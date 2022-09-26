УЧИТЕЛЯ БОЛЬШЕ НЕ МОГУТ МОЛЧАТЬ: ПИСЬМО ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИИ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ СТАЛО НАРОДНЫМ

Перед началом нового учебного года заслуженный учитель и руководитель севастопольской гимназии №1 Виктор Альбертович Оганесян обратился с письмом к чиновникам от образования. Послание ушло в народ и продолжает каждый день собирать массу откликов. Что всколыхнуло учителей? Об этом в материале Царьграда.

Письмо было отправлено на официальную почту министру просвещения РФ, но вскоре стало народным, разлетевшись по соцсетям. Его бурно обсуждают порой в самых неожиданных местах.

Я услышала о письме в парикмахерской. В соседнем кресле оказалась учительница. Мы поговорили. Всё, что в письме описано, – сущая правда, – говорит Наталья, учитель иностранного языка из Владимира. – И это уже настолько давно и настолько прочно сидит в школе, что многие отчаялись исправить ситуацию. И поэтому уходят из образования.

Письмо написал Виктор Альбертович Оганесян – директор Севастопольской гимназии №1 им. А.С. Пушкина. По совместительству он является учителем русского языка и литературы. Общий педагогический стаж – 43 года.

Так что же было в письме? Приводим главные моменты.

"Почему дорогие учебники?"

Несколько лет назад ввели новые предметы: родной язык и родная литература, – сообщает директор школы.

Вы просчитываете последствия того, что придумываете? Ведь каждая "гениальная" идея требует материальных затрат, которые ложатся на школу?

Предметы дублируют русский язык и русскую литературу. Для преподавания нужны дополнительные силы и средства. А уровень финансирования школ при этом остался прежним.

– спрашивает Оганесян.

С 5-го класса вводится изучение второго иностранного языка. По часу в неделю. И где взять учителей, новые кабинеты? А средства на учебники? Финансирования опять нет.

Почему столько вариантов программ и учебников? Почему учебники стоят 1000 рублей? Кто-то заинтересован в том, чтобы больше тратить на издание не очень хороших, но очень дорогих книг?

"ОГЭ и аттестацию учителей надо отменить"

Причин для отмены ОГЭ много, начиная от физиологии подростков и заканчивая бессмысленностью этого действа, как подготовки к ЕГЭ, – считает педагог.

Надо отменить и аттестацию учителей. Не упорядочить, не упростить, а просто отменить это "издевательство". За надбавку в тысячу рублей учитель каждые пять лет проходит "процедуру дознания". Главный критерий педагога – это стаж. Через каждые пять лет должна быть хорошая надбавка.

Стимулирующие выплаты

Авторы идеи ввести стимулирующие выплаты в школах исходили из того, что заработная плата будет состоять из двух частей: две трети – базовая, одна треть – за счёт бюджета школы за отдельные заслуги. В реальности эти выплаты способны дать только богатые регионы и школы. И они стали мощным фактором для раздражения педагогов. Надо ввести по всей стране единую тарифную сетку и повысить базовую ставку.

Учебники от либералов

Оганесян считает, что учебники по истории писали люди с выраженным либеральным мышлением. Например, с каким-то садистским наслаждением рассказывается о том, как мы плохо подготовились к войне:

"Как можно с таким равнодушием писать учебники истории родной страны!" – восклицает педагог.

Мониторинги и рейтинги

Профессионализм педагога сейчас в рамках рейтингов оценивается в баллах, взятых с потолка, считает Оганесян. Бесконечные и бессмысленные мероприятия, шоу, мониторинги ложатся на педагогов дополнительным грузом.

Чем меньше нас будут отвлекать от главного дела – обучения и воспитания, тем лучше мы будем работать. А все липовые рейтинги, мониторинги надо отменить и запретить,

– пишет директор.

Учителю нужна тщательно выстроенная методическая служба. А вот её и не стало.

Есть и другие претензии. С полным текстом письма можно ознакомиться тут.

"Надо создавать петицию"

Соцсети полны откликов на это послание. Из них можно составить методичку о том, как учить нельзя. Привёдем некоторые мнения.

"Предлагаю создать петицию с просьбой о рассмотрении этого письма президентом России и официальным ответом на своей прямой линии. Ведь это не просто письмо, это крик! Страдают в первую очередь дети, а дети – наше будущее. Зачем их мучить ЕГЭ и ОГЭ? Это больше нужно выпускникам вузов, ведь они уже специалисты, и их ошибки гораздо серьёзнее, чем ошибки школьников, которые легко исправляются при дальнейшем обучении," – сообщает один из читателей в сообществе гимназии.

