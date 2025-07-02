Ингредиенты
Творог - 200 г
Опята - 150 г
Мука пшеничная - 3 ст.л. в тесто и 1 ст.л. для обвалки
Сметана - 2 ст.л.
Соль - 2 щепотки
Растительное масло - для жарки
- 105 кКал
- 30 мин.
- Б: 9.39
- Ж: 1.54
- У: 13.76
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления сырников с грибами.
Творог выложите в миску и добавьте сметану. Посолите по вкусу.
Тщательно перемешайте творог со сметаной до однородной консистенции. Можно взбить блендером.
Свежие или мороженые опята хорошо промойте и отварите в воде в течение 15 минут. После еще раз хорошо промойте от слизи. Мелко нарежьте и добавьте в творог со сметаной и солью.
Перемешайте творог с грибами.
Насыпьте муку и замесите тесто.
Из теста сформируйте круглые сырники. Обваляйте их в муке.
Выложите сырники на горячую сковороду с рафинированным растительным маслом.
Жарьте с обеих сторон до золотистого цвета.
Румяные, аппетитные сырники с грибами готовы. Подавайте со сметаной, соусами.
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