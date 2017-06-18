Как воспитывать ребенка не запугивая?

Пугать или воспитывать?

Признаться, мне никогда не нравилась идея воздействовать на ребёнка через угрозу — «вот сейчас я тебя кому-нибудь отдам». В обращении с детьми родители используют этот приём. Почему так спешат посторонние люди вмешаться в интимный процесс общения родителей с детьми? Почему так негативно реагируют на отказ принять их «помощь»?

Приём этот охотно применяют в воспитании не только своих детей, но и чужих. На прогулках с сыном я устала отбиваться от «доброжелателей», которые, видя, что мой Миша плачет, спешат на помощь: «Ай-ай, какой нехороший мальчик. Я тебя сейчас себе заберу». Совершенно не обращая внимания на то, что Мише нет ещё и года, и плакать для него совершенно нормально.

Я уверяю их, что вряд ли отдам им своего сына, несмотря даже на то, что он плачет, и мы продолжаем с ребёнком самостоятельно разбираться с нашими проблемами, но многих людей моя позиция обижает.

Наверное, на вопрос почему так часто прибегают к запугиванию, проще всего ответить: потому что это действует. Как сказала одна моя знакомая, она не вмешивается, когда её трёхлетнюю дочку кто-то собирается «забрать» с собой из магазина, если та плачет и не слушается: «А что? Зато она сразу успокаивается и бежит ко мне».

Поступая таким образом, родители, сами того не подозревая, расписываются в своём бессилии. Получается, что у них нет каких-либо рычагов воздействия на ребёнка, кроме как напугать его перспективой, при которой они откажутся от него.

В каких ситуациях родители пугают детей:

— когда дети плачут громче и дольше, чем может вынести родитель;

— когда балуются — ведут себя не так, как нужно в данный момент взрослым;

— когда слишком долго одеваются или едят кашу, когда не хотят идти в садик или возвращаться домой, когда отказываются читать стихотворение при всех, когда хотят поиграть с мамой в тот момент, когда ей нужно доделать отчёт, или тогда, когда папа смотрит телевизор;

— когда привлекают к себе внимание, несмотря на то, что мама увлечена беседой со знакомой, или когда устают в длинной очереди на почте или в магазине;

— когда в магазине не могут пройти мимо полок с яркими красивыми игрушками, а на улице останавливаются рядом с каждой кошкой, трактором или другим интересным предметом;

— и гораздо реже — когда собираются сделать что-то действительно опасное: выбежать на проезжую часть, потрогать горячий утюг, залезть высоко или засунуть что-нибудь в розетку.

Если проанализировать этот список или просто понаблюдать за собой, становится ясно, что в 90% случаев детей пугают с целью воздействия на них, когда те ведут себя не так, как от них ожидается. То есть тогда, когда их поведение не соответствует родительским представлениям о поведении ребёнка. И тогда понятно, что в этот момент родители пытаются воздействовать на ребёнка, чтобы изменить его и «подогнать» под свой сложившийся образ о нём.

Есть ли у ребёнка шанс вести себя так, чтобы окружающие были довольны? Есть, если это ребёнок-игрушка, который не плачет, не кричит и всегда молчит. А в остальных случаях конфликт неизбежен, пока родители и педагоги будут формировать свои ожидания, исходя из фантазий о том, как должен вести себя ребёнок.

Чем любят пугать детей?

Как правило, и это уже классика, что придёт кто-то и его заберёт, или мама сама его отдаст.

Вероятностью никогда не вырасти или потерять часть тела или голос: «Не будешь кашу, не станешь большим, не вырастешь», «Будешь пальцем показывать — палец отвалится», «Рот на улице открывать — ворона в него залетит», «Если кричать на улице, то голос пропадёт».

Возможностью потерять игрушки и личные вещи — «От такого плохого мальчика уйдут все игрушки и книжки», «Машинку сейчас отдадим другому».

Перспективой никогда не придти куда-то ещё раз при плохом поведении ребёнка: в гости, на концерт, на игровые занятия.

И наоборот — остаться здесь навсегда: в гостях, в детском саду, на улице. И если некоторые из угроз имеют под собой какое-то реальное основание, то остальные совершенно неуместны и смешны. Ведь ни одна мама, если она в здравом уме, не отдаст своего ребёнка чужому человеку, и ни один палец ещё не сломался от того, что им показывают на самолёт, летящий в небе.

Но ребёнок не знает, что это просто мама не умеет по-другому с ним общаться. Ребёнок воспринимает все слова буквально, взаправду, и то, что он слышит, его ранит.

