Соберите по списку все продукты для приготовления рубленых котлет из куриного бедра.

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Куриные бедра отделите от кости и кожи. После нарежьте мясо небольшими кусочками. Переложите нарезанное куриное мясо в миску.

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Очистите лук и ополосните, просушите. Лук нарежьте мелкими кубиками и добавьте в миску к курице.

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Также вбейте в емкость куриное яйцо.

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Следом всыпьте соль, перец, муку и сушеный чеснок. Укроп нарежьте мелко и добавьте к курице.

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Тщательно перемешайте все компоненты.

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Сковороду разогрейте и влейте растительное масло. Выкладывайте приготовленный рубленый фарш при помощи столовой ложки. Жарьте котлеты с каждой стороны по 4-5 минут на небольшом огне. Спустя время рубленые котлеты из куриного бедра можно оставить в сковороде, прикрыть крышкой и прогреть 5 минут на маленьком огне, также можно отправить в духовку на 10 минут при 180 градусах.

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Приятного аппетита!

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