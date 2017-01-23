Не хочу в школу! Как мотивировать ребёнка на учёбу

Для посещения уроков детям нужен стимул и поддержка родителей.

Если ребёнок не хочет идти в школу - нужно искать причины. © / фото Александра Фирсова / АиФ

Скоро вновь зазвенят школьные звонки. Но если для многих родителей, ностальгирующих по прошлому, это праздник, то далеко не все современные дети с ними согласятся.

Игра в школу

Психологи считают, что по мере развития человека как личности, он проходит несколько стадий. Из них выделяют три основных, привязанных к различной деятельности: игровую, учебную и трудовую. Поэтому, если ребёнок ещё только в младшей школе, но ему уже туда не хочется, скорее всего, причина одна. Он морально не готов к школьному обучению, у него преобладает игровая деятельность. Помочь ему повзрослеть можно разными способами.

«Детей настраивать на школьное обучение необходимо заранее. И это должны делать не только вы, но и другие родственники и даже знакомые. В данном случае очень полезны обсуждения воспоминаний о школе, естественно положительные воспоминания. Подарки, связанные со школой, покупка различных принадлежностей, формы и т. д. Подготавливайте для него место, где он будет учить уроки: его индивидуальный письменный стол, стул. Советуйтесь с ребенком, выбирайте вместе с ним. Организуйте это как игру, как подготовку к игре, к празднику», – рассказывает практикующий психолог Нина Кротова.

Ребёнка, только что выпустившегося из детского садика, мотивировать на школьное обучение гораздо проще, чем того, кто уже давно не первоклашка. В последнем случае придётся постараться, чтобы найти причину, по которой школа его не устраивает.

Выясняем причину

«У меня не получается!»

Все дети обладают разными умственными способностями и уровнем интеллекта. А ещё у них могут быть склонности к определённому виду занятий, искусству, например. И если такой ребёнок пойдёт в математический класс, то особого интереса к учёбе у него вряд ли возникнет. Поэту следует немного уступить ребёнку: записать его в художественную школу или соответствующий кружок. Это позволит переменить ситуацию.

«Где дневник? Быстро за уроки!»

Важно, что каждому ученику необходим отдых после школы в течение 1,5 – 2 часов. Причём без любого напоминания о школе. В то время как со стороны родителей, стоит только ребёнку вернуться домой, начинаются долгие выяснения: какие оценки получил? Что делали на уроке? Почему не садишься за домашнее задание? Такой чрезмерный контроль приведёт к тому, что ваш ученик просто устанет, у него будет рассеянное внимание — а тогда об отличной учёбе не может быть и речи.

«Со мной никто не хочет дружить!»

Межличностные отношения в классе имеют большое значение на протяжении всего обучения, а в 10–12 лет отношения со сверстниками выходят на первый план. Это одна из тех причин, узнать о которых родителям довольно трудно: чаще всего, дети не рассказывают об этом родителям, а школьные учителя не могут заметить всех деталей.

Чтобы у вашего ребенка появилось желание посещать школу, необходимо найти для него соответствующий стимул. Сделать это нужно, исходя из его интересов, желаний, мечтаний и целей, поскольку важно, чтобы удовлетворялась не только потребность родителей в «надо», но и его потребность в «хочу». Если найти разумный баланс между этими потребностями, то у вашего ребенка появится собственная мотивация ходить на уроки.

Межличностные отношения в классе имеют большое значение для ребёнка. Фото Александра Фирсова