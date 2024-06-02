Выпускникам объяснили, в каких случаях не стоит рисковать пересдавать ЕГЭ

Возможность пересдать ЕГЭ в этом году появится впервые, поэтому ученики могут еще не до конца понимать, как работает эта опция, рассказал «Газете.Ru» руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта.
«Перед принятием решения о пересдаче ученику нужно хорошо подумать. Дело в том, что если пересдать ЕГЭ хуже, чем экзамен был написан изначально, то в итоге зачтен будет последний вариант. Например, если выпускник сдал ЕГЭ на 80 баллов, а на пересдаче получил 70 баллов, то при выставлении итоговой оценки у него будет стоять 70 баллов», — объяснил он.
По словам эксперта, бывают случаи, когда школьник перенервничал во время экзамена и написал его хуже, чем обычно. Или, например, выпускник неправильно оформил бланк, неверно понял задание, из-за чего написал ЕГЭ плохо. В этих случаях пересдача может существенно улучшить ситуацию и будет справедливым решением.
«Также уместной пересдача является, когда экзамен был сдан на такой низкий балл, что уже “хуже не будет” и повторная попытка не может усугубить ситуацию. Другое дело, когда школьник, например, написал ЕГЭ на 85 баллов, но хотел на 90. Не стоит в этом случае бравировать и рисковать, потому что есть риск только ухудшить ситуацию», — резюмировал специалист.
Свежие комментарии