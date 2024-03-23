Три веские причины разрешить ребенку бездельничать

«Но ведь тогда он засядет в гаджеты или будет заниматься какой-нибудь ерундой!» Да, будет: лежать на диване, смотреть в окно, представлять себя супергероем, прыгать, играть в компьютер, болтать по телефону и делать еще многое из того, что взрослые называют бездельем, ленью и пустой тратой времени. На самом деле все это очень важно — по нескольким причинам.