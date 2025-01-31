Как помочь ребенку, страдающему заиканием

Семьи с детьми, страдающими заиканием, часто сталкиваются с одними и теми же проблемами. Родителей волнуют одни и те же вопросы. Попробуем разобраться, что лежит в основе данного заболевания и как помочь ребенку справиться с этой проблемой.

Что такое заикание?

Заикание у ребенка возникает при прерывании естественного ритма речи. Если ребенок невольно произносит некоторые звуки дольше, чем требуется, не может произнести или повторяет некоторые звуки, cуществует риск того, что у него разовьется заикание. Чаще всего заикание возникает в возрасте от 3 до 6-ти лет. Приступы чаще всего зарождаются постепенно, но могут появиться внезапно.

В период когда у большинства детей формируются языковые и речевые навыки, происходит много сложных процессов. Формулируя предложения, ребенок может повторять слова и фразы, использовать слова-паразиты. Это нормальное речевое поведение.

Если ребенок повторяет части слов (ба-ба-бабушка) или один и тот же звук три и более раз (м-м-мама), если задерживает произношение звука более секунды (сссссуп) или прилагает заметные усилия для того, чтобы произносить слова, есть вероятность развития заикания.

Как вести себя с детьми, страдающими заиканием

Понаблюдайте, что происходит во время вашего взаимодействия с ребенком. Что именно вызывает у него беспокойство?

Приведем пример. Ребенок начинает говорить и заикается. Пытаясь помочь ему, вы говорите: «Не спеши, успокойся». Ребенок в течение первых нескольких секунд не может остановить речь. Таким образом, вы просите ребенка сделать то, что он не может выполнить физически. И, что более важно, дети могут по-разному реагировать на такое замечание. Кто-то услышит слова поддержки, которые помогут почувствовать себя свободнее. Другие дети могут воспринять это так, будто так говорить нельзя и что заикаться – непозволительно.

Вы говорите ребенку: «Успокойся!», думая, что так он сможет говорить свободнее. Вас беспокоит то, как ребенок разговаривает, и то, что вы с трудом его понимаете, или его речь звучит некрасиво по вашему мнению. Обратите внимание на свои чувства по поводу заикания ребенка. Возможно, вы не говорите о них открыто, но проявляете их с помощью жестов, выражения лица или других невербальных сигналов. Из-за этого ребенок чувствует, что он что-то делает неправильно в тот момент, когда заикается.

Помните, что важно замедлить темп речи ребенка, однако это можно сделать более эффективным способом: самому разговаривать в спокойном, расслабленном темпе. Если вы советуете ребенку говорить помедленнее, и при этом сами говорите быстро, ребенок скорее будет подражать вам, а не следовать вашему совету. Проконсультируйтесь у специалиста в вопросах ораторского искусства, как научиться говорить в правильном темпе и с нужной громкостью.

Заикание приходит и уходит

Вы, несомненно, заметили, что частота приступов заикания у ребенка меняется, иногда значительно. Сегодня ребенок может заикаться, а завтра – нет. Заикание может исчезать на несколько дней и даже недель, а затем внезапно появляться снова.

Вы можете подумать, что частое заикание у ребенка вызвано его эмоциональным состоянием. Речь – это моторный навык, и на него действительно могут влиять стрессовые ситуации, однако может быть и множество других причин. Например, усиление заикания часто связано с физическим состоянием ребенка. Детская нервная система неустойчива, но она синхронизируется и десинхронизируется при различных состояниях, таких как болезнь, переутомление, волнение или просто под влиянием биологических ритмов.

Помните, что каждый ребенок уникален, и не существует универсальных способов борьбы с заиканием. Вы можете отслеживать частоту приступов, вести дневник. Это может кое-что прояснить по поводу приступов у ребенка. Поделитесь своими наблюдениями с логопедом – это поможет выбрать наиболее эффективный метод устранения проблемы.

Реалистичные ожидания

Многие родители склонны думать, что заикание можно вылечить или научить ребенка контролировать свою речь. Они думают, что ребенок должен понять, что он «делает неправильно», а затем исправить свою ошибку и начать говорить, как остальные дети. Родители замечают, что иногда ребенок разговаривает нормально, и думают: «Если он может время от времени разговаривать нормально, он сможет так делать всегда». Это заблуждение.

Реалистично оценивайте перспективы вашего ребенка. Правда заключается в том, что раннее терапевтическое вмешательство в дошкольном возрасте способно избавить ребенка от заикания. Однако, несмотря на все усилия родителей и логопедов, несмотря на любовь и принятие, заикание может оставаться в подростковом возрасте и даже позже. Вы должны принять тот факт, что иногда заикание может иметь хроническую форму.

Реалистично оценивайте возможности терапии, особенно в школьном возрасте. Вы можете стать свидетелем ситуации, когда ребенок нормально общается с логопедом, но испытывает трудности с речью за пределами больницы. Это нормально. Заикание во многом зависит от условий, в которых происходит общение.

Создание безопасных условий дома

Пытаясь сделать дом безопасным для ребенка, сделайте его и безопасным для общения. Сделайте так, чтобы ребенок свободно общался с вами и другими людьми, даже заикаясь при этом. Позвольте ребенку чувствовать удовольствие от общения. Для этого не нужно напоминать ему о заикании или заставлять разговаривать нормально.

Поощряйте общение ребенка, позвольте ему общаться как можно больше. Покажите пример медленной и комфортной речи. Придумайте веселые занятия, в которых будет задействована речь (чтение рассказов или стихов вслух, чтение хором – это поможет ребенку научиться разговривать более бегло). Позаботьтесь о том, чтобы ребенок не был ограничен во времени. Укрепляйте доверие ребенка, позвольте ему опираться на то, что у него получается лучше всего. Убедитесь в том, что сверстники нормально воспринимают то, что ваш ребенок заикается.

общение ребенка, позвольте ему общаться как можно больше. Покажите пример медленной и комфортной речи. Придумайте веселые занятия, в которых будет задействована речь (чтение рассказов или стихов вслух, чтение хором – это поможет ребенку научиться разговривать более бегло). Позаботьтесь о том, чтобы ребенок не был ограничен во времени. Укрепляйте доверие ребенка, позвольте ему опираться на то, что у него получается лучше всего. Убедитесь в том, что сверстники нормально воспринимают то, что ваш ребенок заикается. Обратитесь к специалисту в вопросах нарушения речи. Он поможет наиболее эффективно организовать все запланированные мероприятия.

Как говорить с ребенком о заикании