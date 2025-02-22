Как воспитывать девочку без отца: 7 важных правил

Даже если ребенок растет в неполной семье, у него все равно два родителя.

Отсутствующий папа просто будет влиять на воспитание иначе: через знание девочкой его истории (или фантазии о ней), через ее воспоминания об отце, через рассказы мамы. Чтобы дочка росла счастливой, маме важно следовать некоторым правилам.