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Один в квартире: когда ребенка можно оставить дома без присмотра, и как это организовать?

Универсального возраста, с которого ребенок уже может оставаться в одиночестве – не существует.

Универсального возраста, с которого ребенок уже может оставаться в одиночестве – не существует.

Многие мамочки задаются вопросом, со сколькиx лет можно оставлять маленького ребенка дома в одиночестве. Вопрос этот особенно актуален сейчас, когда в большинстве семей работают оба родителя, а значит, маме необходимо приступать к своим обязанностям не только дома.

Далеко не у всех есть бабушка, да и няня обходится дорого. Попробуем же разобраться, когда малыш становится достаточно самостоятельным для того, чтобы посидеть в квартире без взрослых.

Возрастные ограничения

Универсального возраста, с которого ребенок уже может оставаться в одиночестве – не существует. Все зависит от конкретного малыша. За некоторых детей можно не бояться уже в 4-5-6 лет, а другие и в 8 остаются несамостоятельными. Анализируйте поведение своего ребенка и делайте выводы сами.

Не стоит забывать и о соседях.

Некоторые личности могут быть чрезмерно озабочены вашими делами и негодовать из-за того, что малыш дома один. Они вполне могут обратиться в органы опеки. Конечно, вас вряд ли лишат родительских прав, но даже проверка отнимет немало нервов. Кстати, в некоторых штатах США, детей до 8 лет нельзя оставлять одних по закону.

Универсального возраста, с которого ребенок уже может оставаться в одиночестве – не существует.

Подготовительные мероприятия

Прежде, чем оставить малыша одного дома на срок больше, чем требуется, чтобы вынести мусор, вам нужно провести несколько подготовительных разговоров и приучить его к одиночеству. Внимательно проверьте, что все пункты пройдены успешно.

● Научите свое чадо оставаться в комнате в одиночестве, самостоятельно играть и находить себе безопасное занятие. Если у вас однокомнатная квартира, уйдите на кухню или в ванную. Ребенок не хочет играть самостоятельно? Вы практически гарантированно столкнетесь с проблемами, когда решите оставить его дома.

● Позанимайтесь с телефоном и удостоверьтесь, что ваш ребенок знает, как позвонить вам и ближайшим родственникам. Если возможно, настройте функцию быстрого набора или голосового набора.

● Проговорите правила безопасности и убедитесь, что чадо их хорошо запомнило. Среди них должен быть запрет открывать дверь кому-либо. Объясните ребенку, что, пока он один дома, у всех, кто может приходить, есть ключи, и они сами откроют дверь. Остальным придется ждать вас, даже если это друзья, которых ребенок знает.

● Научите ребенка обслуживать себя на минимальном уровне. Он должен знать, где стоит вода, что можно взять перекусить и так далее.

Универсального возраста, с которого ребенок уже может оставаться в одиночестве – не существует.

Чем занять ребенка, пока он один

Если все предыдущие пункты выполнены, можно начинать приучать своего ребенка оставаться дома без вашего присмотра. Не стоит сразу уходить на весь день. Начните с получасового интервала и потихоньку увеличивайте время. Каждый раз, отправляясь по делам, договаривайтесь с малышом, на сколько времени вы уйдете, когда вернетесь, и чем он будет заниматься. Никогда не опаздывайте. Если что-то вас задерживает – позвоните и предупредите об этом.

Дети, оставаясь без родителей, часто начинают делать то, что обычно запрещается. Поэтому важно не только проверить, что ничего опасного в доме нет, но и придумать малышу интересное занятие. Например:

● рисование, раскраски, чтение новой книжки (если ребенок уже умеет читать). Также можно подобрать интересные журналы или комиксы. Выбирайте, что вашему чаду больше по душе;

● просмотр мультиков. Даже если вы не очень одобряете мультфильмы и тот факт, что ребенок будет смотреть телевизор, это занятие отлично убережет малыша от лишней любознательности и попыток сделать то, что делать категорически нельзя. Главное – заранее скачайте или купите мультик (детский фильм), не надо просто включать детский канал, там далеко не всегда показывают хорошие вещи;

● моделирование или паззлы (в том числе объемные). Они занимают много времени и довольно увлекательны. Если ваш ребенок уже умеет играть с такими головоломками, то вам стоит предложить их ему на время отсутствия;

● компьютерные игры. За компьютером время летит незаметно даже для взрослых, что уж говорить о детях. Поставьте несколько обучающих программ, или предложите малышу онлайн-флешки. Например, на сайте multoigri.ru есть разделы и для девочек, и для мальчиков, и просто тематические – на любой вкус.

Некоторые считают, что оставлять ребенка одного нельзя даже в 6-7 лет, но это заблуждение. Чем раньше малыш привыкнет к самостоятельности, тем лучше. Сегодня существует не только множество увлекательных занятий, но и огромное количество технических средств, которые помогут обеспечить безопасность вашего малыша. Используйте радионяни или веб-камеры, чтобы быть уверенными в том, что дома ничего не случилось, и смело отправляйтесь по своим делам.

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