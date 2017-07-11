Может ли отец получить больничный по уходу за ребенком?

Я нахожусь в отпуске по уходу ребёнком. На днях мой малыш заболел, но дело в том, что сейчас я и сама нахожусь на лечении. Может ли мой муж взять больничный по уходу за ребёнком

Ответ эксперта

Отвечает юрисконсульт детской городской поликлиники № 118 Департамента здравоохранения Москвы Михаил Жамков:

– Конечно, может. Если ваш муж работает по трудовому договору, то, ухаживая за болеющим ребёнком, он имеет право на пособие по временной нетрудоспособности.

Для назначения и выплаты такого пособия надо предоставить работодателю листок нетрудоспособности, выданный медицинской организацией (ч. 5 ст. 13 Закона № 255‑ФЗ). Пунктом 34 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.06.2011 № 624 н (далее – Порядок) установлено, что листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выдаётся медицинским работником одному из членов семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику), фактически осуществляющему уход.

То, что вы находитесь в это время в отпуске по уходу за ребёнком, значения не имеет. П. 40 Порядка определяет исчерпывающий перечень случаев, когда листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи не выдаётся. Ваш случай в этот перечень не попадает. Так что оформлять листок нетрудоспособности на мужа в ситуации, когда вы по каким-либо причинам не можете ухаживать за больным ребёнком, нормативными актами не запрещено.