Как воспитывать девочку без отца: 7 важных правил

Даже если ребенок растет в неполной семье, у него все равно два родителя.
1. Разрешайте любить папу
Редко кому удается расстаться с отцом ребенка без обид и взаимных оскорблений. Тем не менее, психологи рекомендуют забыть выражение: «Папа – плохой». Мамы часто «спотыкаются» на этом месте. Но рассуждения о том, какой «папа нехороший» и как он «ужасно поступил», для девочек невыносимы.
2. Не говорите о папе плохо
Раньше было принято рассказывать героические истории о папе, который не живет с семьей. Не «отправляйте» его в космос, не делайте из него спасателя – не нужно этого ореола идеальности. Лучше сказать правду, адаптированную для детской психики, и ответить на вопрос, почему отец не живет с вами. Можно рассказать, как вы встретились, как любили друг друга, как папа дарил цветы, делал сюрпризы, веселил. В любых прошлых отношениях найдется немало хорошего. Несостоявшийся муж для вас – еще не значит плохой отец для дочери.
А вот негативные слова в адрес отца будут подсознательно «давить» на ту часть психики девочки, которая связана с ним. Если дочка нахулиганила, избегайте фраз: «Вся в папу» или «Папин характер проявился». Ребенок будет повторять отца, пытаясь подсознательно вернуть его в семью, и это нормально.
3. Воспитывайте дочку «прекрасной»
С самого нежного возраста воспитывайте дочь в твердом убеждении, что она – красавица. Даже если, на ваш взгляд, это и не совсем так. Не используйте в характеристике ее внешности слова «симпатичная», «славная» – только «красивая». Это важно говорить девочке тем чаще, чем реже она может услышать это от своего отца.
4. Чаще говорите девочке, что любите ее
Девочки, воспитанные суровыми родителями, порой живут с внутренним убеждением, что любовь необходимо заслужить, что они недостаточно хороши для нее. Как результат, повзрослев, они игнорируют собственные желания, испытывают комплекс жертвы, недооценивают себя. Женщины, которые в детстве были лишены родительской любви, либо избегают близких отношений с мужчинами, не ожидая от них ничего хорошего, либо, наоборот, стремятся восполнить дефицит нежности и недостаточно критичны в выборе спутника жизни.
Воспитание девочки требует того, чтобы ее «холили и лелеяли» не за медали и достижения, а просто потому, что она есть. Разведенной маме важно внимательно подойти к кругу своих знакомств, ведь мужчины, которые посещают дом, влияют на психологическое состояние девочки. Ей жизненно необходимо осознавать, что она любима. Любовь в воспитание девочки – залог ее личного счастья в будущем.
5. Найдите надежную «мужскую фигуру»
В отсутствие отца его роль может играть любой находящийся поблизости взрослый мужчина – дядя, дедушка, учитель, знакомый, отец подруги и даже герой фильма. И совершенно не обязательно, что они выполнят эту функцию хуже, чем смог бы родной отец. Эти контакты привьют девочке чувство защищенности и признания. Предварительно попросите этих мужчин делать девочке комплименты, хвалить ее, защищать.
6. Не взваливайте все на свои плечи
Еще один камень преткновения одиноких мам – взвалить на себя все заботы и обязательства и постоянно повторять, что женщина должна быть самодостаточна. Увы, это путь к одиночеству и большим проблемам на личном фронте. Повзрослев, ваша дочка будет либо отвергать мужчин, либо чересчур зависеть от них.
7. Не спешите знакомить дочь с «новым папой»
Как лучше познакомить дочь с другим мужчиной? Важно не пугать девочку неожиданной встречей с «новым папой», иначе у нее могут быть шок и травма на всю оставшуюся жизнь. Сначала расскажите девочке о том, что общаетесь с хорошим мужчиной. Он знает, что у вас есть прекрасная дочка, и мечтает с ней познакомиться. Но не спрашивайте мнения дочери или ее разрешения на общение с ним. Ведь это не детское решение, стоит вам быть с кем-то или нет, так что не взваливайте на нее такую ответственность.
В какой-то момент девочка сама попросит вас познакомить ее с тем, кто вам так нравится. Можете устроить совместную прогулку или поход в кафе. Но не давите на дочь, не сближайте их насильно и уж тем более не заставляйте ее называть вашего близкого мужчину папой.
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