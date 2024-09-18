Уроки сделал? Как научить ребенка делать домашку самостоятельно

Многие дети не хотят или не могут выполнять домашку самостоятельно. Как прекратить воевать и сделать так, чтобы ребёнок делал уроки сам, без ваших напоминаний, уговоров и угроз?

Наш эксперт – детский и семейный психолог Анна Ярошенко.

Весь первый класс вы конт­ролировали ребёнка: исправляли описки в прописях, помогали с чтением и счётом, собирали гербарии, мастерили поделки.

Папа у Васи силён...

Пора приучать школьника к самостоятельности.

Но начать стоит с себя. Ведь на самом деле, учась за школьника, вы оказываете ему медвежью услугу – не даёте ребёнку возможности овладевать знаниями. И заработанные с вашей помощью пятёрки не его, а ваши.

На первом этапе вы должны были не только помогать первокласснику, но и научить его самостоятельности, умению отвечать за свою работу. По­этому ко второму или хотя бы к третьему классу пора отходить в тень. Теперь школьник должен обращаться к родителям лишь в случаях затруднений.

Однако есть дети, кото­рые до ночи не сядут за уроки, если их не контролировать. И не хочется заставлять, а приходится.

Дальше сам

1. Организуйте ребёнку удобное рабочее место и освободите его от всего лишнего, в том числе от гаджетов. Телевизор, радио выключите, домашних животных и младших детей отведите в другую комнату.

2. Убедите ученика сесть за уроки. Но не ругайте, не кричите, не сравнивайте с другими, более успешными и ответст­венными одноклассниками. Проявляйте больше позитива, одобрения, поддержки. Стресс, в который вводит ребёнка родительский гнев, реально делает его глупее, чем он есть на самом деле.

3. Повесьте над столом листы с памяткой, как надо выполнять задание по каждому предмету. Детям проще работать по алгоритму. Инструкция по математике может выглядеть так:

прочитай задание;

подумай над ним;

перечитай правило, которое относится к этой теме;

перепиши пример или задачу в тетрадь;

ещё раз прочитай;

подумай и постарайся решить;

проверь своё решение.

Какой ты молодец!

4. Предложите сделать сначала то, что кажется лёгким. Справился – обязательно похвалите. Не смог – тоже по­хвалите за попытку разобраться. С трудными заданиями помогайте, но не решайте за ребёнка. Наталкивайте наводящими вопросами на правильный путь. В крайнем случае объясните решение похожей задачи, примера, предложите сделать по образцу. Сделал всё правильно – отметьте старания. Совсем не получается – придётся искать помощи у репетитора или самим устранять пробелы в знаниях. Видеоуроки вам и ученику в помощь.

5. Используйте игровую форму, интерактивный подход. Выучить счёт на английском языке или таблицу умножения вполне можно благодаря игровым платформам в интернете, специальным мультфильмам.

6. Придумайте поощрения. Необязательно материальные. Старания ребёнка можно отметить походом в кино, на аттракционы, дополнительным часом игры на планшете.

7. Делайте перерывы в занятиях. Это время уделяйте движению: вместе попрыгайте, побегайте, поваляйтесь на кровати, устроив бой подушками. Или сыграйте партию в настольный хоккей. Если ребёнок занимается слишком долго, страдают концентрация внимания и мотивация. Идеальная продолжительность непрерывного выполнения задания для детей 7–8 лет 25 минут.