Что делать, если дети постоянно дерутся друг с другом, и почему это происходит

Братья и сестры, особенно близкие по возрасту, далеко не всегда становятся лучшими друзьями и часами мирно играют, пока мама и папа занимаются своими делами.
Находиться в такой обстановке тяжело всем. В первую очередь родителям, которые устали и не знают, как прекратить ссоры и драки между детьми.
Стоит разрешить один конфликт — тут же начинается новый. И так до бесконечности.
Рассказываем, почему так происходит и что делать, если назревает очередная ссора.
Почему дети дерутся
Специалисты выяснили, что в среднем конфликты между братьями и сестрами дошкольного возраста вспыхивают три раза за час. Примерно десять минут в течение каждого часа дети отнимают друг у друга игрушки, дерутся и рыдают.
Как показывают исследования, братья и сестры словесно обижают и унижают друг друга в разы чаще, чем своих друзей.
Словом, отношения между детьми в семье гораздо чаще бывают напряженными и враждебными, чем дружескими и милыми. Поэтому можете немного расслабиться — вы не одиноки.
Основные причины конфликтов между детьми:
- Тревожность и нервное напряжение, в основе которых лежат ревность и конкуренция за любовь и внимание родителей.
- Разные темпераменты детей. Некоторые малыши добродушны, покладисты и беззаботны, а другие часто капризничают и плачут.
- Отношения между мамой и папой. Если они постоянно ссорятся и проявляют агрессию по отношению друг к другу, то высока вероятность, что дети будут вести себя точно так же.
- Стиль воспитания. В семьях, где родители строги, холодны и безразличны, дети более агрессивно настроены по отношению друг к другу, чем в семьях, в которых родители с уважением относятся к каждому ребенку и учат прислушиваться к желаниям брата или сестры.
Что делать, если началась ссора
Конечно, можно дать детям возможность разобраться самим. Иногда это срабатывает, к тому же учит детей самоконтролю и умению разрешать конфликты.
Если родители постоянно вмешиваются, напряжение между детьми не исчезает, а обиды и ревность только копятся и отравляют отношения.
Однако, если же вы чувствуете, что «запахло жареным» и драки не избежать — пора вмешаться. Но делать это нужно правильно.
- Старайтесь не вставать на сторону одного из детей — это сделает его в глазах остальных любимчиком и вызовет еще больше ярости. Кроме того, ребенок, почувствовавший себя фаворитом, может пользоваться своим, якобы привилегированным, положением, решив, что теперь ему можно все.
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Изолируйте детей друг от друга, но не в качестве наказания, а чтобы они могли прийти в себя и успокоиться. Когда страсти улягутся и царящее в воздухе напряжение испарится, восстановить мир будет гораздо легче.
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Когда дети успокоятся, поговорите с каждым из них наедине. Исходите из того, что никто не виноват больше, чем другие. Все кричали, все дрались, все обижали. Постарайтесь не занимать ничью сторону.
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Помогите детям самим найти решение. Детям довольно трудно понять, что происходит и почему они ссорятся, однако с вашей помощью и поддержкой они научатся разбираться в себе. Эти невероятно полезные навыки — умение уважать точку зрения другого человека, идти на компромиссы, понимать и контролировать свои эмоции — точно пригодятся им в жизни.
Когда пора обращаться за профессиональной помощью
Если конфликты между детьми стали слишком сильными и уже не поддаются контролю, стоит подумать о том, чтобы обратиться к специалисту. Иначе эта ситуация негативно скажется на психическом здоровье и самих детей, и их родителей. Вот «красные флаги», на которые стоит обратить внимание:
- Детские ссоры провоцируют появление проблем в отношениях между родителями.
- Из-за конфликта физически страдает любой из членов семьи.
- Конфликтные ситуации наносят вред самооценке и психическому здоровью любого члена семьи.
- Появилось подозрение, что в основе этой ситуации лежит депрессия у кого-либо из членов семьи.
По материалам сайта moms.com
Фото на обложке: Legion-Media
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