Редко подобного рода запугивания и угрозы проходят для детей без каких-либо последствий. Они могут быть минимальными, если ребёнок менее чувствительный. Вот только заранее степень его чувствительности неизвестна. Что же происходит с ребёнком, если эта степень высока, а его ещё чрезмерно и неадекватно ситуации запугивают:

— у малыша подрывается чувство базового доверия к миру. Вместо него формируется чувство тревожности и недоверия, а так как закладывается это чувство в детстве, то и вырастает такой человек с ощущением тревожности. Справиться с ним потом очень сложно.

— У ребёнка формируется комплекс неполноценности и чувство вины. О классическом комплексе вины в дошкольном возрасте говорить не приходится, так как у ребёнка только формируется ощущение и восприятие себя, зато можно уверенно говорить о формировании заниженной самооценки — предпосылки к комплексу неполноценности, который заметно усложняет жизнь уже взрослому человеку.

— У ребёнка пропадает желание как-то активно проявляться в жизни. Если за каждый поступок ребёнок слышит запугивание, ему просто становится страшно жить и двигаться, привлекать к себе лишнее внимание, а порой даже и существовать. Иногда это становится причиной желания ребёнка умереть.

— Самые страшные и печальные последствия заключаются в том, что ребёнок действительно верит в то, что мама и в самом деле может отдать его кому-то. А для малыша нет ничего травматичнее и ужаснее осознания того, что он не нужен маме. Ребёнок начинает сомневаться в своей ценности. Если уж мама с папой готовы отдать его кому угодно, что значит он вообще, в принципе? А за какой проступок в следующий раз меня пообещают отдать и, кто знает, может быть, действительно так и сделают?

И когда-то тёплые и доверительные отношение между ребёнком и родителями наполняются страхом. Если маленький мальчик или девочка верят в то, что мама с папой их не любят, что своим родителям они не нужны, они считают, что не нужны всему этому миру. Надо ли говорить, как трудно найти своё место в жизни, реализоваться, если ты считаешь, что ты не достоин ничего хорошего и никому не нужен. И через всю свою жизнь, даже став уже взрослым, этот человечек пронесёт своё чувство ненужности, только потому, что мама не смогла или не захотела поискать другие способы воздействия на него.

— В результате частых запугиваний ребёнок теряет чувствительность и контакт с самим собой и миром вокруг себя. Утраченная чувствительность к самому себе в будущем может быть причиной курения, переедания, алкоголизма, увлечения экстремальными видами спорта, сложностью в установлении и поддержании контактов с чужими людьми.

— Отдельно следует сказать о физических наказаниях и угрозе такого наказания. После страха быть отданным кому-то своими родителями самое тяжёлое для ребёнка (в физическом и психологическом плане) — это физическое наказание. Причём не только оно, но и даже угроза — отлупить, дать ремня. Малыш чувствует себя так, словно внутри его разрывает на две части. Сейчас он и любит своего родителя и ненавидит его за то, что тот наказывает или хочет это сделать. И страх таких событий может жить внутри него постоянно.

Очень часто после побоев дома ребёнок идёт на улицу и начинает мучить животных, третировать младших детей или проявлять по отношению к себе аутоагрессию. Последний случай сложнее всего — это значит, что ребёнок уже совсем поверил в то, что он достоин именно такого обращения и перенял родительский стиль воспитания.

В случаях проявления агрессии по отношению к другим ребёнок просто восстанавливается в психологическом плане. Физическим наказанием или криками с угрозами родители очень сильно его разрушили изнутри, нарушили его целостность. У ребёнка осталось очень много злости и невыраженной агрессии, которую он в силу явного и бесспорного превосходства взрослого не может направить на него. Тогда он идёт на улицу и выбирает того, на кого можно её выплеснуть, восстановив таким образом своё душевное равновесия.

Что же делать?

1. Предупреждать о вещах, которые реально могут быть опасными: электроприборах, дорожном движении, дверях, которыми можно прищемить пальцы.

2. Предупреждать о том, что есть люди, которые также являются источником опасности. А для этого не надо пугать ребёнка, что кто-то заберёт его за плохое поведение. Нужно несколько раз проговорить о том, как вести себя, если незнакомец предлагает конфетку или зовёт к себе посмотреть котёнка. Беседовать с ребёнком о том, что делать, если он потерялся или заблудился, застрял в лифте или проехал свою остановку в автобусе.

