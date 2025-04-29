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Пирожное «Картошка» по ГОСТ

Ингредиенты

Бисквит - около 600 грамм.

Для бисквита (округлено!):

Яйца - 6 штук;

Сахар - 180 грамм;

Мука - 150 грамм;

Крахмал - 30 грамм;

Ваниль -

Для крема (округлено):

Сливочное масло - 250 грамм;

Сахарная пудра - 130 грамм;

Сгущенное молоко - 100 мл;

Ром или коньяк по желанию - 2 ч. ложки.

Для обсыпки:

Какао или кэроб - 11 грамм;

Сахарная пудра - 20 грамм.

  • 280 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Как выглядит картошка? Обычно это темная кожура и светлая мякоть. Именно так же выглядит и пирожное "Картошка", приготовленное по ГОСТу из бисквита, т.е. бисквитной крошки, перемешанной с кремом и обвалянное в какао. У домашнего варианта пирожного "Картошка" по ГОСТу только один недостаток... После того, как попробуете его, то больше не сможете есть покупные варианты. Хотя, съесть-то ещё сможете, но вот вряд ли они вам понравятся так же!))

 

Оставив основные гостовские принципы, для большего удобства я все-таки позволила себе сразу же округлить количество ингредиентов ... На качестве и вкусе это совершенно не отразится! Кроме этого, в своём варианте я ещё заменила какао на кэроб по личным обстоятельствам. И это очень вкусная и достойная замена.

 

Примечание: на сайте есть варианты приготовления бисквита, его нужно испечь заранее и остудить.

 

Подготовьте ингредиенты:

 

Ингредиенты для пирожного картошка
Фото 1

 

 

Готовый бисквит нужно подсушить. Для этого нарежьте его на кусочки и подсушите их на противне при комнатной температуре несколько часов или в духовке в течение часа при 100 градусах при открытой периодически дверце.

 

Бисквит в форме
Фото 2

 

 

Затем бисквитные сухарики нужно измельчить в крошку.

 

Бисквитная крошка
Фото 3

 

 

Для крема соедините сначала сахарную пудру с размягченным (но не расплавленным!) сливочным маслом.

 

Фото 4

 

 

Взбейте.

 

Фото 5

 

 

Влейте сгущенное молоко и ром / коньяк или ромовую эссенцию.

 

Фото 6

 

 

Ещё раз взбейте всё вместе и крем готов.
Для пирожного по ГОСТу нужно немного крема отложить, чтобы потом оформить картошку ростками, но я этого делать не буду и потому что у меня пирожное ещё будет транспортироваться, и потому что ... настоящая картошка с ростками не особо полезна ))

 

Фото 7

 

 

Соедините бисквитную крошку и крем, т.е. перемешайте их в однородную массу.

 

Фото 8

 

 

Сформируйте из полученной сладкой массы пирожное в форме картошки (овальное или брусочком). По ГОСТу масса и размер регламентируются, но для домашнего варианта лучше приготовить столько штук, сколько вам и нужно.

 

Фото 9

 

 

Поместите заготовки в холодильник минут на 15-20, а затем обваляйте в смеси сахарной пудры и какао или кэроба.

 

Фото 10

 

 

Готовое пирожное "Картошка" по ГОСТ до подачи нужно поместить в холодильник.

 

Фото 11

 

 

Для раскладывания и для подачи пирожного "картошка" очень удобно использовать бумажные формочки для кексов или нарезанную пекарскую бумагу.

 

Фото 12

 

 

Вот пирожное "картошка" в разрезе: светлая мякоть и темная "кожура". Вкусное...

 

Фото пирожного картошка
Фото 13

 

 

Приятного чаепития!

 

Рецепт пирожного картошка по ГОСТ
Фото 14

 

 

 

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