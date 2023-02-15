Где брать силы, когда материнский ресурс исчерпан

Каждая женщина, находясь на вахте материнства 24 часа в сутки сталкивается с таким понятием как «выгорание материнского ресурса».

Дети капризничают, шумят, портят предметы обихода, часто болеют и не дают нормально выспаться.

Как же, проводя с ребенком все свое время, не сойти с ума и где взять силы, чтобы оставаться чуткой, ласковой и спокойной мамой?

Источники силы для поддержания ресурса мамы

Ребенок тесно связан с мамой эмоционально и тонко чувствует ее настроение, усталость и тревожность.

Раздражительность матери передается и малышу, вызывая у него беспокойство и необходимость повышенного внимания.

Потому для поддержания гармоничных отношений со своими детьми молодой женщине важно научиться восполнять свой материнский ресурс.

1. Полноценный сон

Дефицит сна приводит к хронической усталости, апатии, нервным срывам, неумению держать себя в руках и депрессии.

Потому иногда важно редкие периоды тишины в доме использовать не для бытовых дел, а как удобный случай выспаться.

2. Хобби

Хобби является источником вдохновения и возможностью отдохнуть от повседневной рутины.

Потому сидя с малышом в декрете не стоит забрасывать любимое дело, нужно хоть изредка находить время для того, чтобы зарядиться позитивной энергией.

3. Помощь близких

Каждой женщине важно выглядеть хорошо даже сидя дома с ребенком.

Раз в месяц необходимо выделять несколько часов для похода в салон красоты.

Не стоит стесняться просить помощи у мужа или близких в уходе за ребенком, боясь показаться в их глазах плохой мамой и женой.

4. Общение

Уйдя в декрет, женщина теряет привычный круг общения зацикливаясь лишь на ребенке. Возникает чувство ненужности, отверженности, досады, изолированности от общества.

Чтобы этого избежать, время от времени следует встречаться с друзьями, поддерживать общение с подругами в соцсетях.

5. Минутка отдыха

В то время, когда малыш спокоен, занят игрушками и не требует внимания мамы, необходимо постараться переключиться, отвлечься на что-то свое.

Почитать журнал, посмотреть любимый сериал, просто полежать и собраться с мыслями.

Важно понимать, что, если собственный ребенок начинает раздражать, а от его капризов самой хочется плакать – это и есть эмоциональное выгорание.

Не нужно винить себя или ребенка, необходимо просто найти свой источник силы для пополнения материнского ресурса и тогда у мамы с малышом будет полное взаимопонимание