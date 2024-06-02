Выпускникам объяснили, в каких случаях не стоит рисковать пересдавать ЕГЭ

По словам эксперта, бывают случаи, когда школьник перенервничал во время экзамена и написал его хуже, чем обычно. Или, например, выпускник неправильно оформил бланк, неверно понял задание, из-за чего написал ЕГЭ плохо. В этих случаях пересдача может существенно улучшить ситуацию и будет справедливым решением.

«Также уместной пересдача является, когда экзамен был сдан на такой низкий балл, что уже “хуже не будет” и повторная попытка не может усугубить ситуацию. Другое дело, когда школьник, например, написал ЕГЭ на 85 баллов, но хотел на 90. Не стоит в этом случае бравировать и рисковать, потому что есть риск только ухудшить ситуацию», — резюмировал специалист.