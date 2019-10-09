Какой завтрак для школьника самый полезный?

Диетологи отмечают, что завтрак должен составлять около 25% от суточной калорийности питания для каждой возрастной категории. Для детей его необходимо делать достаточно питательным, чтобы они могли плодотворно начать день с запасом энергии. Специалисты Роскачества рассказали, какие завтраки будут полезнее всего для ребенка.

Какой завтрак самый полезный?

Лучший завтрак не только для ребенка, но и для взрослого — каша. Много ценных витаминов и минералов содержат гречневая, овсяная, кукурузная и ячменная каши. А вот манная — нет, в ней слишком мало растительных волокон. Лучший вариант — цельнозерновые каши, поскольку чем больше измельчается зерно, тем меньше в нем пользы. Они дают чувство насыщения на 3-5 часов, в то время как заварные каши мелкого помола — всего на 1,5- 2 часа.

Каши лучше всего усваиваются ребенком, если варить их не на воде, а на молоке. Согласно рекомендациям ВОЗ, дети должны получать не менее двух порций молочных продуктов в день (например, 250 мл молока и 30 г сыра, жирностью не выше 20%). В готовую кашу можно добавить кусочек сливочного масла — оно обогащает пищу хорошо усвояемыми витаминами А, Е и D. Кроме того, сливочное масло содержит полезные жирные кислоты и полноценный белок. Чтобы сделать кашу для ребенка вкуснее, можно добавить туда натуральный йогурт, творожок или ягоды. В качестве напитка подойдет компот, ягодный чай или сок.

Однако— все-таки чем еще можно завтракать ребенку, если каша надоела?

Чередовать каши можно с яичными и творожными завтраками.

Это могут быть, например, запеканки, сырники или ленивые вареники. Если у ребенка нет аллергии, то 2-3 раза в неделю эксперты советуют готовить завтраки из яиц: их можно отваривать и подавать вместе с цельнозерновым хлебом либо делать омлет.

В целом, базовыми продуктами для школьных завтраков являются злаковые, яйца и молочка. Они содержат медленные углеводы, необходимые для роста и развития ребенка, а также белок, который максимально легко и быстро усваивается детским пищеварительным трактом. В качестве добавок к таким завтракам можно использовать овощи, фрукты и ягоды.

Почему хлопья на завтрак не слишком полезны?

Сухие завтраки вроде хрустящих шоколадных шариков, звездочек или хлопьев не слишком полезны, поскольку в них содержится большое количество сахара. От такой еды сильно повышается уровень глюкозы в крови и начинает активно вырабатываться инсулин. Поэтому регулярное потребление сухих завтраков может способствовать развитию сахарного диабета, ожирения, спровоцировать аллергические реакции и нарушения работы кишечника. Если нет времени на готовку, специалисты советуют давать ребенку небольшие порции таких завтраков не чаще 1-2 раз в неделю. При покупке сухих завтраков, обращайте внимание на количество сахара и клетчатки.

Можно ли детям есть глазированные сырки?

Можно, но не каждый день, поскольку в них также содержится много сахара. В Роскачестве советуют при покупке глазированных сырков отдавать предпочтение тем продуктам, у которых короткий состав и небольшой срок годности. В составе сырка, изготовленного по ГОСТу, должны быть творог, сахар и глазурь. Кроме этого, туда могут входить сливочное масло и сливки.