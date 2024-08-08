Для приготовления кабачков в сырном кляре подготовим все продукты по списку.

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Приготовление кабачков начнем с того, что сделаем кляр. Для этого в миску выльем кефир, добавим соль и черный молотый перец по вкусу.

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Для кляра предпочитаю использовать сушеный чеснок, поэтому высыпаем чеснок также в миску.

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Сыр натираем на средней терке, также выкладываем сыр в кляр.

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Всыпаем муку и хорошо перемешиваем все ингредиенты кляра до однородности. Иногда может понадобиться чуть больше муки, чтобы кляр лучше держался за кабачки. Это зависит от влажности кабачков и качества муки.

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Небольшие кабачки помоем, срежем плодоножки и нарежем каждый кабачок на полоски 0,5 см толщиной.

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Каждую полоску кабачка макаем в кляр.

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Помогаем себе вилкой. Разогреем растительное масло во фритюрнице или в кастрюльке до 170 градусов С. Обжариваем полоски кабачка в сырном кляре до румяности 3-4 минуты.

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Готовые кабачки в кляре с сыром выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.

Кабачки по этому рецепту хороши и в горячем, и в холодном виде, отлично сочетаются по вкусу с разными соусами на томатной основе.

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Приятного аппетита! А он у вас непременно появится, оторваться от таких кабачков очень сложно!