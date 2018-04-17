Что нужно учесть при выборе подушки для ребенка

Самое главное, что необходимо для нашего организма – это здоровый сон. Сон очень важен для всех, особенно для маленьких детей. Это связано с тем, что, когда ребенок спит, он развивается и растет. Новости СМИ2

Какую же подушку выбрать для ребенка?

На сегодняшний день магазины предлагают огромный выбор ортопедических подушек для детей. При покупке этого неотъемлемого атрибута для здорового сна следует учесть несколько требований.

Итак, детская подушка обязательно должна быть воздухопроницаемой. Во сне все детки ворочаются, утыкаясь своими носиками в подушку. Так, воздухопроницаемость даст возможность исключить удушение во сне.

Кроме этого подушка должна быть изготовлена из материалов, которые легко обрабатываются и стираются, сохраняя свой первоначальный вид. Данные материалы должны быть безопасны для здоровья. Мы имеем в виду наполнители подушек и красители, содержащиеся в ткани, из которой была сшита подушка.

Обратите также внимание на качество швов, они должны быть прочными, а строчка – частой. Это необходимо, чтобы материал внутри подушки не вылезал наружу.

Обязательным является замок молнии сбоку подушки. Так вы сможете проконтролировать, в каком состоянии находится наполнитель, вынуть его, а чехол постирать. Что касается ткани чехла подушки, то она должна быть достаточно плотной.

Не забудьте посмотреть сроки эксплуатации подушки. Если таковые есть, то их следует обязательно выполнять. Также подушка должна быть правильной формы и размера. Высоту подушки выбирайте самостоятельно, отдавайте предпочтение прямоугольным подушкам. Что касается мягкости и упругости подушки, то лучшим вариантом будет что-то среднее. Прежде всего, на подушке должно быть комфортно спать.