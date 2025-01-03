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Рождественские конфеты из маршмеллоу в шоколаде на палочке

Я обожаю зефир и маршмеллоу! Поэтому мне непременно захотелось их приготовить, ведь здесь - всё, что я люблю! Зефир + шоколад = шикарное сочетание!

Есть несколько нюансов, с которыми я столкнулась, когда готовила их:

1. Для глазури возьмите качественный черный шоколад или шоколадные капли, чтобы получилась гладкая, красивая глазурь.

2. Для окрашивания я использовала белый шоколад и гелевый краситель, порошковый мне не подошел - шоколад свернулся.. И еще, перед тем как добавить краситель в шоколад, поместите его прямо в тюбике в теплую воду на пару минут.

Если не хочется возиться с красителями, то купите карандаши гелевые или разноцветную посыпку и посыпьте ее прямо на только нанесенный шоколад - тоже будет смотреться празднично и красиво.

Ингредиенты

Маршмеллоу - 100 г

Черный шоколад - 200 г

Белый шоколад - 70 г

Сливки 10% - 1 ст.л.

Краситель пищевой разноцветный

  • 461 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 4.55
  • Ж: 24.17
  • У: 56.93

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Возьмите все необходимые ингредиенты для приготовления рождественских конфет из маршмеллоу в шоколаде на палочке.

 

Фото 1

 

 

На пластиковые палочки или деревянные шпажки насадите по 3-4 маршмеллоу.

 

Фото 2

 

 

Черный шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке, перемешайте, чтобы получилась однородная гладкая глазурь.

 

Фото 3

 

 

Окунайте поочередно палочки с маршмеллоу в шоколадную глазурь, чтобы она их полностью покрыла.

 

Фото 4

 

 

Форму выстелите фольгой или пергаментом и выложите заготовки. Уберите в холодильник минут на 20, до застывания глазури.

 

Фото 5

 

 

Белый шоколад растопите со сливками, хорошо перемешайте. Разделите на 3-4 части, в каждую добавьте немного глазури и перемешайте. Глазури по отдельности налейте в пакеты.

 

Фото 6

 

 

Отрежьте очень маленький уголок пакета и покройте застывшие маршмеллоу разноцветной глазурью в виде тонких ниточек.

 

Фото 7

 

 

Рождественские конфеты из маршмеллоу в шоколаде на палочке готовы. Храните их в холодильнике.

 

С наступающими Новогодними праздниками!! Всем Мира и Добра!

 

Фото 8

 

 

 

Фото 9

 

 

Рождественские конфеты из маршмеллоу в шоколаде на палочке, рецепт с фото
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