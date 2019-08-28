Регионы против антисемейной политики: в Башкортостане родители просят власти опираться на традиционные ценности

Пока федеральные власти РФ заигрывают с евробюрократами из ПАСЕ, пытающимися протолкнуть принятие антисемейных инициатив вроде законопроекта «О профилактике семейно—бытового насилия» , в регионах России идут обратные процессы. Так, вчера в известной ювенальными скандалами Башкирии, в Уфе, состоялся круглый стол «Укрепление семейных и традиционных для нашего народа ценностей», участники которого потребовали от властей опираться в своей семейной политике на мнение родительских организаций, а также православного и мусульманского духовенства, как основных хранителей традиционных ценностей.
Промышленно-развитая благодаря соседству с нефтедобывающими районами Башкирия в последние годы традиционно занимает одно из последних мест в стране по демографическим показателям, о чем и.о. руководителю республики Радию Хабирову вчера не преминул напомнить Президент Владимир Путин во время встречи с и.о.
Корреспонденту «Катюши не удалось обнаружить на сайте местного правительства статистику по рождаемости/смертности в Башкирии а также данных о количестве разводов – притом что, как прозвучало на вчерашнем «круглом столе», Башкирия занимает по этому показателю одно из первых мест в стране.
Это при том что в других национальных республиках России ситуация совершено иная: в частности, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и др. региона Кавказа с преимущественно мусульманским населениям традиционно лидируют по рождаемости, а разводы там случаются крайне редко. Зато о ювенальной юстиции в той же Чечне никто никогда не слышал—а Башкирию то и дело сотрясают скандалы связанные с изъятием детей (см, например, тут и тут ).
На «круглый стол», организованный по инициативе главы местной организации «Родители Башкирии» Людмилы Александровой, приехали не только представители православного и мусульманского духовенства и эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и из Грозного, но и местная уполномоченная по правам ребенка Милана Скоробогатова, а также несколько депутатов местного Курултая.
Директор Института демографической безопасности, детский психолог и писатель Ирина Медведева рассказала об опасности вторжения в семью и ювенальных подходов к семье, когда во главу угла ставится материальное положение семьи, а также об инвалидизации детской психики уроками интеллектуального растления-секспросвета.
Представитель Общественного уполномоченного по защите семьи Андрей Цыганов рассказал о западных корнях навязываемой России модели семьи, о методологии внедряющих ее НКО-инагентов, а также об опасности вторжения в семью под предлогом т.н. ранней профилактики (детские телефоны доверия и т.п.) и попыток дискриминации отцовства с помощью лоббируемого международными содомитскими организациями законопроекта «О профилактике семейно—бытового насилия».
Эту тему продолжила и представитель РВС Инна Назарова, с цифрами в руках разоблачившая ложную статистику лоббистов «семейно—бытового насилия».
Главным событием мероприятия стало выступление представителя Чечни, помощника председателя общественной палаты Чеченской республики Мурада Байсарова, который рассказал что в Чечне в принципе невозможна ювенальная юстиция «мне очень странно слышать то что я слышу. Чтобы у нас кто-то изъял ребенка? Это невозможно! В исламе семья –это главная обязанность человека после веры. Если у нас что-то случается с родителями, ребенка тут же передадут родственникам. Причем на каждый случай выезжает целая комиссия, вплоть до главы правительства—и делает все чтобы помочь семье. У нас очень уважают старших, и никто не подумает жаловаться на шлепки и подзатыльники. За женщину у нас отвечает отец или муж. Для чеченца честь важнее жизни, т.к. позор распространяется на весь род. У нас в школах есть программа духовно-нравственного воспитания, которую разрабатывал лично Рамзан Ахматович Кадыров, в каждой школе есть свой имам, продажа алкоголя у нас в республике запрещена».
Мураду вторили и представители духовенства, рассказавшие что все эти традиции были и в России, пока в народе и во власти сохранялся религиозный взгляд на жизнь. Так, прот. Вячеслав Архангельский заявил: «Я назову несколько основных христианских семейных ценностей: целомудрие до брака, семья один раз на всю жизнь, супружеская верность, многодетность, жизнь без абортов и эвтаназий, уважения к старшим. Многие ли из нас готовы сказать что это полностью применимо к их жизни? Внедряемая нам сегодня модель отношений – это бунт против Бога, Который дал людям первую заповедь: «Плодитесь и размножайтесь».
Уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Скоробогатова реагировала на происходящее крайне нервно, а когда ей дали слово, пыталась манипулировать аудиторией, говоря что ей не интересно слушать про иностранное влияние и чуждые ценности, а нужно заниматься делом. При этом тут же пыталась вступиться за законопроект о профилактике сем быт насилия (но тут же была срезана аргументом общественников про наличие в УК РФ более 20 статей о насильственных преступлениях) и раннюю профилактику семейного неблагополучия (это тоже неудивительно учитывая что госпожа Скоробогатова активно продвигает детский телефон доверия и уроки в школах с говорящими названиями «Твои права, ребенок», «Мы поможем тебе стать самостоятельным». В ходе своего монолога госпожа Скоробогатова даже не заметила что проявила себя как законченная ювенальщица, заявив что многодетность – «это вопрос экономический», и выразив сомнение в праве семьи на второго-третьего ребенка если она не в состоянии обеспечить высокий уровень жизни одного ребенка.
При этом госпожа Скоробогатова заявила что власть в Башкирии много делает в сфере семейной политики, в частности, в республике «есть министерство семьи». Однако к вопросам А. Цыганова о результатах деятельности этого министерства, которые могут выражаться, например, в увеличении количества многодетных семей, снижении количества разводов и т.п. госпожа омбудсвумен оказалась не готова, и оперативно покинула «круглый стол».
Примечательно, что поддержал госпожу Скоробогатову только один участник круглого стола—не заявленный в программе член партии «Яблоко», который тут же на всякий случай заявил что «мы относимся с пониманием к феминисткам и представителям ЛГБТ сообщества», чем вызвал веселье в зале.
Результатом «круглого стола» стала резолюция, в которой говорится, в частности, следующее: «Мы, представители родительских организаций Башкортостана и приглашенные эксперты, полагаем, что решение демографических проблем не должно сводиться к увеличению пособий на ребенка. Государству, в том числе на региональном уровне, необходимо уделять больше внимания всем аспектам демографической политики, от контроля за средствами массовой информации и образовательных программ до взвешенной работы с нормативными актами, которые должны опираться на традиционные ценности народов России. В частности, у нас вызывают беспокойство проникновение в наши законодательные нормы и правоприменительную практику западных т.н. ювенальных норм и подходов, таких как
-попытки вмешательства в семью с помощью криминализации т.н. семейно-бытового насилия (при наличии достаточного количества норм, предусматривающих ответственность за насилие в Уголовном кодексе, КОАП и др.)
-попытки установления внешнего контроля за семьей (механизмы раннего выявления семейного неблагополучия, детский телефон доверия, избыточное анкетирование в школах и т.п.)
-попытки навязывать детям чуждые модели поведения, противоречащие традиционным ценностям народов России (уроки интеллектуального растления т.е. сексуального просвещения в школах, повсеместное и практически ничем не ограничиваемое распространение аморального контента в социальных сетях и СМИ и т.п.)
В ряде регионов чиновники, под влиянием западной пропаганды, относятся к неблагополучию в семье не как к беде, а как к вине бедных родителей—а деятельность субъектов профилактики переориентируется с помощи семье на выявление семейного неблагополучия, причем материальный достаток часто рассматривается как единственный или основной критерий соблюдения «интересов ребёнка», которые каждый служащий или судья может понимать по-своему. При этом разлучение ребёнка с родителями не переживается служащими как жестокое обращение.
Такой подход в корне противоречит традиционным ценностям народов России¸ в частности, населения Башкирии, которые сформированы в п.о. христианской (православной) и мусульманской традицией свято чтущей заповеди об уважении к родителям (старшим), суверенитет семьи в вопросах воспитания детей и др.
Законодательство РФ позволяет на региональном уровне принять нормативные акты, которые будут блокировать угрозы внедрения системы вмешательства и контроля семьи. Как показывает опыт Чеченской республики и ряда других регионов РФ, там удалось переработать спущенные из федерального центра регламенты межведомственного взаимодействия таким образом, чтобы социальные службы и другие ведомства занимались реальной помощью семьям и решали проблемы детства, а не отрабатывали западную модель разрушения семьи под видом защиты прав ребёнка».
Участники «круглого стола» предложили создать постоянно действующую рабочую группу (совет) по демографической безопасности при главе республики, в состав которой включить представителей общественных (родительских) и религиозных организаций, в том числе инициировавших «круглый стол», а также принять региональную «Стратегию по защите семьи в республике Башкортостан» с учетом позиции РПЦ, Духовного управления мусульман России и родительских организаций, для чего изучить опыт Чеченской республики и поручить Курултаю провести парламентские слушания о недопустимости принятия на федеральном уровне законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». Резолюция, после технической правки с учетом предложений, поступивших к организаторам в ходе круглого стола, будет отправлена и.о. главы республики Радию Хабирову.
РИА Катюша
