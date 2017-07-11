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Может ли отец получить больничный по уходу за ребенком?

Вопрос-ответ из газеты: АиФ Здоровье № 28 11/07/2017

Может ли отец получить больничный по уходу за ребенком?

Я нахожусь в отпуске по уходу ребёнком. На днях мой малыш заболел, но дело в том, что сейчас я и сама нахожусь на лечении. Может ли мой муж взять больничный по уходу за ребёнком

Инесса, Королёв

Ответ эксперта

Может ли отец получить больничный по уходу за ребенком?Отвечает юрисконсульт детской городской поликлиники № 118 Департамента здравоохранения Москвы Михаил Жамков:

– Конечно, может. Если ваш муж работает по трудовому договору, то, ухаживая за болеющим ребёнком, он имеет право на пособие по временной нетрудоспособности.

Для назначения и выплаты такого пособия надо предоставить работодателю листок нетрудоспособности, выданный медицинской организацией (ч. 5 ст. 13 Закона № 255‑ФЗ). Пунктом 34 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.06.2011 № 624 н (далее – Порядок) установлено, что листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выдаётся медицинским работником одному из членов семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику), фактически осуществляющему уход.

То, что вы находитесь в это время в отпуске по уходу за ребёнком, значения не имеет. П. 40 Порядка определяет исчерпывающий перечень случаев, когда листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи не выдаётся. Ваш случай в этот перечень не попадает. Так что оформлять листок нетрудоспособности на мужа в ситуации, когда вы по каким-либо причинам не можете ухаживать за больным ребёнком, нормативными актами не запрещено.

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