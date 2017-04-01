СЦЕНАРИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ведущий.

Звучит фонограмма песни «День Победы» (музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова). На вступление все перестраиваются в два круга. Дети в наружном кругу держат в руках флажки, во внутреннем – цветы. На первый куплет дети идут противоходом по кругу. Дети с цветами поднимают руки. Опускают. Дети с флажками поднимают руки. Опускают. Все дети поднимают руки, опускают. Припев поют все.

Затем под музыку выстраиваются в два ряда.

Ведущий: Сегодня мы отмечаем самый торжественный праздник – день Победы. К нам в гости пришли ветераны Великой Отечественной войны, давайте поприветствуем их. Небольшое представление каждого гостя.

С праздником, дорогие ветераны!

С Днем Победы вас, труженики тыла!



Нет в России семьи, которую война обошла бы стороной. В этот день в каждой семье вспоминают тех, кто выжил и тех, остался на полях сражений.

Подвиг людей, вставших на защиту Отечества, будет вечно жить в памяти народа!

Ребёнок. Зеленеют весенние дали,

В майский вечер салюты гремят

В честь солдат, что за Родину пали,

В честь живых, чьи медали горят.

Ребёнок. Ветераны войны, ветераны,

Вас немного осталось в строю…

Помнят вас континенты и страны

За великую доблесть в бою.

Исполняется песня «Мой прадед любимый» (подготовит.гр.)

Ведущий: Великая Отечественная война началась летом, 22 июня 1941 года. До этого дня люди мирно жили и ничего не подозревали о грозящей им беде.

Музыкально-танцевальная композиция «Ромашка, ромашка цветок полевой» (исполняют дети средней гр.)

После танца дети останавливаются, слушают стоя.

Включается презентация о войне. (Кадры военной хроники, объявление о начале войны)

Ведущий: Много лет тому назад, когда ваши прадедушки и прабабушки были маленькими, на нашу землю напали немецкие войска. Было летнее утро, все еще спали, когда по радио сообщили о нападении.

Летней ночью на рассвете,

Когда мирно спали дети,

Гитлер дал войскам приказ



И послал солдат немецких

Против русских, против нас

Немецкие войска напали на нашу страну, бомбили наши города и села. Началась Великая отечественная война.

Вставай, народ! Услышав клич земли,



На фронт солдаты Родины ушли.



Отважно шли солдаты в бой



За каждый город и за нас с тобой!

Фонограмма песни «Священная война»

Ведущий: Под звуки этой песни много лет тому назад уходили на войну солдаты защищать нашу Родину. Наш народ от мала до велика –мужчины, женщины и даже дети встали на защиту нашей Родины. Многие ребята уходили на фронт прямо со школьной скамьи. Разбросала война молодых парней—кого в танкисты, кого в зенитчики, кого в телефонисты, кого в разведчики.

Исполняется песня «Три танкиста» (солисты –дети подготовит.гр.)

Ведущий: А вы знаете, что на войне делали женщины? Они были медсестрами, помогали раненым. Многие становились солдатами, летали на истребителях и сражались наравне с мужчинами.

Ребенок. – Пушки грохочут, пули свистят



Ранен осколком снаряда солдат



Шепчет сестричка:



«Давай, поддержу – рану твою я перевяжу! » -



Все позабыла: слабость и страх



Вынесла с боя его на руках.



Сколько в ней было любви и тепла!



Многих сестричка от смерти спасла!

Соревнование «Кто быстрее перевяжет раненого» (выбираются по две девочки-санитарки, два мальчика –бойца)

Ведущий: На защиту нашей Родины вставали и дети . Много героических поступков совершили они: пускали под откос фашистские поезда, помогали партизанам, работали на заводах, помогали делать патроны, снаряды, танки, пушки.

Ведущий: В холодные осенние вечера, в минуты затишья между боями, солдаты отдыхали, сидя у костра, чинили себе одежду, чистили оружие, вспоминали мирные дни, пели песни.

Ребёнок. Кто сказал, что надо бросить песни на войне?

После боя сердце просит музыки вдвойне.

Инсценировка (дети подготовит. группы)



Фонограмма песни « Землянка»

Ведущий. Храбро сражались наши воины на фронтах Великой Отечественной. Посмотрите сценку «Мы военные» С. Михалкова в исполнении детей старшей группы. Он



Выходят дети, в их костюмах элементы военной формы.



Телефонист (с телефоном).



Алло, алло, Юпитер, я Алмаз.



Почти совсем не слышно вас.



Мы с боем заняли село,



А как у вас, алло, алло.



Моряк (смотрит в бинокль).



На, горизонте самолет.



По курсу полный ход, вперед!



Готовься к бою, экипаж,



Отставить, истребитель наш.



Автоматчик.



Вот я забрался на чердак.



Быть может, здесь таится враг.



За домом очищаем дом,



Врага повсюду мы найдем.



Летчик (с картой).



Пехота здесь, а танки тут.



Лететь осталось семь минут.



Понятен боевой приказ.



Все. Противник не уйдет от нас.



Рядовой (в пилотке, с орденом).



Я пехотинец молодой.



С фашистом дрался под Москвой.



Не раз в разведку я ходил,



Меня полковник наградил.

Ведущий: Символом верности и надежды в годы войны стала девушка Катюша из песни, которую сейчас знают все – и взрослые и дети. Эта песня оказалась дорога всем и каждому. А в дни войны бойцы прозвали «Катюшей» грозное артиллерийское оружие, которого панически боялись враги.

Исполняется песня «Катюша»

Ведущий: Люди не теряли веры в победу, даже в самые тяжелые времена. «Враг» будет разбит – победа будет за нами – эти слова звучали повсюду. И вот наступил тот день, когда по радио объявили Победу – окончание войны. Страна ликовала! На улицах пели, танцевали, многие плакали от радости.

