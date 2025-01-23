Учим малышей правильно чистить зубки

Актуальные рекомендации стоматологов о правильной чистке детских зубов и профилактике заболеваний
Вместо того, чтобы чистить зубы, ваш ребенок просто ест зубную пасту? Каждый день вы пытаетесь научить его чистить зубы правильно, но у вас ничего не выходит? Чистка зубов приносить веселье вашему малышу.
Позаботьтесь о здоровье зубов вашего ребенка
Хотя молочные зубы у детей со временем выпадают, родителям важно научить ребенка ухаживать за ними. На это есть несколько причин и соответствующие советы:
- Молочные зубы помогают ребенку выговаривать звуки и пережевывать пищу.
- Они обеспечивают правильную форму нижней челюсти и способствуют формированию постоянных зубов.
- Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день с использованием специальной детской зубной щетки.
- Кроме чистки зубов, можно делать легкий массаж десен. Начинать чистить зубы следует сразу же после того, как они появятся.
Перед началом чистки зубов
- Детям от 1,5 до 6 лет для чистки зубов требуется небольшое количество пасты, не содержащей фтора, и специальная детская зубная щетка.
- Для малышей можно купить специальную щетку, которая одевается на палец.
- Во время чистки зубов стойте сбоку от ребенка.
- Чтобы контролировать процесс, смотрите на малыша в зеркало.
- Осмотрите зубы и края десен. Проверьте, нет ли у ребенка кариеса.
- Проверьте зубки на наличие зубного камня.
Как правильно чистить зубы
Правильная чистка зубов обеспечивает их ежедневную гигиену и заботиться о здоровье десен.
- Чистите зубы короткими круговыми движениями, используя зубную щетку под разными углами.
- Будьте осторожны, старайтесь не повредить края десен.
- Начинайте с крайних зубов и постепенно продвигайтесь к передним.
- После окончания чистки помогите ребенку умыться и прополоскать рот.
- Научите малыша сплевывать зубную пасту. Это может занять какое-то время, поэтому запаситесь терпением.
- Помойте зубную щетку.
- Следите за питанием ребенка. Убедитесь, что он не употребляет в пищу много сахара. Сладкая газированная вода и конфеты могут плохо сказаться на здоровье зубов.
- Не следует давать малышу молочные смеси или сладкие напитки перед сном.
Что делать, если ребенок отказывается чистить зубы
- Не стоит устраивать скандал, если ребенок отказывается чистить зубы. Со временем он поймет важность данной процедуры и изменит свое решение.
- Покажите малышу, как вы, ваш муж или другие дети чистят зубы.
- Напоминайте, что зубы следует чистить ежедневно перед сном.
- Купите малышу веселые разноцветные щетки или щетку с его любимым героем из мультфильма.
- Напевайте веселые мелодии, когда чистите зубы. Так малыш начнет воспринимать чистку зубов как игру.
- Прибегайте к маленьким хитростям, чтобы ребенок начал чистить зубы. Попросите его выдавить пасту на щетку, показать вам правильные движения или самое смешное в этом процессе.
- Хвалите ребенка, если он сам почистит зубы.
Дружеские советы и веселое настроение очень скоро убедят малыша в необходимости ежедневной чистки зубов. Желательно регулярно посещать стоматолога и следить за состоянием зубок.