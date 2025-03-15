Что помогает укреплять хорошие отношения между детьми и родителями?

Относитесь к ребенку с уважением
Да, он чего-то еще не знает, пока не умеет, не обладает какими-то навыками — просто потому, что еще не вырос.
Признавайте свои ошибки
Ошибаются все. Важно признавать это, просить прощения — и прощать за ошибки ребенка.
Поддерживайте
Помогайте ему в его делах, в осуществлении планов, вместе продумывайте план реализации его желаний, помогайте его придерживаться. Но помогать важно именно в той части, с которой ребенок пока не справляется самостоятельно, а не делать вместо него все, что он задумал. Нужно дать ему возможность учиться самому на своих ошибках.
Помогайте успокоиться
У детей процессы возбуждения доминируют над процессами торможения, ребенок легко возбуждается, но ему трудно успокоиться, и многим детям с этим нужна помощь.
Сон ребенка — также в сфере ответственности родителей, он напрямую влияет на качество жизни, настроение, самочувствие и на то, как ребенок будет себя вести.
Не теряйте ведущую роль
Будьте для ребенка ответом на все его вопросы и ориентиром в жизненных ситуациях. Для этого важно не отмахиваться, когда он о чем-то спрашивает. Вместо фразы «Я не знаю» попробуйте использовать фразу «Давай узнаем вместе».
Учите ребенка правилам поведения, общения, не увлекаясь нудными рассуждениями. Объясняйте на примерах, как и в какой ситуации нужно себя вести и почему, как действия ребенка воспринимаются другими людьми. Не стыдите и не ругайте, если у него пока не получается в полной мере соблюдать правила, терпеливо снова и снова помогайте их осваивать.
Обдумывайте запреты
Прежде чем что-то запретить ребенку, ответьте себе честно, почему вы хотите это запретить. Действительно ли ваш аргумент настолько серьезен, чтобы отказать ребенку в его просьбе? Или, может быть, вам просто не хочется делать что-то новое?
Внимательно слушайте ребенка
Слушайте все, что он рассказывает. Он делится с вами самым важным в его жизни, тем, что его волнует, что он для себя открыл. Если он почувствует, что вам неинтересно, он «закроется» и перестанет рассказывать. Слушать долгие эмоциональные рассказы ребенка иногда и правда сложно. Но можно в это время просто любоваться своим ребенком, смотреть на него, какой он у вас уже большой, красивый, умный, интересный. Ребенку важно ваше внимание и любящий взгляд.
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