Что такое родительский авторитет, его виды, как заработать и сберечь

Воспитание в семье напрямую влияет на формирование личности ребенка и его дальнейшую жизнь. Многие ошибочно полагают, что родители всегда являются авторитетом для малыша с самого его рождения, но на самом деле его необходимо зарабатывать.

Это ежедневная работа, которая приводит к уважению со стороны детей в будущем.

Виды авторитета

Рассмотрим виды авторитета, которые используют в воспитании.

Любовь

В некоторых семьях взрослые убеждены, что если проявлять любовь к малышу через ласковые слова и объятия, то он тоже будет их любить.

Но, хоть проявление ласки и важно в воспитании, с ней нельзя перегибать. Тем более, нельзя это делать неискренне и напоказ.

В таком случае малыш чувствует неискренность и учится этому.

Как итог, он начинает манипулировать родителями, а в будущем и окружающими людьми. Он специально проявляет «любовь», чтобы добиться желаемого.

Доброта

Мама и папа в таком случае все позволяют малышу, чтобы избежать любых конфликтов. В результате он привыкает к вседозволенности и его капризы растут.

Когда терпение взрослых кончается, и они пытаются повлиять на чадо – это оказывается почти невозможным.

Дружба

Иногда родители строят дружеские отношения с детьми, считая это лучшим решением. Так происходит в благополучных семьях, но приводит к негативным последствиям.

Дети не видят авторитет во взрослых людях, и не испытывают уважения к маме и папе.

Подавление

Безвольные люди вырастают из-за воспитания с подавлением. Когда родитель держит в страхе малыша, и постоянно заставляет подчиняться и забыть о собственном мнении и желаниях.

Педантичность

Такие родители постоянно всему учат детей, и не дают им возможности размышлять самостоятельно.

В результате в будущем они не умеют самостоятельно принимать решения.

Честность и открытость

Если вы хотите, чтобы дети относились к вам с уважением, то нужно правильно строить с ними отношения. Важно интересоваться их жизнью, интересами, окружением, эмоциональном состоянии.

Нужно уметь слушать чадо, и принимать участие в его жизни.

Заработать авторитет нельзя с помощью жестокости и контроля, так вы лишь оттолкнете ребенка от себя. Нужно строить доверительные и открытые отношения с детьми, и самим относиться к ним с уважением.

Ведь главное в воспитании – атмосфера в семье, дети всегда берут пример с родных.