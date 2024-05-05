Ребенок взрослеет: как не потерять контакт?

Часто от родителей можно услышать: «В детстве был золотым ребенком, а теперь его как подменили». Это типичная картина утраты эмоционального контакта с взрослеющим ребенком. Как же этого не допустить?
Не думаю, что проблемы в 14 начинаются резко и ниоткуда. Росла девочка-зайчик: мама любит, папа не пьет, бабушка конфетки покупает, и тут она в 14 лет пошла шастать неизвестно где, кричать, что она покончит с собой и вырывать волосы одноклассницам...
Все действительно проблемные подростки искалечены в детстве.
Сегодня понятие «эмоциональный контакт» настолько часто эксплуатируется различными изданиями, что многие мамы серьезно озабочены «налаживанием» этого самого контакта еще до того, как ребенок научится говорить. Их усилия, безусловно, не проходят даром, ведь основы отношений с детьми закладываются на самых ранних этапах развития.
И все-таки настоящую остроту проблема эмоционального контакта с ребенком, как правило, приобретает существенно позже – в так называемый пубертатный период.
Что такое эмоциональный контакт?
Всем известно, что эмоциональный контакт с ребенком – вещь необходимая, но почти никто не знает, что конкретно он из себя представляет. Действительно, что же это такое? Ответа на данный вопрос мы не найдем в научной психологии, где «эмоциональный контакт» – это термин с узким смыслом, абсолютно не совпадающим с тем, что мы привыкли вкладывать в него в повседневной жизни (кстати, очень многие психологические термины мы привычно используем не в буквальном, а в расширительном значении).
Все-таки это понятие многогранное, подразумевающее одновременно психологический комфорт в общении друг с другом, эмпатию (то есть эмоциональную отзывчивость), совпадение каких-либо взглядов, интересов, ощущение общности и многое другое. Это то, что невозможно увидеть глазом, нельзя потрогать или оценить на ментальном уровне, а можно только почувствовать.
Испытание взрослением
Типична ситуация, когда любимый ребенок вечером ложится спать милым и ласковым, а просыпается совсем другим – ершистым, колючим, всем недовольным.
Обычно такое случается в промежутке между 11 и 13 годами – задолго до кульминации подросткового кризиса – и нарушает привычное течение жизни.
Буквально в одночасье ребенок начинает ощущать себя взрослым, затем шаг за шагом отстраняется от семьи, все больше тяготея к сверстникам, и, таким образом, выводит отношения с родителями на совершенно новый уровень. К столь резкому повороту событий оказываются готовыми не все мамы и папы: новый формат отношений с подрастающим ребенком они нередко принимают за потерю контакта. Однако скоропалительных выводов делать не следует.
Временные трудности в общении, сопротивление подростка родительскому контролю, его стремление к независимости – все это абсолютно нормальные спутники взросления.
Надо понимать, что и сам тинэйджер переживает нелегкие времена – одни только гормональные изменения с сопутствующими им недомоганиями, изменениями во внешности, неподдающимися контролю переменами настроения и прочими «побочными эффектами» чего стоят! Самое главное, к чему должны стремиться родители подростков, это по-настоящему понять своих детей.
Признаки того, что понимания нет
Не паникуйте, с подростками тоже можно договариваться, всегда есть решение, главное не давить, а предлагать выбор, и всегда слушать, что именно хочет ребенок и почему.
Существуют определенные «звоночки», сигнализирующие о том, что отношения с ребенком заходят в тупик.
- Ребенок перестает делиться с вами впечатлениями, обсуждать яркие события своей жизни.
- Ребенок отвечает на ваши вопросы неохотно, сухо, односложно.
- Ребенок раздражается практически каждой вашей фразой, не дослушивает вас до конца, демонстративно затыкает уши.
- Ребенок старается меньше бывать дома: ищет причины для того, чтобы задержаться в школе, у друзей, старается не засиживаться за семейным столом, тяготится нахождением с вами в одной комнате.
- Ребенок постоянно вам лжет, и это не зависит от темы разговора.
Что же делать?
Даже если в вашей жизни присутствуют несколько из вышеприведенных признаков, это не повод для отчаяния. Это повод честно оценить собственное поведение по отношению к подростку. Он, как и любой человек, нуждается в том, чтобы быть любимым, нужным и понятым. Е
му так же, как и раньше, необходимо ваше одобрение и душевное тепло, только теперь ему нужно больше свободы и уважения.
А вы? Не подавляете ли вы его гиперопекой, не стараетесь ли контролировать каждый его шаг? Или, напротив, не отнекиваетесь ли от его проблем, не проявляете ли равнодушие? Чутки ли вы к переживаниям своего ребенка, знаете ли, что творится у него на сердце?
Как правило, причиной тотального недовольства подростков, их попыток отвергнуть прежние ценности или самоутвердиться при помощи демонстративных выходок является именно дисбаланс в отношениях с родителями.
При этом надо понимать, что тинейджеры в большинстве максималисты: они до крайности требовательны к окружающим и чрезвычайно чувствительны ко всему, что касается их самих.
Любая мелочь вроде неудачно подобранного слова может обернуться для них катастрофой вселенского масштаба, а потому родителями они не довольны практически всегда.
Родителям же приходится осознавать, что понять подростка и принять его таким, какой он есть сейчас, возможно, лишь проделав колоссальную работу над собой. Необходимо приложить массу душевных усилий, мобилизовать терпение, внимательность, любовь, которые желательно подкрепить знаниями подростковой психологии или консультациями со специалистом.
Важно четко обозначить границы свободы взрослеющего ребенка, наверняка не без его сопротивления с его стороны, но при этом отказаться от авторитарных методов воспитания:
- перестать распоряжаться временем подростка;
- запретить себе рыться в его личных вещах, читать его переписку без веских на то причин;
- не навязывать ему в категоричной форме свои взгляды;
- в принципе отказаться от категоричных высказываний;
- аккуратно, с уважением отзываться о круге его общения, друзьях, интересах, вкусах;
- как можно реже использовать психологическое давление на подростка;
- общаться с ним на равных (не допуская панибратства);
- стараться больше ему доверять.
Не менее важно быть открытым, честным и в любое время дня и ночи готовым к общению с взрослеющим ребенком. Поверьте, он это обязательно оценит!
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