РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    Вам не кажется,, оно действительно не обезображено интеллектом....Сергей Кравцов и ...
  • Leonid PlиGin
    Мне одному кажется, или это на самом деле? По-моему, лицо министра просвещения России Сергея Кравцова совсем не обезо...Сергей Кравцов и ...
  • Лидия Санникова
    Депортировать чучмечку с семейством, и заведующую«Узбекская диаспо...

Торт Пломбир без выпечки

Давно хотела приготовить этот нашумевший торт без выпечки с кремом пломбир. Если вам покажется, что приготовление какое-то сложное, то это вовсе не так. После пробы я поняла, что можно подкорректировать рецепт, сделав крошки меньше, а крема больше, чтобы торт был идеальным, ингредиенты уже подправлены).
Из этого количества выходит небольшой торт 16 см в диаметре.

Ингредиенты

Тесто:

Масло сливочное - 130 г

Сахар - 70 г

Мука пшеничная - 230 г

Крем:

Яйцо куриное - 2 шт.

Сахар - 130 г

Ванилин - на кончике ножа

Крахмал кукурузный - 20 г

Сметана 15% - 400 г

Масло сливочное - 20 г

Выходит небольшой торт 16 см в диаметре.
  • 321 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 4.17
  • Ж: 17.75
  • У: 36.3

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Торт Пломбир без выпечки готовить будем из таких ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

В кастрюлю разбить яйца, добавить сахар, ванилин и крахмал.

 

Фото 2

 

 

Тщательно размешать венчиком, до однородности.

 

Фото 3

 

 

Добавить сметану.

 

Фото 4

 

 

И снова хорошенько перемешать.

 

Фото 5

 

 

Поставить кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, довести крем до загустения.

 

Фото 6

 

 

Сразу добавить масло.

 

Хорошенько перемешать. Закрыть пленкой "в контакт".

 

Фото 7

 

 

Пока крем остывает, приготовим тесто.

 

Это сделать просто. Соединить масло, сахар и муку.

 

Руками растереть ингредиенты в крошку.

 

Фото 8

 

 

Крошку надо высушить на сковороде, помешивая. Я разделила крошку на два раза.

 

Фото 9

 

 

Сначала масло тает и крошка комкуется, но потом она высыхает и рассыпается, особенно если ей помочь лопаткой.

 

Горячую крошку можно переложить на бумагу для выпечки.

 

Фото 10

 

 

На тарелку установить кулинарное кольцо, вложить ацетатную пленку, я использую обычный файл.

 

Выложить часть крошки.

 

Фото 11

 

 

Сверху выложить часть крема.

 

Фото 12

 

 

Снова крошка и крем. В итоге у меня получилось по три слоя крошки и крема. Сверху - легкая посыпка крошки.

 

Фото 13

 

 

Поставить торт на день или на ночь в холодильник для пропитки.

 

Торт Пломбир без выпечки готов.

 

Фото 14

 

 

Приятного аппетита.

 

Торт Пломбир без выпечки, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
наверх