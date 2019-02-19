Опасные гаджеты и как они замедляют развитие детей

Группа канадских учёных выяснила, что современные гаджеты негативно влияют на умственное развитие детей. Эксперты наблюдали за группой малышей в течение нескольких лет, фиксируя, сколько времени они каждый день проводят перед экраном.

В возрасте двух, трёх и пяти лет юные участники проходили тесты на когнитивные способности. В ходе исследования выяснилось, что в среднем двухлетние посвящали электронным устройствам 17 часов в неделю, трёхлетние – 25 часов, пятилетние – 10,8.

Дети, которые были слишком увлечены гаджетами, менее успешно справлялись с заданиями на интеллект. Причём негативное влияние оказалось долговременным. Ребёнок, проводивший много времени перед экраном в три года, демонстрировал некоторое отставание от сверстников и в пятилетнем возрасте.

Специалисты отмечают, что примерно каждый четвёртый первоклассник идёт в школу недостаточно подготовленным. У многих наблюдаются проблемы в развитии речи, сложности с коммуникацией, психо-эмоциональные проблемы. Во многих случаях отставание от других учеников с годами становится все заметнее.

Учёные уже давно проводят многочисленные исследования, чтобы выяснить, какие именно вещи мешают полноценному развитию ребёнка.

Конечно, авторы исследования отметили, что пока не могут со стопроцентной уверенностью назвать гаджеты однозначно вредными или опасными, но рекомендовали родителям сократить время, которое их чадо проводит перед экраном.

Ранее стало известно, что слишком увлечённые смартфоном подростки сталкиваются с повышенным риском недосыпания и ожирения, также у них повышена тревожность.

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