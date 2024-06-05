РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Крайне неудобные методы. Есть Word и любой текст форматируется в узкую вертикальную полоску. Читается сверху вниз. По...Как научить ребен...
  • александр муравьев
    Вырос на консервах потому что в 50-х свежего на Чукотке не было. И с тех пор предпочитаю бочковые огурцы и квашеную к...Нет солёным огурц...
  • Ливень
    на самом же деле всё проще и одновременно сложнее - не нужно закармливать ребёнка ДО того как он научился ходить к эт...Как дети заедают ...

Рубленые котлеты из куриного бедра

Рубленые котлеты из куриного бедра получаются очень нежными и сочными, аппетитными и просто очень вкусными. Благодаря тому, что бедра курицы более жирные, котлеты в итоге не будут сухими. Подавать такие котлеты к столу можно абсолютно с любым гарниром - салаты, каши, картофель, паста. Обязательно возьмите рецепт на заметку.

Ингредиенты

Куриные бедра - 5 шт.

Лук репчатый - 100 г

Куриные яйца - 1 шт.

Укроп - 5 веточек

Мука - 1 ст.л.

Соль, перец - по вкусу

Сушеный чеснок в гранулах - 1 ч.л.

Масло растительное - 2 ст.л.

  • 187 кКал
  • 50 мин.
  • Б: 18.52
  • Ж: 11.22
  • У: 2.99

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите по списку все продукты для приготовления рубленых котлет из куриного бедра.

Фото 1

Куриные бедра отделите от кости и кожи. После нарежьте мясо небольшими кусочками. Переложите нарезанное куриное мясо в миску.

Фото 2

Очистите лук и ополосните, просушите. Лук нарежьте мелкими кубиками и добавьте в миску к курице.

Фото 3

Также вбейте в емкость куриное яйцо.

Фото 4

Следом всыпьте соль, перец, муку и сушеный чеснок. Укроп нарежьте мелко и добавьте к курице.

Фото 5

Тщательно перемешайте все компоненты.

Фото 6

Сковороду разогрейте и влейте растительное масло. Выкладывайте приготовленный рубленый фарш при помощи столовой ложки. Жарьте котлеты с каждой стороны по 4-5 минут на небольшом огне. Спустя время рубленые котлеты из куриного бедра можно оставить в сковороде, прикрыть крышкой и прогреть 5 минут на маленьком огне, также можно отправить в духовку на 10 минут при 180 градусах.

Фото 7

Приятного аппетита!

Фото 8
Фото 9
Рубленые котлеты из куриного бедра, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх