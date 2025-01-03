Я обожаю зефир и маршмеллоу! Поэтому мне непременно захотелось их приготовить, ведь здесь - всё, что я люблю! Зефир + шоколад = шикарное сочетание!
Есть несколько нюансов, с которыми я столкнулась, когда готовила их:
1. Для глазури возьмите качественный черный шоколад или шоколадные капли, чтобы получилась гладкая, красивая глазурь.
2. Для окрашивания я использовала белый шоколад и гелевый краситель, порошковый мне не подошел - шоколад свернулся.. И еще, перед тем как добавить краситель в шоколад, поместите его прямо в тюбике в теплую воду на пару минут.
Если не хочется возиться с красителями, то купите карандаши гелевые или разноцветную посыпку и посыпьте ее прямо на только нанесенный шоколад - тоже будет смотреться празднично и красиво.
Ингредиенты
Маршмеллоу - 100 г
Черный шоколад - 200 г
Белый шоколад - 70 г
Сливки 10% - 1 ст.л.
Краситель пищевой разноцветный
- 461 кКал
- 40 мин.
- Б: 4.55
- Ж: 24.17
- У: 56.93
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Возьмите все необходимые ингредиенты для приготовления рождественских конфет из маршмеллоу в шоколаде на палочке.
На пластиковые палочки или деревянные шпажки насадите по 3-4 маршмеллоу.
Черный шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке, перемешайте, чтобы получилась однородная гладкая глазурь.
Окунайте поочередно палочки с маршмеллоу в шоколадную глазурь, чтобы она их полностью покрыла.
Форму выстелите фольгой или пергаментом и выложите заготовки. Уберите в холодильник минут на 20, до застывания глазури.
Белый шоколад растопите со сливками, хорошо перемешайте. Разделите на 3-4 части, в каждую добавьте немного глазури и перемешайте. Глазури по отдельности налейте в пакеты.
Отрежьте очень маленький уголок пакета и покройте застывшие маршмеллоу разноцветной глазурью в виде тонких ниточек.
Рождественские конфеты из маршмеллоу в шоколаде на палочке готовы. Храните их в холодильнике.
С наступающими Новогодними праздниками!! Всем Мира и Добра!
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