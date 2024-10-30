Что такое атипичный аутизм у детей и чем он отличается от обычного?

Социальное взаимодействие, речь и поведение — проблемы в этих трех областях наблюдаются у детей больных аутизмом или расстройством аутистического спектра (РАС). «Аутизм» в переводе с греческого переводится как «уйти в себя». Считается, что основная причина этого заболевания кроется в нарушении работы головного мозга, а точнее, что разные части мозга из-за тяжелых нарушений в нервной системе, не могут работать сообща.

В каком возрасте проявляется детский аутизм?

В большинстве случаев аутизм у детей проявляется на первых годах жизни малыша (примерно в возрасте от года двух лет). Симптомы достаточно ярко выражаются, что позволяет сразу распознать заболевание. К примеру, малыш не гулит, не реагирует на игрушки и на папу с мамой.

К общим симптомам аутизма детского относятся:

проблемы с социальными навыками (ребенок не реагирует на свое имя, иногда кажется, что он не слышит, что ему говорят, когда к нему обращается, избегает физического контакта с родителями, предпочитает находиться в одиночестве);

проблемы с речью (задержка речевого развития, обычно начинает говорить только после двух лет; неспособность самостоятельно начать разговор и поддержать его; нет зрительного контакта с собеседником; голос может звучать как будто нараспев или как у робота; неуместное использование слов и фраз может перестать говорить, хотя раньше умел);

проблемы с поведением (появление определенных повторяющихся изо дня в день ритуалов, например, раскачивание или кружение на месте; выходит из себя при малейшем изменении устоявшегося распорядка; находится в постоянном движении или замереть, надолго засмотревшись на что-то).

Что такое атипичный детский аутизм?

В отличие от классического аутизма, атипичный проявляется частично и чаще всего в более позднем возрасте — после трех лет. Коварство болезни заключается в том, что при типичной форме аутизма основные симптомы болезни заметны сразу, а при атипичном они размыты. Проявляться может не весь набор, а лишь малая часть критериев аутизма. Обычно болезнь дает о себе знать, когда ребенка попадает в детский сад. Такой ребенок, в отличие от здорового, даже со временем не может адаптироваться в коллективе (постоянные капризы, эмоциональная холодность, предпочитают одиночество, не реагируют на наказание, не общаются со сверстниками, не смотрят в лицо собеседнику и т.д.). Нередко взрослые списывают существующее отклонения в развитии на особенности темперамента и личности ребенка и не ведут ребенка к врачу. Наиболее часто атипичный аутизм диагностируют у детей с глубокой умственной отсталостью.

Источники:

https://www.defectologiya.pro/

https://deti-indigo74.ru/