"Зачем в начальной школе множество разных программ? Должна быть одна как минимум в регионе, а не каждая школа в городе выбирает свои учебники... Будем надеяться, что письмо будет иметь эффект," – вторит ему читатель одного из севастопольских изданий.

"Огромное спасибо Вам, Виктор Альбертович, за честность и смелость говорить. Именно поэтому многие талантливые педагоги уходят из школ. Кому-то это нужно. Чтобы остались слепые исполнители аббревиатур, для которых ребёнок – просто объект воздействия," – благодарят педагога на его странице в ВК.

Сотни тысяч просмотров и прочтений, сотни комментариев! Разве мало для того, чтобы услышали педагогов наверху?

Письмо севастопольского педагога Царьград обсудил с директором школы №40 г. Владимира Дмитрием Кушпитой.

ФОТО: ДМИТРИЙ КУШПИТА. ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ АЛЕКСАНДРОМ ОРЛОВЫМ

Царьград: Многие удивятся: директор севастопольской школы не прав, ведь учебники у нас бесплатные.

Дмитрий Кушпита: Да, их закупают школы, которые, напомню, финансируются из местных бюджетов. А теперь представьте, сколько денег сэкономила бы школа, если бы учебники стоили не тысячу рублей, а сто. Мы же на ремонт не можем найти несколько тысяч рублей, на какие-то мелкие нужды не позволяем себе траты, а тут такие суммы отдаём!

– Внеурочная деятельность много времени отнимает?

– Вот сейчас опять нововведение: по пять часов в неделю для классов начального звена мы обязаны отработать. За счёт каких средств и каких ресурсов, я спрашиваю? Я под каждым словом этого письма готов подписаться. То, что творится в школах, – это немыслимо.

– Неужели чиновникам это неведомо?

– Моя знакомая работала в управлении образования и недавно вернулась в школу. Встречаю её через месяц, спрашиваю, как дела. Отвечает: "Задолбали управленцы своими отчётами и циркулярами!" Ты же сама там недавно работала", – говорю. Отвечает: "Я думала, что я одна указания шлю. А тут их кто только не присылает!"

– Почему же так всё происходит?

– Беда современной школы в том, что слишком много стало желающих порулить образованием: заработать на этом деньги или сделать карьеру. А вот настоящих педагогов становится все меньше.

Старые болячки

Оганесян в письме говорит о старых болевых точках русского образования. Это уже много раз обсуждали, с этим уже вроде бы свыклись. Почему же так задело русских учителей письмо из Севастополя в этот раз?

Наверное, потому, что педагоги в России очень долго привыкали к новациям. Десятилетиями. Их долго колотило от ЕГЭ. Их замучили аттестациями. Их добивают отчётами и всё новыми требованиями – они стоически терпят. А севастопольский педагог не стерпел и вывалил всё это разом. И учителя приняли его позицию.

Есть ещё одна причина:

Каждая из новаций выглядела довольно здравой. К примеру, аттестация учителей. Но со временем аттестационные требования стали непомерными. Учителя ломают голову не над тем, как преподавать, а какое бы внеурочное занятие провести – так как именно это даёт баллы к аттестации,

– говорит преподаватель биологии из владимирской школы №39 Светлана Прохорова.

У москвичей всё хорошо

Мы передали письмо в Министерство просвещения. Чиновники интересовались у журналиста Царьграда, почему именно на это письмо нужен комментарий? Мол, у нас в России 40 тысяч директоров – чем руководители других школ хуже? Ответ прост. Потому что письмо нашло отклик в сердцах не только учителей, но и людей, далёких от системы образования...

Кстати, учителя московских школ, к которым мы обращались за комментариями, говорить отказались. Зарплаты у них сильно отличаются от тех, что получают в регионах России. Ну а Оганесян от своего "вольнодумства" не пострадал, кстати.

Как отреагировали чиновники

В Министерстве просвещения Царьграду ответили на запрос по поднятым в письме проблемам. Там рассказали, что на Всероссийском экспертном педагогическом совете, который запланирован на 30 сентября, с педагогами обсудят все острые вопросы.

Что касается единообразия учебных программ, то этот вопрос почти решён: законопроект о введении единых программ для российских школ приняла Госдума в трёх чтениях.

Эти изменения снимут многие вопросы по содержанию образования, уменьшат нагрузку на регионы по закупке учебников, а также будут способствовать созданию единого образовательного пространства,

– сообщили в Минпросе.

А ещё в министерстве подтвердили, что с этого учебного года вступили в силу изменения, касающиеся перечня документации, которую должен заполнять учитель. Теперь педагоги будут работать с минимальным количеством документов, напрямую связанных с образовательным процессом.