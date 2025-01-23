Учим малышей правильно чистить зубки

Вместо того, чтобы чистить зубы, ваш ребенок просто ест зубную пасту? Каждый день вы пытаетесь научить его чистить зубы правильно, но у вас ничего не выходит? Чистка зубов приносить веселье вашему малышу.

Но проблема в том, что утром вы так спешите, что не даете ему возможности получить удовольствие от этого процесса. Мамы, не расстраивайтесь! Вы легко сможете научить ребенка чистить зубы, и ванная комната больше не будет местом ежедневных баталий.

Позаботьтесь о здоровье зубов вашего ребенка

Хотя молочные зубы у детей со временем выпадают, родителям важно научить ребенка ухаживать за ними. На это есть несколько причин и соответствующие советы:

Молочные зубы помогают ребенку выговаривать звуки и пережевывать пищу.

Они обеспечивают правильную форму нижней челюсти и способствуют формированию постоянных зубов.

Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день с использованием специальной детской зубной щетки.

Кроме чистки зубов, можно делать легкий массаж десен. Начинать чистить зубы следует сразу же после того, как они появятся.

Перед началом чистки зубов

Детям от 1,5 до 6 лет для чистки зубов требуется небольшое количество пасты, не содержащей фтора, и специальная детская зубная щетка.

Для малышей можно купить специальную щетку, которая одевается на палец.

Во время чистки зубов стойте сбоку от ребенка.

Чтобы контролировать процесс, смотрите на малыша в зеркало.

Осмотрите зубы и края десен. Проверьте, нет ли у ребенка кариеса.

Проверьте зубки на наличие зубного камня.

Как правильно чистить зубы

Правильная чистка зубов обеспечивает их ежедневную гигиену и заботиться о здоровье десен.

Чистите зубы короткими круговыми движениями, используя зубную щетку под разными углами.

Будьте осторожны, старайтесь не повредить края десен.

Начинайте с крайних зубов и постепенно продвигайтесь к передним.

После окончания чистки помогите ребенку умыться и прополоскать рот.

Научите малыша сплевывать зубную пасту. Это может занять какое-то время, поэтому запаситесь терпением.

Помойте зубную щетку.

Следите за питанием ребенка. Убедитесь, что он не употребляет в пищу много сахара. Сладкая газированная вода и конфеты могут плохо сказаться на здоровье зубов.

Не следует давать малышу молочные смеси или сладкие напитки перед сном.

Что делать, если ребенок отказывается чистить зубы

Не стоит устраивать скандал, если ребенок отказывается чистить зубы. Со временем он поймет важность данной процедуры и изменит свое решение.

Покажите малышу, как вы, ваш муж или другие дети чистят зубы.

Напоминайте, что зубы следует чистить ежедневно перед сном.

Купите малышу веселые разноцветные щетки или щетку с его любимым героем из мультфильма.

Напевайте веселые мелодии, когда чистите зубы. Так малыш начнет воспринимать чистку зубов как игру.

Прибегайте к маленьким хитростям, чтобы ребенок начал чистить зубы. Попросите его выдавить пасту на щетку, показать вам правильные движения или самое смешное в этом процессе.

Хвалите ребенка, если он сам почистит зубы.

Дружеские советы и веселое настроение очень скоро убедят малыша в необходимости ежедневной чистки зубов. Желательно регулярно посещать стоматолога и следить за состоянием зубок.