5 вещей, которым ребенка научат домашние животные

Пернатые, четырехлапые, преданные, мимимишные… Ну, какой малыш не мечтает о собственном домашнем питомце?

Однако не каждый родитель согласен завести в своем доме грязный комок шерсти, который к тому же портит мебель и делает лужи по углам. И это практически всегда основные аргументы в споре: «Нужно ли заводить дома кошечку или собачку?».

Да, от животных достаточно много проблем. Но благодаря им мы можем развить у наших детей очень много положительных качеств.

1. Умение нести ответственность

Когда в доме появляется живность, ребенок понимает, что потребности и интересы есть не только у него, а и у других «членов семьи».

Ощущая ответственность за брата нашего меньшего, малыш учится перебарывать лень, ведь любимому щенку нужно погулять на улице и сделать свои собачьи дела.

Именно питомцы учат ребенка проявлять заботу и уделять внимание другим.

2. Соблюдать распорядок дня

Понаблюдайте с малышом за попугайчиком в клетке. У него четко сформированный режим дня.

С рассветом птичка просыпается, чистит перышки, завтракает, занимается своими птичьими делами, а к вечеру, с заходом солнца, укладывается спать.

У них есть чему поучиться, ведь ни одному попугаю не пришло бы в голову мысль не ложиться спать ночью только для того, чтобы пройти еще один уровень компьютерной игры.

3. Вести здоровый образ жизни

Появившийся в доме щенок может помочь вашему ребенку вести более здоровый образ жизни.

Ведь с ним нужно бегать на прогулку , а не сидеть около телевизора за просмотром мультфильмов.

, а не сидеть около телевизора за просмотром мультфильмов. Его нельзя дразнить вредной пищей , которую так любят наши дети, поэтому от гамбургеров лучше отказаться.

, которую так любят наши дети, поэтому от гамбургеров лучше отказаться. Кроме того, домашний питомец требует систематических водных процедур, заодно и чадо лишний раз вымоет руки.

4. Ценить безусловную любовь

Даже если вы не в настроении и повышаете голос на домочадцев, ваша собака все равно любит вас.

Никто не сможет заменить вашему малышу тот искренний радостный блеск в глазах, когда хозяин возвращается домой.

Имея домашнего питомца, вы можете быть на 100 процентов уверены, что рядом с ребенком всегда будет живое существо, преданное ему до последнего вздоха.

5. Проявлять доброту

Не может вырасти черствый человек из малыша, который бесконечно тискает крошечного котенка или ни на минуту не расстается с любимой собакой.

Благодаря такой дружбе у малыша в душе просыпается отзывчивость, желание защитить слабого, добрые чувства к окружающим.

Именно продрогший или голодный звереныш на руках у малыша разбудит в душе карапуза самые теплые и важные чувства: сострадание, желание помочь, веру в собственные силы.

А у вас есть домашний любимец?