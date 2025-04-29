Пирожное «Картошка» по ГОСТ

Как выглядит картошка? Обычно это темная кожура и светлая мякоть. Именно так же выглядит и пирожное "Картошка", приготовленное по ГОСТу из бисквита, т.е. бисквитной крошки, перемешанной с кремом и обвалянное в какао. У домашнего варианта пирожного "Картошка" по ГОСТу только один недостаток... После того, как попробуете его, то больше не сможете есть покупные варианты. Хотя, съесть-то ещё сможете, но вот вряд ли они вам понравятся так же!))

Оставив основные гостовские принципы, для большего удобства я все-таки позволила себе сразу же округлить количество ингредиентов ... На качестве и вкусе это совершенно не отразится! Кроме этого, в своём варианте я ещё заменила какао на кэроб по личным обстоятельствам. И это очень вкусная и достойная замена.

Примечание: на сайте есть варианты приготовления бисквита, его нужно испечь заранее и остудить.

Подготовьте ингредиенты:

Фото 1

Готовый бисквит нужно подсушить. Для этого нарежьте его на кусочки и подсушите их на противне при комнатной температуре несколько часов или в духовке в течение часа при 100 градусах при открытой периодически дверце.

Фото 2

Затем бисквитные сухарики нужно измельчить в крошку.

Фото 3

Для крема соедините сначала сахарную пудру с размягченным (но не расплавленным!) сливочным маслом.

Фото 4

Взбейте.

Фото 5

Влейте сгущенное молоко и ром / коньяк или ромовую эссенцию.

Фото 6

Ещё раз взбейте всё вместе и крем готов.

Для пирожного по ГОСТу нужно немного крема отложить, чтобы потом оформить картошку ростками, но я этого делать не буду и потому что у меня пирожное ещё будет транспортироваться, и потому что ... настоящая картошка с ростками не особо полезна ))

Фото 7

Соедините бисквитную крошку и крем, т.е. перемешайте их в однородную массу.

Фото 8

Сформируйте из полученной сладкой массы пирожное в форме картошки (овальное или брусочком). По ГОСТу масса и размер регламентируются, но для домашнего варианта лучше приготовить столько штук, сколько вам и нужно.

Фото 9

Поместите заготовки в холодильник минут на 15-20, а затем обваляйте в смеси сахарной пудры и какао или кэроба.

Фото 10

Готовое пирожное "Картошка" по ГОСТ до подачи нужно поместить в холодильник.

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Для раскладывания и для подачи пирожного "картошка" очень удобно использовать бумажные формочки для кексов или нарезанную пекарскую бумагу.

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Вот пирожное "картошка" в разрезе: светлая мякоть и темная "кожура". Вкусное...

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Приятного чаепития!