Антикризисные команды по эвакуации в школах: чего стоит опасаться родителям?



В редакцию «Катюши» и в аппарат ОУЗС поступают сообщения от родителей, встревоженных приказами руководства школ о создании в школе антикризисных команд, ответственных за экстренные действия в кризисных (чрезвычайных) ситуациях, а также кризисных планов. «Предотвращение кризисных ситуаций» – очень широкая формулировка, сюда входит и «борьба со слухами» при экстренных происшествиях, и психологическая работа со школьниками в рамках «профилактики и раннего выявления», и организация эвакуации, и ликвидация последствий ЧС. Правовую основу для создания таких спецгрупп из числа сотрудников школы заложили рекомендации Минпросвета (документы от 2018 и 2021 г.), причем более свежий документ создавался по горячим следам школьного расстрела в Казани. РИА «Катюша» попробовало разобраться с новыми структурами в каждой российской школе, их вероятным применением на практике.



В рекомендациях директорам школ от 2018 года (после инцидентов в школах Пермского края и Бурятии) Минпросвет предложил назначить из числа сотрудников организации ответственных за эвакуацию, первую помощь, пресечение слухов (в т.ч. – в соцсетях), взаимодействие со СМИ и другие вопросы – антикризисную бригаду. В каждом учебном заведении необходимо разработать план действий на случай ЧС «для организации эффективных действий всех участников образовательных отношений» в экстренной ситуации.

С членами антикризисной бригады нужно регулярно проводить тренинги и учения, их контакты должны быть размещены на стенде объявлений в школе. В министерстве отметили, что эти рекомендации «позволят повысить ресурсную базу для обеспечения психологической безопасности детей» Интересный нюанс – рекомендации для руководства школ подготовил подведомственный Минпросвету Центр защиты прав и интересов детей, созданный в 2015 году приказом теперь уже экс-министра Дмитрия Ливанова в результате реформирования органов, занимающихся проблемами детства.На практике рекомендации реализовались в создании в школах по всей стране антикризисных команд, которые возглавляет, как правило, директор школы. Рассмотрим для примера приказ директора МБОУ «Лицей №4» города Ейск от 2 сентября 2019 г. Создается команда внутри школы, в которую также по согласованию входят сторонний медработник, инспектор отдела полиции ПДН, специалисты иных органов и учреждений. В обычное «мирное время» в их обязанности входит в основном профилактика экстренных ситуаций в школе, т.е. социальная и психолого-педагогическая работа по выявлению потенциально опасных подростков и неблагополучных семей. Обращают на себя внимание обязанности соцпедагога школы:За общими красивыми словами о поддержке ребенка и «иной помощи» родителям скрывается печально известный родителям социальный патронат, к которому подключаются специалисты из органов опеки – те самые, помощь которых должен обеспечить соцпедагог в рамках межведомственного взаимодействия, после «изучения» ситуации в семье. Поэтому неудивительно, что мало кто из родителей с радостью распахивает двери своего дома перед сотрудником школы.Да и к родителям тоже предъявляются интересные требования. Примечательно, что в приказе директора ейской школы мамы и папы не значатся в качестве членов антикризисной команды, однако их функции как членов этой самой команды приводятся в общей таблице. Предусматривается, что родители:Фактически это набор прямых требований к родителям, которые они якобы обязаны выполнять (вплоть до изменения своего жизненного уклада и выполнения всех установок зачастую нетрадиционно мыслящих психологов), хотя сами мамы и папы имеют приоритетное право на воспитание и образование ребенка. Как видим, антикризисная команда вместо заявленных функций борьбы с ЧС в школе может превратиться в инструмент социальной инженерии и вмешательства в семью. И этот риск нам безусловно надо зафиксировать и предупредить.После бойни в казанской школе с участием очередного зомбированного асоциальным интернет-контентом вырожденца Ильназа Галявиева Минпросвет за подписью министра Сергея Кравцова 11 мая 2021 г. выпустил новыедля региональных министров образования. Образовательным учреждениям дается команда разработать кризисный (далее он называется еще и антикризисным – полная путаница) план «для организации эффективных действий всех участников образовательных отношений в кризисной ситуации». План безопасности должен включать разные компоненты и быть направленным на «обеспечение физической, психологической безопасности и благополучия обучающихся и сотрудников».Далее речь, как и в рекомендациях 2018 года, идет о создании в школах антикризисных команд с четким разделением функций.- указано в рекомендациях Минпросвета.И школы оперативно начали составлять/обновлять такие кризисные планы. Рассмотрим пару примеров. К примеру, план действий от руководства СОШ №91 г. Барнаул «по организации эффективной деятельности всех участников образовательных отношений в кризисной ситуации». Исходя из методического блока плана, он создан буквально под любые нештатные ситуации в школе – от состояния депрессии у отдельных школьников и драки до пожара, теракта, захвата заложников и т.д. Здесь даются общие пояснения членам команды, которые можно почерпнуть из уроков ОБЖ или учений для персонала по гражданской обороне, есть конкретные указания по первичной мед. помощи, по поведению в случае проникновения в школу вооруженных лиц и т.д.Также рассмотрим в качестве примера приказ директора государственного профессионального обр. учреждения г. Москвы «Воробьевы горы» от 15 июня 2021 г. во исполнение соответствующих рекомендаций ДОНМ (за основу взяты те же рекомендации Минпросвета) – «Об утверждении положения об антикризисной команде ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы». Родителей, судя по комментариям с соцсетях и мессенджерах, более всего напугал вот этот пункт:Здесь отчетливо видно проведение выверенной информационной линии, которая не должна отличаться от официальной версии событий при возникновении экстренных ситуаций, а также привлечение сотрудников школы к экстренной эвакуации и перевозке школьников. Понятно, что в контексте ждущего рассмотрения Госдумой во втором чтении законопроекта об обязательной эвакуации граждан из своих жилищ при объявлении угрозы ЧС (о нем подробно рассказывала «Катюша» ) эти моменты вызывают опасения. С другой стороны, кто еще может являться первым звеном, обеспечивающим эвакуацию в экстренной ситуации, если не команда школы? Весь вопрос в реальных основаниях для эвакуации и дальнейших действиях с эвакуируемыми.До настоящего момента, к счастью, историй с массовой эвакуацией обучающихся в стране почти не возникало. Но можно понять опасения родителей, знакомящихся с подобными документами. По всей стране создается система борьбы с неизвестными ЧС, нас как будто к чему-то готовят, и в реалиях глобального проекта «пландемия» это «что-то» вряд ли порадует народ. Каждому сегодня надо быть начеку и контролировать состояние и местонахождение своих детей – как видим, государство последовательно снимает с себя ответственность за их здоровье и благополучие.К счастью, мы не видим среди рассматриваемых профилактических мер очередного цифроконцлагерного закручивания гаек, наводнения школ биометрическими камерами с распознаванием эмоций и т.д. – такие планы Минпросвет ранее неоднократно озвучивал. Но к сожалению, пока мы не видим от властей и давно перезревших инициатив о защите информационного пространства, нейтрализации деструктивного интернет-контента, направленного против наших детей, сохранении традиционного образования вместо продвижения цифрового суррогата, формирования ясного образа будущего страны, утверждения правильной госидеологии и соответствующей молодежной политики. При грамотной реализации всех этих пунктов до ликвидации ЧС в школе дело просто не дойдет.РИА Катюша