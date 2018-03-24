Ангельское зло. Опасна ли кукла Барби для детей?

Какой вред игрушка может нанести детям?

Кукла Барби есть у каждой девочки. © / pixabay.com

9 марта 1959 года в продаже появилась кукла Барби, созданная американкой Рут Хандлер. С тех пор разным странам разошлось более полумиллиарда кукол. Длинноногие миниатюрные красавиц до сих пор пользуются бешеной популярностью: согласно статистике, каждую секунду в мире продается как минимум одна Барби. Новости СМИ2

Кукла не для детей

Идея создать куклу в виде девушки с модельной внешностью появилась у Рут Хандлер после того, как в начале 1950-х году она во время поездки в Швйцарию увидела на прилавке магазина куклу Лили – героиню популярного комикса для взрослых. Лили не была предназначена для детей: кукла с длинными ногами, тонкой талией и пышной грудью не продавалась в игрушечных магазинах. Хандлер была впечатлена. Вернувшись домой, она попросила дизайнера Джека Райана немного видеоизменить куклу, чтобы с ней могли играть дети. Рут назвала получившуюся куклу Барби – в честь своей дочери. В описании к игрушке Хандлер указала, что она предназначена для детей в возрасте от 3 до 12 лет.

Барби сразу же полюбилась девочкам со всего мира. Кукла остается бешено популярной по сей день. Вместе с Барби родители покупают для своих детей ее друга Кена, домик с мебелью, игрушечных лошадей и множество различных нарядов для куклы. Психологи же призывают не поощрять увлечение девочек Барби: якобы эта кукла может нанести непоправимый ущерб психике ребенка, более того – сломать ему судьбу.

Комплексы на всю жизнь

По мнению психолога Екатерины Климовой, Барби опасны для детей. Эксперт утверждает: эти куклы с неестественно тонкой талией, длинными ногами, шикарными волосами, глазами на пол-лица и лицом модели приводят к резкому снижению самооценки, которую впоследствии не удается восстановить всю жизнь. «Барби для девочек – идеал взрослой девушки, – говорит психолог. – Хотя таких женщин не бывает в реальности, девочка стремится быть похожей на свой идеал. И, когда она видит, что не соответствует этому образу, очень расстраивается. Нередко у ребенка развивается на этом фоне глубочайшая депрессия, и неудовлетворенность собой сопровождает его всю жизнь. Возможен еще вариант, когда подросшие девочки начинают делать себе пластические операции, делают «уколы красоты», и становятся похожими на куклу. Возможно, они сами не отдают себе отчета, но все это – комплексы из детства».

По мнению некоторых психологов, Барби могут быть опасными для психики ребенка. Фото: pixabay.com

Как заявляет Климова, к Барби давно «приклеился» образ успешной и богатой красавицы. Таким образом, играя с куклой, девочка примеряет на себя одну из двух ролей – служанки или же живущей в роскоши девушки. При выборе первой модели поведения девочка станет неудачницей в жизни, а при второй – рискует быть девушкой легкого поведения, уверена психолог.

Но самое страшное, по мнению эксперта, что Барби является активной пропагандой нездоровых сексуальных отношений. Сейчас в продаже есть «беременные» куклы, но, как известно, Барби не замужем, ведь Кен – просто ее бойфренд. «Вы видели в магазинах хотя бы одну Барби, которая хоть немного была похожа на обычную среднестатистическую женщин? – задается вопросом Климова. – Лично я – нет. Все они как будто сошли с обложки глянцевого журнала. Получается, девочку учат, что главным ее достоинством должна быть именно красота, при помощи которой она может вступать в беспорядочные половые связи и рожать детей не от законного мужа, а от кого попало!».

Ну и, наконец, приносимое куклами Барби зло усугубляется тем, что родители вынуждены тратить на эти игрушки много денег, ведь для Барби нужны наряды, домик, подруги и многочисленные аксессуары. «Вместо Барби я советую приобретать для своих детей кукол-пупсов, которые учат девочку быть хорошей матерью и чтить семейные ценности, - говорит психолог. – Сейчас такие куклы много всего умеют: говорят, плачут, смеются и пьют молоко, а главное, они соответствуют размерам реального младенца. Такие игрушки для девочек – самые полезные».

Родители должны быть главнее куклы

Другой эксперт, психолог Ксения Сергеева, придерживается противоположного мнения. «Очень сомнительно, чтобы игрушка повлияла на мировоззрение ребенка и всю его дальнейшую судьбу, - считает она. – У всех девочек когда-либо были куклы Барби. Многие из этих девочек уже выросли и стали взрослыми. Наличие Барби не означает, что все современные молодые женщины – проститутки или закомплексованные особы. Проведу аналогию с мальчиками: у всех есть игрушечные пистолеты и автоматы, но дети не вырастают при этом бандитами или убийцами».

Сейчас все Барби не похожи одна на другую. Фото: pixabay.com

По словам Сергеевой, не стоит преувеличивать значимость игрушки, которая является лишь методом развлечения, но никак не инструментом формирования жизненных принципов. «Ценности в жизни ребенку должны прививать родители, – говорит психолог. – И если игрушка для ребенка важнее, здесь уже вопрос к его маме и папе, но никак не к Барби».

Что же делать родителям – запрещать детям играть в Барби или нет? Ответ прост: разрешать, но при этом не забывать общаться со своим ребенком, проводить с ним время и просто беседовать обо всем на свете, а лучше – самому поиграть с дочкой в Барби.