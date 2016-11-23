6 подвижных игр для детского праздника

Эстафеты, необычные прятки и пятнашки – для дома и улицы

Когда затевается детский праздник с конкурсами и эстафетами или просто надо придумать занятие для группы детей, варианты оригинальных подвижных игр приходят в голову не сразу. В помощь активным родителям, бабушкам и дедушкам предлагаем игры для веселых соревнований или просто отдыха на природе.

Эстафета с картонками

Разделите детей на две равные команды по цветам (например, «красные» и «синие»). С помощью ленты или палочек отметьте старт и финиш. (Расстояние между ними подбирайте с учетом имеющегося места и детских возможностей.) Дайте первым игрокам из каждой команды по два листа картона соответствующего цвета. (У красной команды должно быть два листа красной бумаги, у синей — синей.) Игроки, которые будут начинать эстафету, должны встать на линию старта, а остальные члены команды — позади них. Когда вы скажете: «Марш!» — каждый из игроков должен положить перед собой один лист картона, встать на него, затем положить второй лист перед собой, перейти на него, а первый лист, который остался сзади, поднять. Спортсмены должны повторять эти шаги на всем пути до финиша, а затем развернуться и тем же способом двигаться обратно к старту. Вернувшись на старт, первый игрок отдает картонки второму, который повторяет тот же путь, и так далее, пока вся команда не закончит. Первая из команд, в которой все игроки пройдут путь от старта до финиша и обратно, побеждает.

Вариант. В этой игре могут участвовать и два спортсмена. Побеждает тот, кто первым окажется в отправной точке, пройдя до финиша и обратно.

Зайти или выйти?

Расстелите на земле большое старое пляжное полотенце или одеяло для пикника и попросите всех игроков встать на него. Вы будете «водить», но игроки должны выполнять действия, противоположные тому, что вы скажете. Когда вы крикнете: «Всем выйти!» — игроки должны остаться на месте, а когда вы крикнете: «Всем зайти!» — они, наоборот, должны сойти с одеяла. Каждый игрок должен внимательно слушать ваши команды, чтобы знать, чего он не должен делать, чтобы остаться в игре. Тот, кто ошибется, выбывает из игры. Тот, кто останется последним, побеждает.

Бег с попкорном

Обозначьте лентой или палочками старт и финиш. Дайте каждому спортсмену бумажную тарелку с шестью зернышками попкорна на ней. Игроки должны выстроиться на старте, держа тарелки перед собой. Цель — добежать до финиша и обратно, не уронив ни одного зернышка.

Большие фруктовые гонки

Возьмите по фрукту круглой формы и по карандашу для каждого из участников. Выбирайте фрукты, которые хорошо катятся и при этом достаточно прочны. Лучше всего подойдут яблоки или апельсины, но также можете использовать гранаты или лимоны — это добавит остроты и веселья состязанию. С помощью ленты или палочек отметьте старт и финиш. (Опять же, расстояние определяйте исходя из имеющегося пространства и возможностей детей.) Все игроки должны выстроиться на старте, положив фрукты точно на линию. По команде «Марш!» игроки должны с помощью карандашей катить свои фрукты к финишу и обратно. Победит тот, кто вернется на старт первым.

Важное замечание. Чтобы катить фрукты, можно использовать только карандаши. Тот, кто дотронется до фрукта рукой или ногой, будет дисквалифицирован! Эту игру также можно провести в виде эстафеты, особенно если для участия всех спортсменов одновременно не хватает места.

Сардины в банке

Эта игра — своего рода противоположность обычным пряткам.

Один ребенок прячется, а остальные разделяются и начинают искать его. После того как кто то находит место, где спрятался первый игрок, он тоже должен спрятаться вместе с ним. (Идея в том, чтобы не объявлять, что вы нашли прячущегося. Если вы обнаружили его, когда рядом другие, не подавайте виду, а вернитесь позже, когда никто не будет вас видеть.) В конце концов все должны оказаться в одном месте, пока не останется последний ищущий. Теперь он будет прятаться, а остальные — искать его.

Прищепочные пятнашки

В начале игры каждому игроку к одежде на спине прикрепляют по пять бельевых прищепок. Цель игры — стараться снять прищепки с других игроков, чтобы при этом они не сняли прищепки с вас. Когда один игрок успешно снимает прищепку с другого, он встает на колени и прикрепляет прищепку себе на спину. Примечание: пока игрок стоит на коленях и прикрепляет на свою одежду прищепку, трогать его нельзя. Когда прищепка оказывается закреплена на его одежде, он должен встать и вернуться в игру. Выигрывает тот, у кого оказалось больше всего прищепок. Но учтите: у этой игры фактически нет конца! Даже если кто-то потерял все свои прищепки, он все равно может попытаться их вернуть. Если вам необходимо закончить игру, объявите детям пятиминутную готовность, чтобы они знали, что пора заканчивать и успокаиваться.

Из книги "Ваши внуки.

Как стать настоящими друзьями"