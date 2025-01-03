Рождественские конфеты из маршмеллоу в шоколаде на палочке

Есть несколько нюансов, с которыми я столкнулась, когда готовила их:

1. Для глазури возьмите качественный черный шоколад или шоколадные капли, чтобы получилась гладкая, красивая глазурь.

2. Для окрашивания я использовала белый шоколад и гелевый краситель, порошковый мне не подошел - шоколад свернулся.. И еще, перед тем как добавить краситель в шоколад, поместите его прямо в тюбике в теплую воду на пару минут.

Если не хочется возиться с красителями, то купите карандаши гелевые или разноцветную посыпку и посыпьте ее прямо на только нанесенный шоколад - тоже будет смотреться празднично и красиво.