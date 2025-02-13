Как превратить визит к детскому врачу в приключение

Новости СМИ2 Найти врача, которому можно доверить самое дорогое, что есть у родителей, – своего ребенка – очень непросто. Как распознать хорошего специалиста и что должны сделать родители, если ребенку предстоит визит к лор-врачу, нам рассказал Евгений Степанович, педиатр-отоларинголог, работающий с детьми по собственной уникальной методике.

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Как подготовить ребенка к приему

Всем известно, что визит к отоларингологу – это не самая приятная процедура для ребенка. Не обязательно вникать в тонкости диагностики, но, если вы собираетесь посетить специалиста, то лучше заранее объяснить малышу, что ЛОР – это доктор, который лечит нос, горло и уши. Главный страх ведь всегда от незнания. Если объяснить ребенку хотя бы область будущего обследования – жить уже становится проще.

Есть еще кое-что, что я обязательно должен вам сказать: мамы и папы, прошу вас, ни в коем случае не пугайте ребенка врачами! «Если не будешь слушаться – доктор сделает тебе укол или положит в больницу» – такие родительские обещания совершенно не способствуют налаживанию контакта между врачом и пациентом.

Также не стоит обманывать ребенка: «Доктор не сделает тебе неприятно!», «Никто не будет залезать тебе в уши и в нос!» – успокаивая пациента таким образом перед приемом, мы добьемся только усиления страха во время приема. Когда малыш поймет, что его обманули, что трогать и залезать все-таки будут, что родители сказали неправду, и доктор, оказывается, тоже участник всего этого вранья – поверьте, он не скоро вновь начнет доверять людям в белых халатах.

Лучше сказать ребенку правду: «Возможно, тебе будет неприятно» или «Будет немного необычно, ты еще такого не пробовал, но доктор все сделает очень аккуратно и тебе станет легче». Конечно, полностью убрать страх у нас с вами никогда не получится, но задача для врача – найти контакт с пациентом, вы существенно облегчите. Евгений Степанович Лор-врач

Не страшно, а весело!

В кабинете у такого врача как отоларинголог пейзаж обычно выглядит устрашающе: всякие железяки, непонятного назначения приборы, все гремит, звенит и совершенно не добавляет оптимизма нашим юным пациентам. Так что, когда ко мне приходит ребенок, я всегда стараюсь провести прием в форме игры: смотровое кресло превращается в кресло космического корабля, на котором можно покататься вверх и вниз, пока в нос светит осветитель, пациент может попробовать поймать солнечного зайчика, а чтобы проверить слух, мы не просто надеваем наушники, а слушаем звуки космоса.

Когда ребенку интересно, когда ты его заинтриговал, когда просыпается любопытство, сразу же исчезает страх. И вдруг оказывается, что ходить к доктору – это может быть не только страшно и неприятно, но и интересно и познавательно. И пациент понимает, что он не просто статист – больной ребенок, которого обследуют и лечат, он – полноправный участник процесса, ему здесь рады, его мнением интересуются, ему предлагают игру, ждут от него реакции.

Иногда мне кажется, что проще пройти отбор в команду астронавтов для отправки на Марс, чем уговорить ребенка посидеть спокойно во время неприятной процедуры. Но поиск индивидуального подхода к пациенту – это одна из самых интересных граней работы любого врача, особенно, если врач работает с детьми. Евгений Степанович Лор-врач

Никакого самолечения

Вообще мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что родители наших маленьких пациентов, переоценивая собственные знания и умения в лечении заболеваний, обращаются к врачу только тогда, когда уже существует серьезный риск осложнений. Мама или папа могут быть на 100% уверены, что какими-то рецептами, которые они знают с детства или средствами, которые посоветовал коллега по работе, они обязательно справятся с заболеванием. Но проходит неделя острого насморка у ребенка – и ничего не происходит. Тогда родители начинают пробовать какие-то новые лекарственные средства, зачастую, не имея ни малейшего представления о механизме действия этих препаратов.

И только после того как все известные способы ими исчерпаны, они приводят ребенка ко врачу. Такие дети попадают к нам «залеченными», на поздней стадии заболевания, с риском развития осложнений – и тогда, кроме основного заболевания, приходится лечить ребенка еще и от последствий неправильного лечения.

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Не доверяете? Спросите!

Другой вариант – недоверие к доктору и его назначениям. Если вы побеседовали с врачом и у вас остались какие-то вопросы, вам что-то непонятно в рекомендациях или вы не согласны с ними, если вам что-то не нравится в предлагаемом плане обследования или лечения, даже если вы не можете четко сформулировать, что конкретно, надо лечащего врача поставить об этом в известность. Вполне вероятно, что, потратив две минуты на выяснение тонкостей, вы поймете всю важность и необходимость этих назначений, и план лечения будет соответствовать тому, что видит доктор в терапии этого ребенка.

Бывает такое, что специалист прописал схему лечения, а вы вдруг заметили, что по какой-то причине она вам не подходит. У детей случаются аллергические реакции на компоненты препарата, они могут отказываться от невкусного лекарства. Лучший вариант в этом случае – обратиться к врачу за повторными разъяснениями. Но как правило, родители либо стесняются, либо не находят времени для этого и начинают заниматься самодеятельностью, в том числе, спрашивать совета у друзей и знакомых, искать ответы в интернете и в соцсетях, то есть делать все то, что делать категорически нельзя при лечении ребенка.

Как найти своего врача

Найти своего специалиста – очень непросто. Вот эта поговорка: «У трех врачей четыре мнения» – вполне отражает действительность. Самое смешное, что если вы решитесь провести среди докторов опрос относительно причин этого любопытного парадокса, то мнения разделятся и в этом случае!

Кто-то скажет, что все это происходит из-за того, что в нашей стране редко придают значение таким вещам как научный подход, международные протоколы диагностики и лечения, согласительные документы. Чаще лечат, основываясь исключительно на собственном опыте и устаревших знаниях, полученных когда-то во время обучения. Кто-то может возразить, что каждая проблема может иметь не одно, а несколько общепризнанных путей решения, и что зачастую все зависит от того, какую именно тактику предпочитает конкретный врач.

Разобраться в компетентности врача и правильности его назначений – не самая легкая задача для неспециалиста. Не стесняйтесь лишний раз спросить доктора, чем именно обусловлен тот или иной его шаг, на что он опирается в принятии своих решений. Если какое-то умозаключение покажется вам сомнительным, не стесняйтесь поделиться этим с врачом. Вполне вероятно, что вы что-то не так услышали или врач вас как-то неправильно понял. Чем меньше взаимных недопониманий в общении доктора и пациента, тем выше шанс скорейшего разрешения проблемы. Если же сомнения остаются, нелишним будет выслушать мнение другого специалиста.