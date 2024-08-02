Что делать, если дети постоянно дерутся друг с другом, и почему это происходит

Братья и сестры, особенно близкие по возрасту, далеко не всегда становятся лучшими друзьями и часами мирно играют, пока мама и папа занимаются своими делами.

Иногда, если очень повезет, так действительно происходит, но гораздо чаще родители вынуждены без конца разнимать вцепившихся друг другу в волосы драчунов, слушать их крики, пререкания и жалобы друг на друга.