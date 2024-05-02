След от ОРВИ. Ученые создали метод предупреждения осложнений в легких

За время пандемии многие дети перенесли коронавирусную инфекцию. А кто-то заболевает и сейчас. Последствием может быть развитие серьезных нарушений в легких. Также получить их рискуют дети, которые часто и длительно болеют ОРВИ, принимают антибиотики. Ученые выяснили, как эти осложнения предотвратить.

Коллектив Хабаровского филиала Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания — НИИ охраны материнства и детства создал метод, с помощью которого можно спрогнозировать риск осложнений острых и хронических заболеваний легких у детей. Это поможет врачам своевременно назначать лечение для профилактики пневмофиброза. Об этом aif.ru сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Как страдают легкие

«В последние годы увеличилась частота выявления пневмофиброза у детей. Причины — все большее число недоношенных детей, а также перенесенная коронавирусная инфекция, — рассказала научный сотрудник группы молекулярно-генетической диагностики Хабаровского филиала ДНЦ ФПД — НИИОМиД Елена Книжникова. — Сегодня отсутствуют эффективные методы лечения пневмофиброза. Поэтому крайне важно снижать риск развития и прогрессирования этого явления».

Пневмофиброз — следствие острых и хронических заболеваний легких, при которых происходит замещение здоровых тканей соединительной. Это ведет к нарушению работы легких, снабжения кислородом организма и может стать фоном к тяжелым легочным поражениям в зрелом возрасте. Фиброзирование легочной ткани — процесс необратимый, который можно только предупредить или приостановить на ранних стадиях.

Мегаполис, сигареты и антибиотики

Для создания точного и надежного способа прогнозирования пневмофиброза ученые анализируют факторы риска. Среди них проживание в городской местности, наличие пассивного курения, наличие врожденного порока развития легких, количество острых респираторных инфекций за год и их длительность, частый прием антибиотиков (более трех раз в год), генетическая предрасположенность. Далее вычисляют суммарный балл и с его помощью прогнозируют высокий, умеренный или минимальный риск прогрессирования пневмофиброза.

«Для более объективной оценки вклада каждого фактора в патологический процесс мы использовали систему баллов, — поясняет Книжникова. — Самыми значимыми факторами риска прогрессирования пневмофиброза являлись проживание пациента в городской среде с высокой техногенной нагрузкой, пассивное курение и прием антибиотиков. Метод апробирован в нашей клинике. Правильный прогноз определялся в 82% случаев».

Возможность раннего прогнозирования позволит предотвратить распространение патологического процесса в легких с помощью профилактических мероприятий и терапии, что увеличит продолжительность и улучшит качество жизни пациента.