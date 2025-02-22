РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Все правильно, все началось с этих жидов реформаторов, разрушена страна, разрушено все, что было создано и все разгра...Почему у современ...
  • татьяна мочалова
    ЭТО  СТРАШНО  ЧИТАТЬ А   ПРЕДСТАВИТЬ   ЧТО  ПЕРЕЖИЛА  ЭТА  ДЕВОЧКА НЕВОЗМОЖНО ТАКИХ  МОРАЛЬНЫХ  ОТМОРОЗКОВ НЕ НА  ПРО...Дикий случай в Ми...
  • Слава Белый
    Чушь! Прекрасно они хотели, понимали и знали, что совершают преступление. Прекрасно всё знали. Этих ублюдков только с...Дикий случай в Ми...

Как воспитывать девочку без отца: 7 важных правил

По статистике, каждая вторая семья в нашей стране распадается. Значит, все больше мам вынуждены воспитывать детей без поддержки мужа. Тем не менее, полная семья – тоже не гарант счастья для ребенка. Психолог Екатерина Хломова поделилась советами, как воспитывать девочку самостоятельной маме.

Детский и семейный психолог
мама
Источник: Unsplash

Даже если ребенок растет в неполной семье, у него все равно два родителя.

Отсутствующий папа просто будет влиять на воспитание иначе: через знание девочкой его истории (или фантазии о ней), через ее воспоминания об отце, через рассказы мамы. Чтобы дочка росла счастливой, маме важно следовать некоторым правилам.

1. Разрешайте любить папу

Редко кому удается расстаться с отцом ребенка без обид и взаимных оскорблений. Тем не менее, психологи рекомендуют забыть выражение: «Папа – плохой». Мамы часто «спотыкаются» на этом месте. Но рассуждения о том, какой «папа нехороший» и как он «ужасно поступил», для девочек невыносимы.

Каким бы плохим, по вашему мнению, ни был ее отец, дочка не может и не должна судить его поступки с позиции взрослого человека. Перестать любить и уважать папу – значит, отвергнуть какую-то часть самой себя, внутренне разделиться. Став взрослой, такая девочка, весьма вероятно, будет отвергать и «обесценивать» мужчин, либо выбирать только недоступных представителей противоположного пола. Так что лучше разделяйте свое отношение к мужчине, который сделал вам больно, и к нему же как отцу вашего ребенка. Дочка имеет право любить отца, не боясь стать в глазах мамы «предательницей».

2. Не говорите о папе плохо

Раньше было принято рассказывать героические истории о папе, который не живет с семьей. Не «отправляйте» его в космос, не делайте из него спасателя – не нужно этого ореола идеальности. Лучше сказать правду, адаптированную для детской психики, и ответить на вопрос, почему отец не живет с вами. Можно рассказать, как вы встретились, как любили друг друга, как папа дарил цветы, делал сюрпризы, веселил. В любых прошлых отношениях найдется немало хорошего. Несостоявшийся муж для вас – еще не значит плохой отец для дочери.

А вот негативные слова в адрес отца будут подсознательно «давить» на ту часть психики девочки, которая связана с ним. Если дочка нахулиганила, избегайте фраз: «Вся в папу» или «Папин характер проявился». Ребенок будет повторять отца, пытаясь подсознательно вернуть его в семью, и это нормально.

3. Воспитывайте дочку «прекрасной»

С самого нежного возраста воспитывайте дочь в твердом убеждении, что она – красавица. Даже если, на ваш взгляд, это и не совсем так. Не используйте в характеристике ее внешности слова «симпатичная», «славная» – только «красивая». Это важно говорить девочке тем чаще, чем реже она может услышать это от своего отца.

Постоянно подчеркивайте ее достоинства. И никогда не шутите над недостатками: веснушки, нос-картошка, «животик» – все это неповторимые индивидуальные черты. Поощряйте девочку работать над собственной внешностью, учите, как делать это правильно. Вечно занятым мамам частенько бывает не до утреннего макияжа или модной стрижки. Но когда нужно подавать пример дочери – найдутся и силы, и время. Девочка в семье – отличный стимул для мамы быть красивой.

4. Чаще говорите девочке, что любите ее

Девочки, воспитанные суровыми родителями, порой живут с внутренним убеждением, что любовь необходимо заслужить, что они недостаточно хороши для нее. Как результат, повзрослев, они игнорируют собственные желания, испытывают комплекс жертвы, недооценивают себя. Женщины, которые в детстве были лишены родительской любви, либо избегают близких отношений с мужчинами, не ожидая от них ничего хорошего, либо, наоборот, стремятся восполнить дефицит нежности и недостаточно критичны в выборе спутника жизни.

Воспитание девочки требует того, чтобы ее «холили и лелеяли» не за медали и достижения, а просто потому, что она есть. Разведенной маме важно внимательно подойти к кругу своих знакомств, ведь мужчины, которые посещают дом, влияют на психологическое состояние девочки. Ей жизненно необходимо осознавать, что она любима. Любовь в воспитание девочки – залог ее личного счастья в будущем.

5. Найдите надежную «мужскую фигуру»

В отсутствие отца его роль может играть любой находящийся поблизости взрослый мужчина – дядя, дедушка, учитель, знакомый, отец подруги и даже герой фильма. И совершенно не обязательно, что они выполнят эту функцию хуже, чем смог бы родной отец. Эти контакты привьют девочке чувство защищенности и признания. Предварительно попросите этих мужчин делать девочке комплименты, хвалить ее, защищать.

6. Не взваливайте все на свои плечи

Еще один камень преткновения одиноких мам – взвалить на себя все заботы и обязательства и постоянно повторять, что женщина должна быть самодостаточна. Увы, это путь к одиночеству и большим проблемам на личном фронте. Повзрослев, ваша дочка будет либо отвергать мужчин, либо чересчур зависеть от них.

Чтобы этого не произошло, научите девочку принимать помощь от мужчин, объясните, что есть ряд вещей, которые могут сделать только они. Вместо того чтобы самой забивать гвозди, скажите: «А давай попросим соседа помочь нам повесить картину». Алгоритм действий простой: «Просим, принимаем помощь, благодарим». Таким образом, роль мужчины в глазах девочки не обесценивается.

7. Не спешите знакомить дочь с «новым папой»

Как лучше познакомить дочь с другим мужчиной? Важно не пугать девочку неожиданной встречей с «новым папой», иначе у нее могут быть шок и травма на всю оставшуюся жизнь. Сначала расскажите девочке о том, что общаетесь с хорошим мужчиной. Он знает, что у вас есть прекрасная дочка, и мечтает с ней познакомиться. Но не спрашивайте мнения дочери или ее разрешения на общение с ним. Ведь это не детское решение, стоит вам быть с кем-то или нет, так что не взваливайте на нее такую ответственность.

В какой-то момент девочка сама попросит вас познакомить ее с тем, кто вам так нравится. Можете устроить совместную прогулку или поход в кафе. Но не давите на дочь, не сближайте их насильно и уж тем более не заставляйте ее называть вашего близкого мужчину папой.

воспитание
наверх