Ингредиенты
Масло сливочное - 130 г
Сахар - 70 г
Мука пшеничная - 230 гКрем:
Яйцо куриное - 2 шт.
Сахар - 130 г
Ванилин - на кончике ножа
Крахмал кукурузный - 20 г
Сметана 15% - 400 г
Масло сливочное - 20 г
- 321 кКал
- 1 ч.
- Б: 4.17
- Ж: 17.75
- У: 36.3
Процесс приготовления
Торт Пломбир без выпечки готовить будем из таких ингредиентов.
В кастрюлю разбить яйца, добавить сахар, ванилин и крахмал.
Тщательно размешать венчиком, до однородности.
Добавить сметану.
И снова хорошенько перемешать.
Поставить кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, довести крем до загустения.
Сразу добавить масло.
Хорошенько перемешать. Закрыть пленкой "в контакт".
Пока крем остывает, приготовим тесто.
Это сделать просто. Соединить масло, сахар и муку.
Руками растереть ингредиенты в крошку.
Крошку надо высушить на сковороде, помешивая. Я разделила крошку на два раза.
Сначала масло тает и крошка комкуется, но потом она высыхает и рассыпается, особенно если ей помочь лопаткой.
Горячую крошку можно переложить на бумагу для выпечки.
На тарелку установить кулинарное кольцо, вложить ацетатную пленку, я использую обычный файл.
Выложить часть крошки.
Сверху выложить часть крема.
Снова крошка и крем. В итоге у меня получилось по три слоя крошки и крема. Сверху - легкая посыпка крошки.
Поставить торт на день или на ночь в холодильник для пропитки.
Торт Пломбир без выпечки готов.
Приятного аппетита.