Важно помнить, что и в первом и во втором случаях беседу нужно выстраивать, не переходя на личность ребёнка: можно обжечься утюгом, потому что он горячий, а не потому что у тебя руки-крюки. Заблудиться в здании может каждый, а не только ребёнок, потому что он самый глупый и «спит в одном ботинке». Да и незнакомцы представляют потенциальную опасность для ребёнка не потому, что он с утра с мамой поругался и всю кашу не доел. Очень важно в такие моменты беречь своего ребёнка и его чувство внутренней самости.

3. Всегда можно для негативного примера выбрать какого то сказочного персонажа. Вероятность стать таким же, как Баба-яга или Кощей Бессмертный, ближе и понятнее ребёнку, чем угрозы, что с ним никто не будет дружить, потому что он плохой. При этом не надо угрожать ребёнку, что за его плохое поведение этот герой придёт и заберёт его.

4. Один из самых лучших способов воспитать ребёнка — это дать ему на практике почувствовать результаты своих действий. Например, не положил варежки на батарею — пойдёшь в мокрых. Стирается только то бельё, которое лежит в стиральной машинке. В кино в воскресенье пойдёт только тот, кто убрал в своей комнате. Надо отметить, что почему-то родителям очень трудно придерживаться этого метода в воспитании. Маме проще накричать на ребёнка, потому что он, как всегда, её не слушается, а она устала всё за ребёнком убирать и объяснять, у неё уже нет сил, и её все «достало».

А между тем, когда ребёнок имеет возможность на практике испытать последствия своих поступков, это действует на него лучше всяких угроз и запугиваний. Попробуйте применять такой способ воспитания всего неделю или месяц в виде эксперимента. Вы всегда сможете вернуться к старым инструментам воздействий на ребёнка, если новый окажется для вас неэффективным.

5. Откажитесь от физических наказаний. Сложнее, чем предыдущий совет, только этот. Но если вы действительно переживаете за своего ребёнка, если вы его любите и от всей души желаете счастья, учитесь усмирять свои эмоции и физически наказывать ребёнка.

6. Один из приёмов воздействия на детей — сказкотерапия. Пример сказки для детей, которые убегают от папы с мамой, предлагает Ирина Терентьева, детский психолог и сказкотерапевт.

Сказка про воробушка Чика

Жил-был воробушек по имени Чик, у него были мама и папа. Всей семьёй воробьи любили гулять во дворе, собирать зёрнышки, крошки. Папа-воробей искал жучков и угощал ими Чика и маму.

Чику очень нравилось гулять с родителями во дворе, но ему это быстро надоедало, ведь он был такой любопытный! Часто воробушек убегал от родителей в соседние дворы, посмотреть, кто там гуляет. Мама с папой очень пугались, когда теряли воробушка из вида, и очень ругались, когда его находили.

— Нельзя убегать от родителей, — говорила мама. — Это очень опасно, тебя может кто-нибудь украсть или съесть, — добавлял папа.

А воробушек Чик думал, что родители зря переживают, ведь он такой быстрый и смелый, он никого не испугается и убежит от опасности. Поэтому иногда, когда родители были заняты поисками жучков и червячков, Чик на пять минуточек убегал в соседние дворы.

Однажды, как обычно, воробушек ускакал в соседний двор и нашёл там много вкусных семечек. Пока Чик клевал семечки, к нему сзади кто-то подошёл. Воробушек даже не успел обернуться, как на него накинулся кто-то с большими глазами и острыми когтями. Чик был очень быстрый, поэтому он резко взлетел. Но чужак оказался ещё быстрее и схватил зубами воробушка за крыло. Чик закричал что есть мочи: «Помогите! Спасите!» Мама с папой услышали крик Чика и бросились на помощь. Но когда они прилетели в соседний двор, то нашли только пару воробьиных перьев. Дни напролёт они летали повсюду и искали воробушка, но никто и никогда больше Чика не видел.

Да, сказка страшная, и ребёнок, скорее всего, расстроится. Суть подобных сказок и историй в том, что для ребёнка опасность перестаёт быть абстрактной. Дети идентифицируют себя с героями сказок, соответственно, ребёнок практически на собственной шкуре прочувствует всю трагичность истории Чика.

Эту сказку не стоит рассказывать перед сном, лучше рассказать её днем перед прогулкой. А на прогулке, если ребёнок снова попробует убежать, то можно напомнить о том, что случилось с Чиком, который убегал от мамы с папой.