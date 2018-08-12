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Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Меня читать научил отец. Перед школой я уже мог бегло читать, причем не только детские книжки, но и газетный текст дл...Должен ли ребенок...
  • Вовладар Даров
    Не должен!!! На то и школа, чтобы научить этому!!!!Должен ли ребенок...

Красивое творожное печенье к чаю

Красивое творожное печенье к чаю

Ингредиенты:
Творог — 250 г
Масло сливочное (или маргарин) — 100 г
Мука — 400 г
Яичный желток — 2 шт.
Сахар — 120 г
Ванилин — 1 г
Сода — 0,25 ч. л.
Соль — 1 щепотка
Приготовление:
1. Соединить в миске творог с маргарином (или сливочным маслом), сахаром, ванилином, солью и яичными желтками.

Размять вилкой до однородности. Постепенно добавить просеянную с содой муку и замесить мягкое тесто. Количество муки может немного варьироваться в зависимости от влажности творога и размера желтков.
2. Раскатать тесто толщиной 2-3 мм, маленькой рюмочкой вырезать кружочки. Теперь сложить внахлест по 3 или 4 кружочка. Аккуратно скрутить конструкцию в тугой рулетик.
3. Разрезать рулетик ножом посередине на две части. Из одного рулетика получается две «розочки». Аналогично сформировать остальные печеньки, выложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
4. Выпекать печенье в разогретой до 180 °С духовке примерно 20 минут до аппетитного румяного цвета. Не пересушите! Еще теплые «розочки» можно посыпать сахарной пудрой. Готово!
Приятного аппетита!


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