Ингредиенты
Куриные бедра - 5 шт.
Лук репчатый - 100 г
Куриные яйца - 1 шт.
Укроп - 5 веточек
Мука - 1 ст.л.
Соль, перец - по вкусу
Сушеный чеснок в гранулах - 1 ч.л.
Масло растительное - 2 ст.л.
- 187 кКал
- 50 мин.
- Б: 18.52
- Ж: 11.22
- У: 2.99
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите по списку все продукты для приготовления рубленых котлет из куриного бедра.
Куриные бедра отделите от кости и кожи. После нарежьте мясо небольшими кусочками. Переложите нарезанное куриное мясо в миску.
Очистите лук и ополосните, просушите. Лук нарежьте мелкими кубиками и добавьте в миску к курице.
Также вбейте в емкость куриное яйцо.
Следом всыпьте соль, перец, муку и сушеный чеснок. Укроп нарежьте мелко и добавьте к курице.
Тщательно перемешайте все компоненты.
Сковороду разогрейте и влейте растительное масло. Выкладывайте приготовленный рубленый фарш при помощи столовой ложки. Жарьте котлеты с каждой стороны по 4-5 минут на небольшом огне. Спустя время рубленые котлеты из куриного бедра можно оставить в сковороде, прикрыть крышкой и прогреть 5 минут на маленьком огне, также можно отправить в духовку на 10 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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