предложили создать постоянно действующую рабочую группу (совет) по демографической безопасности при главе республики, в состав которой включить представителей общественных (родительских) и религиозных организаций, в том числе инициировавших «круглый стол», а также принять региональную «Стратегию по защите семьи в республике Башкортостан» с учетом позиции РПЦ, Духовного управления мусульман России и родительских организаций, для чего изучить опыт Чеченской республики и поручить Курултаю провести парламентские слушания о недопустимости принятия на федеральном уровне законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». Резолюция, после технической правки с учетом предложений, поступивших к организаторам в ходе круглого стола, будет отправлена и.о. главы республики Радию Хабирову.РИА Катюша