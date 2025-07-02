Соберите ингредиенты для приготовления сырников с грибами.

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Творог выложите в миску и добавьте сметану. Посолите по вкусу.

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Тщательно перемешайте творог со сметаной до однородной консистенции. Можно взбить блендером.

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Свежие или мороженые опята хорошо промойте и отварите в воде в течение 15 минут. После еще раз хорошо промойте от слизи. Мелко нарежьте и добавьте в творог со сметаной и солью.

Фото 4

Перемешайте творог с грибами.

Фото 5

Насыпьте муку и замесите тесто.

Фото 6

Из теста сформируйте круглые сырники. Обваляйте их в муке.

Фото 7

Выложите сырники на горячую сковороду с рафинированным растительным маслом.

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Жарьте с обеих сторон до золотистого цвета.

Фото 9

Румяные, аппетитные сырники с грибами готовы. Подавайте со сметаной, соусами.

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