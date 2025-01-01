Безопасность детей на дорогах: двенадцать правил

Родителям сложно обеспечить безопасность ребенка, ведь они не могут всегда находиться рядом. Родители обеспечивают безопасность ребенка дома, а в школе эта задача ложится на плечи учителей. Но кто несет ответственность за безопасность ребенка на дорогах?

Независимо от того, ходит ли ребенок в школу сам или вы подвозите его на машине, он должен знать правила дорожной безопасности.

Мы собрали в статье самые важные правила дорожного движения и безопасности. Вы можете научить им своих детей.

Важность правил безопасности на дорогах для детей

В отличие от взрослых, дети в силу своего возраста еще не знают, что можно, а что нельзя делать на дорогах. Без присмотра взрослых и знания правил дорожного движения дети могут подвергать себя риску. Статистика показывает, что 3% жертв ДТП являются дети.

Когда речь идет о безопасности детей, не может быть никаких компромиссов. К тому времени, когда ребенок подрастет настолько, что сможет сам выходить из дома, вы должны научить его правилам безопасности на дорогах. Гуляя с ребенком, проверяйте на практике, правильно ли он понял правила.

Рассмотрим основные правила безопасности на дорогах, которые будут полезны для ребенка.

12 правил безопасности на дорогах для детей

Хотя дети и должны знать правила безопасности на дорогах, им не стоит давать больше информации, чем они готовы воспринимать. Начните с нескольких простых правил.

1. Обращай внимание на сигналы светофора

Расскажите ребенку о том, что означает каждый цвет светофора:

зеленый цвет означает «иди». Только когда на светофоре загорается зеленый свет, машины могут ехать;

красный цвет означает «стой». Когда на светофоре загорается красный свет, все машины останавливаются;

желтый цвет означает «замедлись». Когда загорается желтый свет на светофоре, машины должны замедлиться и подготовиться к остановке;

изображение идущего человека на перекрестке предназначено для пешеходов. Переходить дорогу можно только тогда, когда оно горит зеленым светом. Но перед этим нужно посмотреть налево и направо, чтобы убедиться, что к вам не приближается машина;

нельзя переходить дорогу, если изображение со стоящим человечком горит красным светом.

2. Остановись, посмотри и переходи дорогу

По дороге в школу ребенку, возможно, приходится переходить дорогу. Поэтому нужно научить ребенка безопасно переходить дорогу.

Объясните ребенку, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Если рядом с переходом нет светофора, ребенок должен придерживаться таких правил:

посмотреть направо, а затем налево, чтобы увидеть, не едет ли рядом машина;

если рядом едет машина, нужно ее пропустить, и только затем переходить дорогу;

нельзя переходить дорогу на повороте;

нельзя переходить дорогу между двумя стоящими транспортными средствами.

До шести лет ребенок должен переходить дорогу только вместе со взрослыми и держать их за руку.

3. Будь внимателен. Не только смотри по сторонам, но и слушай

Объясните ребенку, что он не всегда может увидеть встречную машину. Поэтому перед тем, как переходить дорогу, он должен прислушаться, не приближается ли машина. Объясните ребенку, что он должен придерживаться таких правил:

если ребенок слышит звук, издаваемый машиной, он должен остановиться и посмотреть налево, а затем направо;

объясните ребенку, как различать звуки: громкий шум двигателя означает, что машина находится поблизости, а тихий – что машина далеко.

4. Нельзя выбегать на дорогу

Дети бывают нетерпеливы, иногда они перебегают дорогу, чтобы быстрее добраться до другой стороны улицы. Ребенок также может выбежать на дорогу во время игры.

Объясните ребенку, что нельзя перебегать дорогу в непредназначенном для этого месте или ходить по ней. Ребенок может легко отвлечься и выпустить вашу руку, когда вы переходите дорогу, или попросту убежать от вас. Научите ребенка всегда сохранять спокойствие, когда вы идете по улице, и никогда не убегать от вас.

5. Гуляй по тротуарам

Научите ребенка ходить только по тротуарам, когда они идут по улице. Покажите ему хороший пример: переходите дорогу только по пешеходному переходу. Неважно, по оживленной вы улице идете или нет – ходите только по тротуару, чтобы оставаться в безопасности.

6. Переходи дорогу только по пешеходному переходу

Дети часто бегают по улице где попало. Это может быть опасно: машины не снижают скорость, если рядом нет светофора или предупреждающего знака. Объясните ребенку, что переходить дорогу можно только на светофоре или по пешеходному переходу. Если рядом нет светофора, ребенок должен следовать правилам, указанным выше.

7. Когда едешь в машине, не высовывай руки из окна

Дети часто высовывают руки из окна, когда едут в машине. Дети постарше могут даже высунуть голову, чтобы помахать встречным машинам или закричать что-то. Дети считают это забавным, но на самом деле это может быть очень опасно. Ребенка может травмировать машина, которая едет навстречу.

8. Никогда не переходи дорогу на поворотах

Повороты – это «слепые пятна» для водителей. Если ребенок переходит дорогу на повороте, у водителя нет достаточно времени, чтобы заметить его и притормозить. Объясните ребенку, что нельзя переходить дорогу на повороте, потому что это опасно.

