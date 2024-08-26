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Мало белка. Как остановить пандемию детского ожирения

Число тучных людей в мире перевалило за 1 млрд. За по­следние 30 лет ребят с избыточной массой тела стало больше в 4 раза. Как остановить пандемию детского ожирения?

Наш эксперт — врач-диетолог, главный врач клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАЕН, доктор медицинских наук Зайнудин Зайнудинов.

Лишняя масса тела есть у 17,1% российских детей и подростков, а ожирение — у 9%, т.

 е. от избыточного веса страдают 3 млн ребят 6–18 лет. Главная причина — неправильное питание с раннего возраста.

Много жира, мало белка

Наши дети злоупотребляют сахаром, насыщенными жирами, быстрыми углеводами и потребляют недостаточно белка, пищевых волокон, витаминов и микронутриентов. При этом избыточный жир у них накапливается на фоне дефицита мышечной массы. Такой тип ожирения — саркопенический — самый опасный, по­скольку ведёт к массе заболеваний. В топе болезней детей до 14 лет — заболевания органов дыхания и пищеварения, кожи, глаз, нер­вно-мышечной системы, травмы, отравления, инфекции и паразиты. У подрост­ков лидируют респираторные заболевания, травмы, болезни кожи и органов пищеварения.

В знаниях — провал

Учёные изучили три поколения школьников в одних и тех же московских школах. Оказалось, что по сравнению с деть­ми из 1960-х и 1980-х годов нынешние учащиеся заметно потяжелели и округлились. У них увеличились жировые складки на талии и на плечах (особенно у мальчиков).

Обследования 3 тыс. детей в разных регионах показали, что наибольший риск ожирения у мальчиков 11 лет. Как оказалось, у полных ребят хуже успеваемость по математике, они страдают анемией и дефицитом витамина D, что тоже снижает умственное развитие.

Нужны помощники

При ожирении ребёнку необходимы наблюдение диетолога и консультации психолога. Таким детям показано употребление специальных продуктов для функ­ционального питания — с модифицированным белковым составом, низким или пониженным гликемическим индексом, повышенным содержанием витаминов-антиоксидантов C, E, A, бета-каротина.

Новейшая технология лечения ожирения и метаболического синд­рома — употребление специальных продуктов с L-аргинином. Эта амино­кислота входит в основу белка, способствует увеличению мышечной массы и сжиганию висцерального (внутреннего) жира. В организме человека она вырабатывается в незначительных количествах. Клинические испытания пищи с добавкой этого вещества показали его эффективность в лечении ожирения.

Помогите похудеть

  • Снизьте в рационе ребёнка количество соли (максимум 5 г в сутки), насыщенных животных жиров и быстрых легкоусвояемых углеводов. Под запретом также сладкие молочные продукты. А вот растительные масла в меню стоит добавить.
  • Кормите ребёнка дробно, 4–5 раз в день. Ощущение сытости создаёт низкокалорийная, но значительная по объёму пища (сырые овощи, несладкие фрукты, продукты, обогащённые пищевыми волокнами).
  • Максимально ограничьте употребление сладких напитков — газировки, соков, компотов, морсов.
  • Исключите пряности, приправы и всё, что возбуждает аппетит.
  • В каждом приёме пищи должен быть 1 белковый продукт (мясо, рыба, творог, яйца).
  • Овощи и фрукты должны быть на столе ребёнка ежедневно, но сладких плодов можно съедать не больше 100 г в день.
  • Учите детей есть медленно и только за столом.
  • Устраивайте разгрузочные дни 1–3 раза в неделю.
  • Обогащайте рацион дополнительными нутриентами.
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здоровье детей

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