Пирожное «Картошка» по ГОСТ

Ингредиенты
Бисквит - около 600 грамм.Для бисквита (округлено!):
Яйца - 6 штук;
Сахар - 180 грамм;
Мука - 150 грамм;
Крахмал - 30 грамм;
Ваниль -Для крема (округлено):
Сливочное масло - 250 грамм;
Сахарная пудра - 130 грамм;
Сгущенное молоко - 100 мл;
Ром или коньяк по желанию - 2 ч. ложки.Для обсыпки:
Какао или кэроб - 11 грамм;
Сахарная пудра - 20 грамм.
- 280 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Как выглядит картошка? Обычно это темная кожура и светлая мякоть. Именно так же выглядит и пирожное "Картошка", приготовленное по ГОСТу из бисквита, т.е. бисквитной крошки, перемешанной с кремом и обвалянное в какао. У домашнего варианта пирожного "Картошка" по ГОСТу только один недостаток... После того, как попробуете его, то больше не сможете есть покупные варианты. Хотя, съесть-то ещё сможете, но вот вряд ли они вам понравятся так же!))
Оставив основные гостовские принципы, для большего удобства я все-таки позволила себе сразу же округлить количество ингредиентов ... На качестве и вкусе это совершенно не отразится! Кроме этого, в своём варианте я ещё заменила какао на кэроб по личным обстоятельствам. И это очень вкусная и достойная замена.
Примечание: на сайте есть варианты приготовления бисквита, его нужно испечь заранее и остудить.
Подготовьте ингредиенты:
Готовый бисквит нужно подсушить. Для этого нарежьте его на кусочки и подсушите их на противне при комнатной температуре несколько часов или в духовке в течение часа при 100 градусах при открытой периодически дверце.
Затем бисквитные сухарики нужно измельчить в крошку.
Для крема соедините сначала сахарную пудру с размягченным (но не расплавленным!) сливочным маслом.
Взбейте.
Влейте сгущенное молоко и ром / коньяк или ромовую эссенцию.
Ещё раз взбейте всё вместе и крем готов.
Для пирожного по ГОСТу нужно немного крема отложить, чтобы потом оформить картошку ростками, но я этого делать не буду и потому что у меня пирожное ещё будет транспортироваться, и потому что ... настоящая картошка с ростками не особо полезна ))
Соедините бисквитную крошку и крем, т.е. перемешайте их в однородную массу.
Сформируйте из полученной сладкой массы пирожное в форме картошки (овальное или брусочком). По ГОСТу масса и размер регламентируются, но для домашнего варианта лучше приготовить столько штук, сколько вам и нужно.
Поместите заготовки в холодильник минут на 15-20, а затем обваляйте в смеси сахарной пудры и какао или кэроба.
Готовое пирожное "Картошка" по ГОСТ до подачи нужно поместить в холодильник.
Для раскладывания и для подачи пирожного "картошка" очень удобно использовать бумажные формочки для кексов или нарезанную пекарскую бумагу.
Вот пирожное "картошка" в разрезе: светлая мякоть и темная "кожура". Вкусное...
Приятного чаепития!
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