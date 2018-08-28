Как сберечь спину школьнику. Инфографика

Наш эксперт – заведующий отделением ЛФК и клинической биомеханики ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор меднаук, профессор Михаил Ерёмушкин.

Новости СМИ2 Все школьные годы дети большую часть дня сидят, хотя в этом возрасте движение необходимо им как воздух.

Правильная осанка не только красива, она ещё и эргономична. При ней положение тела наиболее устойчиво: вертикальная поза сохраняется при наименьшем напряжении мышц. Значит, когда ребёнок стоит ровно, расправив плечи, он меньше устаёт. А если он идёт, бежит или прыгает, сохраняя при этом хорошую осанку, позвоночник лучшим образом амортизирует нагрузки.

Плохая осанка затрудняет дыхание и кровообращение. При плохой осанке снижаются окислительные процессы в организме, а это автоматически ведёт к тому, что человек быстрее устаёт как во время физической, так и во время умственной работы. Плохая осанка может довести ребёнка до близорукости или остеохондроза.

Сутулый, с понурой головой ребёнок смотрится неудачником и мямлей. Так к нему и начинают относиться окружающие, и этим своим отношением могут ребёнку внушить, что он и на самом деле не достигнет успеха в жизни. Так что же делать?

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