Много жизней унесла война. Погибших не вернуть. Этого мы сделать не в силах. Но в наших силах сделать так, чтобы имена тех. кто воевал за Отечество, не были забыты. Давайте почтим память тех, кто не вернулся с войны, кто не дожил до дня Победы, минутой молчания.

«Минута молчания»

Ведущий: В Москве, у Кремлевской стены, находится могила Неизвестного солдата. Вечный огонь горит на могиле в память тех, чьи имена остались неизвестны. На гранитной плите слова: «Имя твое неизвестно-подвиг твой бессмертен». К могиле Неизвестного солдата приезжают люди из разных уголков страны, чтобы почтить память тех, кто не пожалел своей жизни для счастья других людей. Люди приносят цветы и низко склоняют голову.

Ребёнок. «Никто не забыт и ничто не забыто» -

Горящая надпись на глыбе гранита.

Поблёкшими листьями ветер играет.

И снегом холодным венки засыпает.

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.

Никто не забыт и ничто не забыто.

Песня: «У кремлевской стены … » Муз. М. Я. Магиденко, на слова Р. Томилина





Ведущий: Вот здесь, на слайдах фотографии героев, наших земляков. Тех, кто воевал, кто рисковал своей жизнью во имя мира на Земле.

Ведущий: По всей стране и далеко за ее пределами сооружены памятники героям войны и установлены на постаменты боевые машины, участвовавшие в боях за нашу Родину. Недалеко от нашего поселка, на трассе Москва –Ленинград, установлен памятник «Танк», этот танк участвовал в боевых сражениях по Москвой.

Исполняется песня «Танк-герой» (подготовит.гр.)

Ведущий: Ребята, скажите, а как мы отмечаем этот день? Что происходит в Москве на Красной площади – главной площади страны?

Дети: Парад (показ слайдов)

Ведущий: Правильно, парад победы, в котором участвуют все рода войск, боевые машины, которые использовались во время войны и современная военная техника.

Ведущий: А что еще обязательно бывает в день Победы?

Дети: Салют (показ слайдов)

Ребёнок. В небе праздничном раскаты

Грохот слышен там и тут.

Посмотрите-ка, ребята,

Начинается салют!

Словно яркие букеты-

Красный жёлтый, голубой-

В небесах ко Дню Победы

Расцвели для нас с тобой!

Ведущий: Правильно, это салют в честь дня Победы для всех людей, которые чтят память о Великой Отечественной войне.

Ведущий: Ребята, а кого мы поздравляем в этот день? (показ слайдов)

Дети: Ветеранов.

1-й ребенок.

С Днем Победы ветеранов дружно поздравляем,

Счастья, крепкого здоровья всем им пожелаем!

2-й ребенок.

Не болеть, не стареть,

Желаем только молодеть!

3-й ребенок.

Дорогие ветераны,

Вам сегодня каждый рад,

Приходите, будет время,

В наш любимый детский сад!

4-ребенок.

Да! Позади остался страшный час



Мы о войне узнали лишь из книжек



Спасибо Вам. Мы очень любим Вас



Поклон Вам от девчонок и мальчишек

Дети дарят цветы ветеранам.

Ребенок: Поздравляем всех с Победой,

Славным и весенним днем,

Музыка пусть не смолкает,

Мы станцуем и споем!

Танец с лентами. (подготовит.гр.)

Ведущий: Много на свете есть важных слов: мама, Родина, счастье. Есть еще самое важное слово –мир! Мир – это земля, солнце, небо, звезды. Мир – это люди, мир- это дети , мир –это спокойная , радостная жизнь. Мир нужен всем!

Мы, родившиеся после войны, знаем только из книг и художественных фильмов, что победа в Великой отечественной войне стала возможна благодаря мужеству и героизму наших солдат и тружеников тыла. Победа, которую мы празднуем, была и должна остаться тем источником, который даст силы и надежду на лучшее будущее.

А наши дети мечтают о том, чтобы, люди нашей планеты дарили друг другу песни, радость и любовь!

Посмотрите, какой маленький земной шар (на слайде модель земного шара), и на нем всем есть место: и людям, и животным, и воде, и рыбам, и лесам, и полям. Нам надо беречь эту хрупкую планету, она наш дом. А для этого нужно всем людям на земле жить в мире.

1-й ребенок.



Нам нужен мир: тебе и мне,



И всем на свете детям.



И должен мирным быть рассвет,



Который завтра встретим.



2-й ребенок.



Нам нужен мир, трава в росе,



Улыбчивое детство;



Нам нужен мир, прекрасный мир,



Полученный в наследство!



3-й ребенок.



Нам нужно бегать, прыгать, петь



И говорить друг с другом.



4-й ребенок.



О чем угодно говорить -



Об играх и забавах,



О мотоциклах, о кино



И о ковбоях бравых.



5-й ребенок.



Кому мешал вот этот мир -



С цветами на опушке?



6-й ребенок.



Кто в этот мир, чудесный мир,



Прицелился из пушки?



7-й ребенок. Я буду рад.



8-й ребенок. Я буду рад.



9-й ребенок. И все мы будем рады...



Все. Когда исчезнут на Земле все пули и снаряды.

Ведущий: – Нам нужен мир,



Чтоб крепла дружба



Нам нужен мир



Сейчас, как никогда.



И эту истину понять



Всем нужно –



С войной покончим раз и навсегда!





Исполняется песня «Солнечный круг»



Ведущий: Дорогие дети! Наш праздник закончился. А сейчас мы с вами пойдем к памятнику нашим воинам-землякам, погибшим за Родину возложить цветы. Под музыку «День Победы» дети уходят из зала.