Красивое творожное печенье к чаю

Ингредиенты:

Творог — 250 г

Масло сливочное (или маргарин) — 100 г

Мука — 400 г

Яичный желток — 2 шт.

Сахар — 120 г

Ванилин — 1 г

Сода — 0,25 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Приготовление:

1. Соединить в миске творог с маргарином (или сливочным маслом), сахаром, ванилином, солью и яичными желтками. Новости СМИ2

2. Раскатать тесто толщиной 2-3 мм, маленькой рюмочкой вырезать кружочки. Теперь сложить внахлест по 3 или 4 кружочка. Аккуратно скрутить конструкцию в тугой рулетик.

3. Разрезать рулетик ножом посередине на две части. Из одного рулетика получается две «розочки». Аналогично сформировать остальные печеньки, выложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой.

4. Выпекать печенье в разогретой до 180 °С духовке примерно 20 минут до аппетитного румяного цвета. Не пересушите! Еще теплые «розочки» можно посыпать сахарной пудрой. Готово!

Приятного аппетита!



