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Почему не все стоит списывать «на зубы»: колонка педиатра

Прорезывание зубов связано со многими мифами, в которые верят не только родители, но и некоторые врачи. Разбираемся вместе с педиатром Наталией Сухановой.
Малыш
Источник: Freepik

Первичное прорезывание молочных зубов — процесс постепенный, в размытых временных рамках (как правило, от 4 до 24 месяцев жизни ребенка).

Это часто доставляет дискомфорт ребенку и всей его семье, и иногда действительно вызывает ряд симптомов. Они известны, так как процесс прорезывания достаточно хорошо изучен.

Симптомы, которые действительно можно «списать» на зубы

  • небольшое покраснение и отек десны в месте прорезывания зуба;
  • иногда над прорезывающимся зубом видна заполненная кровянистой жидкостью область десны;
  • увеличение количества слюны;
  • нарушение сна из-за дискомфорта (частые пробуждения, плач во время сна);
  • снижение аппетита или избирательность в еде из-за болезненности жевательной поверхности десен;
  • капризность, частые беспокойства ребенка;
  • засовывание рук или других предметов в рот;
  • легкая сыпь вокруг ротика из-за раздражения кожи вследствие чрезмерного слюнотечения;
  • потирание ручками щеки или области уха;
  • незначительное покраснение кожи одной или обеих щек.
Вот и весь список, пожалуй. Но, согласитесь, иногда и такие симптомы хотелось бы нивелировать и помочь ребенку справиться с прорезыванием зубов.

Чем можно реально помочь, а какие способы облегчения боли опасны

  1. Младенцы часто чувствуют себя лучше, когда на их десны оказывают нежное давление (можно осторожно массировать десны чистым пальцем, использовать игрушки-прорезыватели).
  2. Если боль вызывает проблемы с кормлением, можно использовать разную по консистенции пищу или способ кормления (другая соска, поильник, ложка, ниблер).
  3. Использование охлажденных предметов (игрушки-прорезыватели) и пищи также могут уменьшить дискомфорт и боль.
  4. Ибупрофен или парацетамол реально могут обезболить процесс прорезывания на 4-8 часов (ибупрофен нельзя назначать младенцам до 6 месяцев). Однако не переусердствуйте, без консультации врача не нужно использовать эти препараты часто (более 3 раз в день) или дольше 3 дней подряд. Нельзя использовать анальгин и аспирин из-за риска серьезных побочных эффектов у детей.
  5. Гомеопатические препараты для прорезывания зубов НЕ следует считать безопасными, поскольку чистота и концентрация ингредиентов не гарантируются производителем и контролирующими органами в нашей стране, да и во всем мире.
  6. Местные анестетики в виде гелей и мазей НЕ рекомендуются из-за возможных серьезных побочных эффектов и даже смерти ребенка (бензокаин — метгемоглобинемия, лидокаин — нарушения сознания, ритма сердца, судороги) иногда даже после первого использования. В случае с местными препаратами также высок риск передозировки (действуют они не длительно, количество наносимого средства не регулируется).
  7. Спирт и спиртсодержащие растворы НИКОГДА НЕ должны использоваться для обезболивания десен у детей.
Прорезывание зубов — физиологический процесс. Эту часть жизни ребенок и его семья обязательно должны пройти вместе. Ваше терпение, любовь и поддержка ребенку нужны больше, чем все хваленые средства.
Вы скажете: «Как же так? А у нас каждый зуб прорезывался с температурой и насморком или диареей». Попробуем разобраться.

Во-первых, период прорезывания зубов совпадает со снижением уровня антител, полученных ребенком внутриутробно от матери. В это время ребенок, сталкиваясь во внешней среде с вирусами и бактериями, уже может не иметь готовых защитных факторов и больше рискует заболеть, чем раньше.

Самые распространенные — вирусные инфекции дыхательных путей (вот вам и лихорадка с кашлем и насморком), вторые по частоте — кишечные инфекции (диарея и лихорадка).

Во-вторых, из-за дискомфорта и боли в деснах при прорезывании ребенок часто засовывает руки и посторонние предметы в рот, увеличивая риск попадания указанных выше возбудителей на слизистую полости рта.

«А мы думали, что это ЗУБЫ, и у нас проходило само!» — и правда так бывает. А почему? Да потому, что организм ребенка в состоянии, даже без готовых антител матери, выработать защиту и самостоятельно справиться с большей частью вирусных, да и бактериальных инфекций (это работа его иммунной системы).

Что не является признаком прорезывания зубов и требует осмотра врача

  • лихорадка (особенно более 38оС);
  • диарея;
  • насморк;
  • кашель;
  • длительное беспокойство;
  • сыпь на теле;
  • ранки или язвочки во рту.
Будьте внимательны особенно если эти симптомы длительные или значительно изменилось общее состояние ребенка (ребенок вялый, сонливый, не играет, полностью отказывается от еды и питья). Это может быть признаком серьезного заболевания.
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здоровье детей

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