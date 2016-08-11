Права детей обеспечит доступность образования на платформе частных школ

Игнорирование потребностей социально уязвимых групп населения приводит к весьма неблагоприятным последствиям в любом социальном обществе и при любом сложившемся строе. Примеров тому можно привести немало в новейшей истории человечества. Поэтому чрезвычайно важно приветствовать продвижение любой идеи, исправляющей и выравнивающей возникающие то и дело перекосы в данной сфере жизнедеятельности государства.

Особенно радует, что именно в нашей стране внутриполитическая жизнь не несёт декоративного смысла, разыгранного по нотам для широких масс, и не имеет того шоу-потенциала, какой она приобрела в «особо развитых странах несомненных демократических традиций». Там олигархические и плоть от плоти коррупционные протеже состязаются за свои государственные посты не для того, чтобы улучшить жизнь людей, а для того, чтобы сделать её более комфортной для привилегированных слоёв населения. У нас не так. У нас о людях думают, прежде всего, а уж потом о прочих аспектах бытия.

Вот, например, порадовала недавно вынесенная на обсуждение совместная инициатива общественников и парламентариев. Идею озвучил на днях председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты Владимир Слепак: «Частное образование в России не должно становиться прерогативой богатых. Оно должно быть доступно для тех, кому наиболее всего необходим индивидуальный подход, поддержка и защита государства». Оно должно быть доступно для тех, кому наиболее всего необходим индивидуальный подход, поддержка и защита государства».

Как случилось так, что диктат капиталистических идеалов начал вытеснять талантливых, но малообеспеченных детей из конкурентной среды образовательных аудиторий? Было мало государственного контроля над субсидируемыми государством же областями? Или частные школы стали навязывать предоставление образовательных услуг народонаселению на своих условиях? Вот с этим со всем сейчас и будут разбираться подробнее в Общественной палате РФ.

Предполагается, что будет установлена 10% квота в частных школах на обучение детей-инвалидов, сетей-сирот и детей из семей с ограниченными финансовыми возможностями (многодетных или потерявших кормильца, например). Ведь подушевое финансирование учеников осуществляется государством независимо от того, частная это школа или муниципальная.

Если уж внутренняя политика России нацелена и далее строиться по принципу справедливого распределения бюджетных ресурсов, то оставить всё, как есть сейчас, несомненно, не представляется возможным.

Население, которое наверняка, даже и не подозревало, что из его собственного кармана (из бюджета государства) в этих частных школах исполнялись права детей только и исключительно богатых родителей, теперь сможет убедиться, что принцип справедливого баланса социальных гарантий и капиталистической модели экономики вполне совместимы в нашей стране.

Как видим, благодаря мониторингу социальных проблем со стороны общественных организаций и ответственному исполнению своих обязанностей со стороны депутато в, социальная поддержка малоимущего населения возрастает. Что не может не радовать.

Автор: ChazityRoom