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Кабачки в кляре с сыром

Кабачки в кляре с сыром - один из любимых рецептов кабачков в моей семье! Кабачки получаются очень красивыми, сочными и одновременно хрустящими. Если вы большой любитель блюд из кабачков, попробуйте приготовить и такое блюдо из них.

Ингредиенты

Кабачки - 500 г

Кефир - 150 мл

Мука - 5 ст.л.

Сыр - 100 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - 10 г

Чеснок сушеный молотый - 10 г

Подсолнечное масло для жарки - 200 мл

  • 155 кКал
  • 50 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления кабачков в сырном кляре подготовим все продукты по списку.

Ингредиенты для кабачков в кляре с сыром (в сырном кляре)
Фото 1

 

Приготовление кабачков начнем с того, что сделаем кляр. Для этого в миску выльем кефир, добавим соль и черный молотый перец по вкусу.

Всыпать в кефир соль и перец
Фото 2

 

Для кляра предпочитаю использовать сушеный чеснок, поэтому высыпаем чеснок также в миску.

Всыпать чеснок
Фото 3

 

Сыр натираем на средней терке, также выкладываем сыр в кляр.

Положить тертый сыр
Фото 4

 

Всыпаем муку и хорошо перемешиваем все ингредиенты кляра до однородности. Иногда может понадобиться чуть больше муки, чтобы кляр лучше держался за кабачки. Это зависит от влажности кабачков и качества муки.

Всыпать муку
Фото 5

 

Небольшие кабачки помоем, срежем плодоножки и нарежем каждый кабачок на полоски 0,5 см толщиной.

Порезать кабачок
Фото 6

 

Каждую полоску кабачка макаем в кляр.

Обмакнуть кабачок в кляре
Фото 7

 

Помогаем себе вилкой. Разогреем растительное масло во фритюрнице или в кастрюльке до 170 градусов С. Обжариваем полоски кабачка в сырном кляре до румяности 3-4 минуты.

Положить кабачок в кляр
Фото 8

 

Готовые кабачки в кляре с сыром выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.

Кабачки по этому рецепту хороши и в горячем, и в холодном виде, отлично сочетаются по вкусу с разными соусами на томатной основе.

Фото кабачков в кляре с сыром (в сырном кляре)
Фото 9

 

Приятного аппетита! А он у вас непременно появится, оторваться от таких кабачков очень сложно!

Рецепт кабачков в кляре с сыром (в сырном кляре)
Фото 10

 

Кабачки в кляре с сыром, рецепт с фото
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