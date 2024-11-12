Влияние недостатка сна на здоровье ребенка

Недостаток сна негативно влияет на все функции организма. Ребенку это грозит не только плохим настроением утром, но и более серьезными проблемами – например, депривацией сна. Медицинские исследования показывают, что дети с расстройствами сна чаще страдают от аллергии, ушных инфекций и проблем со слухом.

У них чаще возникают социальные и эмоциональные проблемы.

Расстройства сна непосредственно связаны с целым рядом заболеваний.

Расстройства сна вызывают избыточный вес и сахарный диабет. Недостаток сна у ребенка приводит к перееданию. Медицинские исследования показывают, что недостаток сна влияет на выработку гормонов, которые регулируют чувство голода, вызывают аппетит и склонность человека к употреблению высококалорийной и углеводной пищи.

Медики утверждают, что недостаток сна также влияет на усваивание сахара организмом и вызывает невосприимчивость к инсулину. А это, в свою очередь, приводит к сахарному диабету. Согласно статистике, в последние годы наблюдается резкий рост детского ожирения и сахарного диабета второго (инсулинонезависимого) типа.

Расстройства сна связаны с тревожностью и депрессией. Бессонница играет важную роль в развитии депрессии. Недостаток сна приводит к выработке гормона стресса кортизола, что также может приводить к тревожности. Долгое время было распространено мнение, что депрессия и тревожность являются причиной бессонницы. Однако последние исследования показывают обратную зависимость: бессонница часто предшествует развитию депрессии. Поэтому, чтобы устранить или снизить симптомы тревожности или депрессии, медики в первую очередь прилагают усилия к тому, чтобы нормализовать сон пациента.

Недостаток сна может замедлять физическое развитие. В периоды глубокого сна наблюдается наивысший уровень гормона роста в крови. Поскольку расстройства сна приводят к снижению выработки гормона роста, это также влияет на рост и вес ребенка.

Недостаток сна снижает иммунитет. Во время сна выделяется вещество интерлейкин-1, которое укрепляет иммунитет. В периоды нарушений сна иммунитет ребенка может подавляться.

Дети, страдающие от депривации сна, более склонны к травмам и несчастным случаям. Недостаток сна отрицательно влияет на моторику. С детьми, которые не спят достаточное количество времени, чаще происходят несчастные случаи. Они могут получить травму на детской площадке или упасть с велосипеда. К сожалению, вероятность несчастного случая только возрастает, когда расстройства сна имеют хронический характер. Вырастая, ребенок начинает управлять транспортными средствами, тем самым подвергая себя дополнительному риску.

Недостаток сна может снизить эффективность прививок. Медицинские исследования показали, что для детей, страдающих от депривации сна, прививки от гриппа были менее эффективными, чем у их сверстников с нормальным режимом сна.