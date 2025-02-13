Как превратить визит к детскому врачу в приключение

Как подготовить ребенка к приему
Всем известно, что визит к отоларингологу – это не самая приятная процедура для ребенка. Не обязательно вникать в тонкости диагностики, но, если вы собираетесь посетить специалиста, то лучше заранее объяснить малышу, что ЛОР – это доктор, который лечит нос, горло и уши. Главный страх ведь всегда от незнания. Если объяснить ребенку хотя бы область будущего обследования – жить уже становится проще.
Также не стоит обманывать ребенка: «Доктор не сделает тебе неприятно!», «Никто не будет залезать тебе в уши и в нос!» – успокаивая пациента таким образом перед приемом, мы добьемся только усиления страха во время приема. Когда малыш поймет, что его обманули, что трогать и залезать все-таки будут, что родители сказали неправду, и доктор, оказывается, тоже участник всего этого вранья – поверьте, он не скоро вновь начнет доверять людям в белых халатах.
Лучше сказать ребенку правду: «Возможно, тебе будет неприятно» или «Будет немного необычно, ты еще такого не пробовал, но доктор все сделает очень аккуратно и тебе станет легче». Конечно, полностью убрать страх у нас с вами никогда не получится, но задача для врача – найти контакт с пациентом, вы существенно облегчите.Евгений СтепановичЛор-врач
Не страшно, а весело!
В кабинете у такого врача как отоларинголог пейзаж обычно выглядит устрашающе: всякие железяки, непонятного назначения приборы, все гремит, звенит и совершенно не добавляет оптимизма нашим юным пациентам. Так что, когда ко мне приходит ребенок, я всегда стараюсь провести прием в форме игры: смотровое кресло превращается в кресло космического корабля, на котором можно покататься вверх и вниз, пока в нос светит осветитель, пациент может попробовать поймать солнечного зайчика, а чтобы проверить слух, мы не просто надеваем наушники, а слушаем звуки космоса.
Иногда мне кажется, что проще пройти отбор в команду астронавтов для отправки на Марс, чем уговорить ребенка посидеть спокойно во время неприятной процедуры. Но поиск индивидуального подхода к пациенту – это одна из самых интересных граней работы любого врача, особенно, если врач работает с детьми.Евгений СтепановичЛор-врач
Никакого самолечения
Вообще мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что родители наших маленьких пациентов, переоценивая собственные знания и умения в лечении заболеваний, обращаются к врачу только тогда, когда уже существует серьезный риск осложнений. Мама или папа могут быть на 100% уверены, что какими-то рецептами, которые они знают с детства или средствами, которые посоветовал коллега по работе, они обязательно справятся с заболеванием. Но проходит неделя острого насморка у ребенка – и ничего не происходит. Тогда родители начинают пробовать какие-то новые лекарственные средства, зачастую, не имея ни малейшего представления о механизме действия этих препаратов.
Не доверяете? Спросите!
Другой вариант – недоверие к доктору и его назначениям. Если вы побеседовали с врачом и у вас остались какие-то вопросы, вам что-то непонятно в рекомендациях или вы не согласны с ними, если вам что-то не нравится в предлагаемом плане обследования или лечения, даже если вы не можете четко сформулировать, что конкретно, надо лечащего врача поставить об этом в известность. Вполне вероятно, что, потратив две минуты на выяснение тонкостей, вы поймете всю важность и необходимость этих назначений, и план лечения будет соответствовать тому, что видит доктор в терапии этого ребенка.
Как найти своего врача
Найти своего специалиста – очень непросто. Вот эта поговорка: «У трех врачей четыре мнения» – вполне отражает действительность. Самое смешное, что если вы решитесь провести среди докторов опрос относительно причин этого любопытного парадокса, то мнения разделятся и в этом случае!
Кто-то скажет, что все это происходит из-за того, что в нашей стране редко придают значение таким вещам как научный подход, международные протоколы диагностики и лечения, согласительные документы. Чаще лечат, основываясь исключительно на собственном опыте и устаревших знаниях, полученных когда-то во время обучения. Кто-то может возразить, что каждая проблема может иметь не одно, а несколько общепризнанных путей решения, и что зачастую все зависит от того, какую именно тактику предпочитает конкретный врач.
Если же вам повезло и после долгих поисков вы нашли врача, который внушает вам доверие, и видите, что лечение, которое проводит специалист, оказывает ожидаемый эффект, значит, вот он – тот самый доктор, которому можно доверить своего ребенка. Хватайте его немедленно за халат и держите крепко-крепко, чтобы не вздумал убежать.Евгений СтепановичЛор-врач
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