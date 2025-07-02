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Сырники с грибами

Сырники - это всегда отличный завтрак, полдник или даже десерт. Но они могут быть не только сладкими. В этом варианте они станут полноценным вторым блюдом на обед. Попробуйте приготовить сырники с грибами (любыми), сегодня у меня опята. Подойдут свежие или мороженые. Творог берите жирностью не менее 5%.

Ингредиенты

Творог - 200 г

Опята - 150 г

Мука пшеничная - 3 ст.л. в тесто и 1 ст.л. для обвалки

Сметана - 2 ст.л.

Соль - 2 щепотки

Растительное масло - для жарки

  • 105 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 9.39
  • Ж: 1.54
  • У: 13.76

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления сырников с грибами.

 

Фото 1

 

 

Творог выложите в миску и добавьте сметану. Посолите по вкусу.

 

Фото 2

 

 

Тщательно перемешайте творог со сметаной до однородной консистенции. Можно взбить блендером.

 

Фото 3

 

 

Свежие или мороженые опята хорошо промойте и отварите в воде в течение 15 минут. После еще раз хорошо промойте от слизи. Мелко нарежьте и добавьте в творог со сметаной и солью.

 

Фото 4

 

 

Перемешайте творог с грибами.

 

Фото 5

 

 

Насыпьте муку и замесите тесто.

 

Фото 6

 

 

Из теста сформируйте круглые сырники. Обваляйте их в муке.

 

Фото 7

 

 

Выложите сырники на горячую сковороду с рафинированным растительным маслом.

 

Фото 8

 

 

Жарьте с обеих сторон до золотистого цвета.

 

Фото 9

 

 

Румяные, аппетитные сырники с грибами готовы. Подавайте со сметаной, соусами.

 

Фото 10

 

 

 

Фото 11

 

 

 

Фото 12

 

 

Сырники с грибами, рецепт с фото
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