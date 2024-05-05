Ребенок взрослеет: как не потерять контакт?

Всем известно, что эмоциональный контакт с ребенком – вещь необходимая, но почти никто не знает, что конкретно он из себя представляет. Действительно, что же это такое? Ответа на данный вопрос мы не найдем в научной психологии, где «эмоциональный контакт» – это термин с узким смыслом, абсолютно не совпадающим с тем, что мы привыкли вкладывать в него в повседневной жизни (кстати, очень многие психологические термины мы привычно используем не в буквальном, а в расширительном значении).