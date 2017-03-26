ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

На малых расстояниях влияние расширения незначительно

Вселенная расширяется равномерно по всему объему. Однако на динамике галактик это сказывается только на расстоянии десятков миллионов световых лет. А галактики в скоплениях могут отстоять друг от друга всего на несколько сотен тысяч световых лет. На таких расстояниях вклад расширения Вселенной не превышает 10 км/с, тогда как относительные скорости движения галактик достигают тысяч километров в секунду за счет взаимного притяжения. Системы размером более сотен миллионов световых лет не могут быть гравитационно связанными, так как расширяются гораздо быстрее.