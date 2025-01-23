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Учим малышей правильно чистить зубки

Актуальные рекомендации стоматологов о правильной чистке детских зубов и профилактике заболеваний

Учим малышей правильно чистить зубки

Вместо того, чтобы чистить зубы, ваш ребенок просто ест зубную пасту? Каждый день вы пытаетесь научить его чистить зубы правильно, но у вас ничего не выходит? Чистка зубов приносить веселье вашему малышу.

Но проблема в том, что утром вы так спешите, что не даете ему возможности получить удовольствие от этого процесса. Мамы, не расстраивайтесь! Вы легко сможете научить ребенка чистить зубы, и ванная комната больше не будет местом ежедневных баталий.

Позаботьтесь о здоровье зубов вашего ребенка

Хотя молочные зубы у детей со временем выпадают, родителям важно научить ребенка ухаживать за ними. На это есть несколько причин и соответствующие советы:

  • Молочные зубы помогают ребенку выговаривать звуки и пережевывать пищу.
  • Они обеспечивают правильную форму нижней челюсти и способствуют формированию постоянных зубов.
  • Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день с использованием специальной детской зубной щетки.
  • Кроме чистки зубов, можно делать легкий массаж десен. Начинать чистить зубы следует сразу же после того, как они появятся.

 Перед началом чистки зубов

  • Детям от 1,5 до 6 лет для чистки зубов требуется небольшое количество пасты, не содержащей фтора, и специальная детская зубная щетка.
  • Для малышей можно купить специальную щетку, которая одевается на палец.
  • Во время чистки зубов стойте сбоку от ребенка.
  • Чтобы контролировать процесс, смотрите на малыша в зеркало.
  • Осмотрите зубы и края десен. Проверьте, нет ли у ребенка кариеса.
  • Проверьте зубки на наличие зубного камня.

Как правильно чистить зубы

Правильная чистка зубов обеспечивает их ежедневную гигиену и заботиться о здоровье десен.

  • Чистите зубы короткими круговыми движениями, используя зубную щетку под разными углами.
  • Будьте осторожны, старайтесь не повредить края десен.
  • Начинайте с крайних зубов и постепенно продвигайтесь к передним.
  • После окончания чистки помогите ребенку умыться и прополоскать рот.
  • Научите малыша сплевывать зубную пасту. Это может занять какое-то время, поэтому запаситесь терпением.
  • Помойте зубную щетку.
  • Следите за питанием ребенка. Убедитесь, что он не употребляет в пищу много сахара. Сладкая газированная вода и конфеты могут плохо сказаться на здоровье зубов.
  • Не следует давать малышу молочные смеси или сладкие напитки перед сном.

Что делать, если ребенок отказывается чистить зубы

  • Не стоит устраивать скандал, если ребенок отказывается чистить зубы. Со временем он поймет важность данной процедуры и изменит свое решение.
  • Покажите малышу, как вы, ваш муж или другие дети чистят зубы.
  • Напоминайте, что зубы следует чистить ежедневно перед сном.
  • Купите малышу веселые разноцветные щетки или щетку с его любимым героем из мультфильма.
  • Напевайте веселые мелодии, когда чистите зубы. Так малыш начнет воспринимать чистку зубов как игру.
  • Прибегайте к маленьким хитростям, чтобы ребенок начал чистить зубы. Попросите его выдавить пасту на щетку, показать вам правильные движения или самое смешное в этом процессе.
  • Хвалите ребенка, если он сам почистит зубы.

Дружеские советы и веселое настроение очень скоро убедят малыша в необходимости ежедневной чистки зубов. Желательно регулярно посещать стоматолога и следить за состоянием зубок.

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здоровье детей

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