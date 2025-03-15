Что помогает укреплять хорошие отношения между детьми и родителями?

Слушайте все, что он рассказывает. Он делится с вами самым важным в его жизни, тем, что его волнует, что он для себя открыл. Если он почувствует, что вам неинтересно, он «закроется» и перестанет рассказывать. Слушать долгие эмоциональные рассказы ребенка иногда и правда сложно. Но можно в это время просто любоваться своим ребенком, смотреть на него, какой он у вас уже большой, красивый, умный, интересный. Ребенку важно ваше внимание и любящий взгляд.