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РЕБЁНОК.РУ

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Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Рецепт ооочень понравился.Спасибо❤️Обязательно испеку👍🙏❤️Тыквенный рулет с...
  • Natalia Pavlova
    Конечно лучше с родителями, хоть и пьющими, чем в наших концлагерях, которые цинично назвали Центры помощи детям. Там...Детдом или пьющие...
  • Валентина Лебедева
    Отличная статья, спасибо.Что делать, если ...

Как сберечь спину школьнику. Инфографика

Вопрос-ответ из газеты: АиФ Здоровье №35 28/08/2018

Наш эксперт – заведующий отделением ЛФК и клинической биомеханики ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор меднаук, профессор Михаил Ерёмушкин.

Все школьные годы дети большую часть дня сидят, хотя в этом возрасте движение необходимо им как воздух. Это их физиологическая потребность, от недостатка движения они плохо развиваются. Именно поэтому уже в младшей школе у детей катастрофически ухудшается осанка.

Правильная осанка не только красива, она ещё и эргономична. При ней положение тела наиболее устойчиво: вертикальная поза сохраняется при наименьшем напряжении мышц. Значит, когда ребёнок стоит ровно, расправив плечи, он меньше устаёт. А если он идёт, бежит или прыгает, сохраняя при этом хорошую осанку, позвоночник лучшим образом амортизирует нагрузки.

Плохая осанка затрудняет дыхание и кровообращение. При плохой осанке снижаются окислительные процессы в организме, а это автоматически ведёт к тому, что человек быстрее устаёт как во время физической, так и во время умственной работы. Плохая осанка может довести ребёнка до близорукости или остеохондроза.

Сутулый, с понурой головой ребёнок смотрится неудачником и мямлей. Так к нему и начинают относиться окружающие, и этим своим отношением могут ребёнку внушить, что он и на самом деле не достигнет успеха в жизни. Так что же делать?

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