9. Соблюдай правила безопасности, когда катаешься на велосипеде

Если ваш ребенок уже настолько большой, что сам катается на велосипеде, убедитесь, что он знает правила безопасности:

ребенок всегда должен надевать шлем перед тем, как сесть на велосипед;

проверяйте исправность велосипеда, когда ребенок собирается покататься. Особое внимание обратите на то, исправны ли тормоза. Если ребенок катается вечером, проверьте, работает ли фара и установлены ли светоотражающие детали.

Не позволяйте ребенку кататься на велосипеде на оживленных улицах без вашего сопровождения.

10. Соблюдай правила безопасности, когда едешь в машине

Вы можете обеспечить безопасность ребенка в автомобиле, установив автокресло или убедившись, что ребенок пристегнут ремнем безопасности. Чтобы ребенок оставался в безопасности в транспорте, научите его следующим правилам:

ребенок не должен ходить по салону транспортного средства (маршрутного такси, автобуса и т. д.);

если ребенок стоит в автобусе или маршрутном такси, он должен держаться за поручни до полной остановки;

ребенок не должен высовывать руки или голову из окна движущегося автомобиля или автобуса.

11. Будь всегда видимым

Если ребенок собирается гулять вечером, надеть черную одежду – плохая идея. Ребенок будет в безопасности, если водители будут хорошо видеть его даже в сумерках:

если ребенок гуляет или катается на велосипеде вечером, его одежда должна быть светлой или содержать светоотражающие элементы;

в течение дня ребенок должен носить яркую одежду;

если ребенок входит в автобус или маршрутное такси, он должен махнуть рукой, подавая водителю знак.

12. Не торопись

Ребенок может торопиться, чтобы догнать кого-то на улице или попасть куда-то вовремя. Это может быть опасно для него. Научите ребенка следующим правилам:

ребенок не должен спешить, когда садится в машину или выходит из нее – это может быть опасно;

когда ребенок идет за руку с вами, он не должен отвлекаться или тянуть вас в какую-нибудь сторону;

когда ребенок сам идет по улице, он не должен спешить;

ребенок не должен сам открывать двери автомобиля, а только после того, как вы ему разрешите;

ребенок не должен играть или баловаться в салоне автобуса или на проезжей части.

7 советов, которые помогут ребенку сохранять безопасность на дорогах

Кроме того, чтобы научить ребенка правилам безопасности, придерживайтесь следующих советов.

1. В машине ребенок всегда должен быть пристегнут. Если он еще маленький, используйте автокресло.

2. Когда ребенок сидит в машине, заблокируйте двери, чтобы он не мог их открыть на ходу.

3. Учите ребенка всем правилам на практике. Например, берите его на велопрогулки, чтобы на собственном примере научить правилам безопасной езды.

4. Проявите терпение, когда гуляете с ребенком. Покажите пример спокойного поведения, чтобы ребенок никуда не спешил.

5. Будьте пунктуальны. Это поможет вам не превышать скорость и безопасно вести машину.

6. Во время вождения не используйте мобильный телефон или другие гаджеты.

7. Никогда не оставляйте ребенка самого в машине.

Игры и занятия, которые научат ребенка безопасности на дорогах

Игра – это самый лучший способ научить ребенка чему-то важному. Рассмотрим несколько игр и занятий, с помощью которых вы можете научить ребенка безопасности на дорогах.

1. Обсуждение. Рассказывайте ребенку выдуманные ситуации и спрашивайте, как бы он поступил. Например: «Во время игры мяч выкатился на дорогу. Что ты сделаешь?» или «Ты опаздываешь в школу. Ты побежишь, чтобы успеть?» Внимательно слушайте, что отвечает ребенок.

2. Нарисуйте с ребенком плакат с дорожными знаками. Так ребенок лучше их запомнит.

3. Чтобы запомнить правила безопасности на дорогах, дорожные знаки и т. д., вы можете придумать с ребенком стих или песенку.

4. Для детей старшего возраста хорошим способом выучить правила безопасности могут быть кроссворды. Примеры вы можете найти в интернете.

5. Когда гуляете с ребенком на улице, предложите ему угадывать звуки, которые вы слышите вокруг.

6. Чтобы научить ребенка правилам, используйте листы с тестами и заданиями. Вы можете скачать такие тесты для разных возрастных групп.

Несколько фактов о безопасности на дорогах

1. В 50% случаев ДТП жертвами становятся пешеходы или велосипедисты.

2. Ношение шлема для велосипедистов снижает вероятность тяжелых травм в результате столкновения на 40%.

3. Соблюдение ограничений по скорости снижает вероятность травм во время столкновения.

4. Детские автокресла снижают риск травматизма детей в случаях ДТП на 54 – 80%.

5. Правильное использование ремней безопасности снижает риск травматизма на 51%.

6. Когда вы снижаете скорость движения на 1 км/ч, вы снижаете риск аварии на 2%.

Сделайте изучение правил безопасности интересным занятием для ребенка. Иначе ребенок не будет воспринимать то, что вы ему говорите. Вы можете объединить усилия с другими родителями и организовать занятия, которые научат детей правилом безопасности на дорогах. У детей, как правило, сильно развито воображение. Они могут преувеличивать то, что вы им говорите. Поэтому будьте осторожны: ваша задача – научить ребенка, а не напугать его.