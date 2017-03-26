ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

ПОЧЕМУ ДЕТИ МНОГО ДВИГАЮТСЯ?
Это помогает им развиваться
Движение необходимо детям прежде всего для развития нервной и опорно-двигательной систем. С возрастом проявляется способность к волевому контролю и планированию действий, поэтому те побуждения, которые у детей выражаются в движении, у взрослых реализуются мысленно.
МОГУТ ЛИ КУДРЯВЫЕ ВОЛОСЫ СО ВРЕМЕНЕМ РАСПРЯМИТЬСЯ?
Да
Это может произойти по разным причинам, но наиболее частая — изменение гормонального фона, преимущественно снижение уровня половых гормонов.
ЕСЛИ ВСЕЛЕННАЯ РАСШИРЯЕТСЯ, ТО ПОЧЕМУ ГАЛАКТИКИ СТАЛКИВАЮТСЯ?
На малых расстояниях влияние расширения незначительно
Вселенная расширяется равномерно по всему объему. Однако на динамике галактик это сказывается только на расстоянии десятков миллионов световых лет. А галактики в скоплениях могут отстоять друг от друга всего на несколько сотен тысяч световых лет. На таких расстояниях вклад расширения Вселенной не превышает 10 км/с, тогда как относительные скорости движения галактик достигают тысяч километров в секунду за счет взаимного притяжения. Системы размером более сотен миллионов световых лет не могут быть гравитационно связанными, так как расширяются гораздо быстрее.
КАК ПОНЯЛИ ЗНАЧЕНИЕ ЕГИПЕТСКИХ ИЕРОГЛИФОВ?
Заметки Шампольона по поводу текста на Розеттском камне
Сравнив их с текстами на греческом и коптском
Ключ к дешифровке нашел в 1820-х годах французский востоковед Жан-Франсуа Шампольон, после того как на рубеже XVIII–XIX вв. в Египте было найдено два артефакта с текстами. Текст на Розеттском камне был выбит иероглифами, древнеегипетской скорописью и по- гречески. Текст на обелиске с острова Филы был вырезан иероглифами и по-гречески. При сличении этих надписей удалось сперва прочесть слова «Птолемей» и «Клеопатра», обведенные линией как царские имена. Так прояснилось звучание ряда символов, что позволило разобрать другие надписи. Значение «озвученных» древних слов было затем установлено с помощью коптского языка, являющегося диалектом египетского.
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