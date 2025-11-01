Торт Пломбир без выпечки готовить будем из таких ингредиентов.

Фото 1

В кастрюлю разбить яйца, добавить сахар, ванилин и крахмал.

Фото 2

Тщательно размешать венчиком, до однородности.

Фото 3

Добавить сметану.

Фото 4

И снова хорошенько перемешать.

Фото 5

Поставить кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, довести крем до загустения.

Фото 6

Сразу добавить масло.

Хорошенько перемешать. Закрыть пленкой "в контакт".

Фото 7

Пока крем остывает, приготовим тесто.

Это сделать просто. Соединить масло, сахар и муку.

Руками растереть ингредиенты в крошку.

Фото 8

Крошку надо высушить на сковороде, помешивая. Я разделила крошку на два раза.

Фото 9

Сначала масло тает и крошка комкуется, но потом она высыхает и рассыпается, особенно если ей помочь лопаткой.

Горячую крошку можно переложить на бумагу для выпечки.

Фото 10

На тарелку установить кулинарное кольцо, вложить ацетатную пленку, я использую обычный файл.

Выложить часть крошки.

Фото 11

Сверху выложить часть крема.

Фото 12

Снова крошка и крем. В итоге у меня получилось по три слоя крошки и крема. Сверху - легкая посыпка крошки.

Фото 13

Поставить торт на день или на ночь в холодильник для пропитки.

Торт Пломбир без выпечки готов.

Фото 14

Приятного аппетита.