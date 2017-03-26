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ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

ПОЧЕМУ ДЕТИ МНОГО ДВИГАЮТСЯ?

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Это помогает им развиваться

Движение необходимо детям прежде всего для развития нервной и опорно-двигательной систем. С возрастом проявляется способность к волевому контролю и планированию действий, поэтому те побуждения, которые у детей выражаются в движении, у взрослых реализуются мысленно.

Источник фото: iStock

МОГУТ ЛИ КУДРЯВЫЕ ВОЛОСЫ СО ВРЕМЕНЕМ РАСПРЯМИТЬСЯ?

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Да

Это может произойти по разным причинам, но наиболее частая — изменение гормонального фона, преимущественно снижение уровня половых гормонов.

Источник фото: iStock

ЕСЛИ ВСЕЛЕННАЯ РАСШИРЯЕТСЯ, ТО ПОЧЕМУ ГАЛАКТИКИ СТАЛКИВАЮТСЯ?

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На малых расстояниях влияние расширения незначительно

Вселенная расширяется равномерно по всему объему. Однако на динамике галактик это сказывается только на расстоянии десятков миллионов световых лет. А галактики в скоплениях могут отстоять друг от друга всего на несколько сотен тысяч световых лет. На таких расстояниях вклад расширения Вселенной не превышает 10 км/с, тогда как относительные скорости движения галактик достигают тысяч километров в секунду за счет взаимного притяжения. Системы размером более сотен миллионов световых лет не могут быть гравитационно связанными, так как расширяются гораздо быстрее.

Источник фото: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and K. Noll (STScI)

КАК ПОНЯЛИ ЗНАЧЕНИЕ ЕГИПЕТСКИХ ИЕРОГЛИФОВ?

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Заметки Шампольона по поводу текста на Розеттском камне

Сравнив их с текстами на греческом и коптском

Ключ к дешифровке нашел в 1820-х годах французский востоковед Жан-Франсуа Шампольон, после того как на рубеже XVIII–XIX вв. в Египте было найдено два артефакта с текстами. Текст на Розеттском камне был выбит иероглифами, древнеегипетской скорописью и по- гречески. Текст на обелиске с острова Филы был вырезан иероглифами и по-гречески. При сличении этих надписей удалось сперва прочесть слова «Птолемей» и «Клеопатра», обведенные линией как царские имена. Так прояснилось звучание ряда символов, что позволило разобрать другие надписи. Значение «озвученных» древних слов было затем установлено с помощью коптского языка, являющегося диалектом египетского.

Источник фото: Alamy / Legion-media
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