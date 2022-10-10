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5 вещей, которым ребенка научат домашние животные

Пернатые, четырехлапые, преданные, мимимишные… Ну, какой малыш не мечтает о собственном домашнем питомце?

Однако не каждый родитель согласен завести в своем доме грязный комок шерсти, который к тому же портит мебель и делает лужи по углам. И это практически всегда основные аргументы в споре: «Нужно ли заводить дома кошечку или собачку?».

Да, от животных достаточно много проблем. Но благодаря им мы можем развить у наших детей очень много положительных качеств.

1. Умение нести ответственность

Когда в доме появляется живность, ребенок понимает, что потребности и интересы есть не только у него, а и у других «членов семьи».

5 вещей, которым ребенка научат домашние животные

Ощущая ответственность за брата нашего меньшего, малыш учится перебарывать лень, ведь любимому щенку нужно погулять на улице и сделать свои собачьи дела.

Именно питомцы учат ребенка проявлять заботу и уделять внимание другим.

2. Соблюдать распорядок дня

Понаблюдайте с малышом за попугайчиком в клетке. У него четко сформированный режим дня.

С рассветом птичка просыпается, чистит перышки, завтракает, занимается своими птичьими делами, а к вечеру, с заходом солнца, укладывается спать.

У них есть чему поучиться, ведь ни одному попугаю не пришло бы в голову мысль не ложиться спать ночью только для того, чтобы пройти еще один уровень компьютерной игры.

3. Вести здоровый образ жизни

Появившийся в доме щенок может помочь вашему ребенку вести более здоровый образ жизни.

  • Ведь с ним нужно бегать на прогулку, а не сидеть около телевизора за просмотром мультфильмов.
  • Его нельзя дразнить вредной пищей, которую так любят наши дети, поэтому от гамбургеров лучше отказаться.
  • Кроме того, домашний питомец требует систематических водных процедур, заодно и чадо лишний раз вымоет руки.

4. Ценить безусловную любовь

Даже если вы не в настроении и повышаете голос на домочадцев, ваша собака все равно любит вас.

Никто не сможет заменить вашему малышу тот искренний радостный блеск в глазах, когда хозяин возвращается домой.

Имея домашнего питомца, вы можете быть на 100 процентов уверены, что рядом с ребенком всегда будет живое существо, преданное ему до последнего вздоха.

5 вещей, которым ребенка научат домашние животные

5. Проявлять доброту

Не может вырасти черствый человек из малыша, который бесконечно тискает крошечного котенка или ни на минуту не расстается с любимой собакой.

Благодаря такой дружбе у малыша в душе просыпается отзывчивость, желание защитить слабого, добрые чувства к окружающим.

Именно продрогший или голодный звереныш на руках у малыша разбудит в душе карапуза самые теплые и важные чувства: сострадание, желание помочь, веру в собственные силы.

А у вас есть домашний любимец?

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воспитание
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