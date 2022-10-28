Медикаменты только из России. Как сегодня лечат детей в зоне спецоперации?

«Я поехала в Генический район под флагом Красного Креста, потому что в медицинской помощи очень нуждались дети и их родители. А поскольку я давала клятву Гиппократа, то готова была оказывать эту помощь всем, кто в ней нуждается, вне зависимости от их убеждений», - рассказывает о своей рабочей командировке в Херсонскую область врач-педиатр высшей категории Алла Дегтярёва.

Жарко и без обстрелов

Карина Кадиева: Бригада медиков из Адыгеи месяц работала в Геническом районе Украины. Вы в бригаде - единственный педиатр. Но эта поездка - дело добровольное и небезопасное. Почему вы решили ехать?

Алла Дегтярёва: Когда встал вопрос о том, что дети подшефного Адыгее Генического района - города и окружающих его сёл - нуждаются в медицинской помощи, я согласилась не раздумывая.

Мы приехали 12 августа, а уезжали 10 сентября. Так что проработали на Украине, считай, без двух дней месяц. За это время я приняла более 600 детей разного возраста. Приняла бы и больше, но во второй половине августа многие дети из города и сёл Генического района отправились на отдых в оздоровительные лагеря Адыгеи.

- Приходилось работать под обстрелами и бомбёжками?

- Под бомбёжки и обстрелы мы не попадали, было жарко и без них. Ситуацию в Геническом районе я бы спокойной не назвала. С 20.00 до 6.00 действует комендантский час, въезд в город осуществляется через три блокпоста в присутствии военных постоянного контингента войск. В связи с повышенной террористической опасностью и возможными провокациями неформальных группировок, которые, со слов жителей, существуют в Геническом районе, магазины и рынки работают только до 14.00.

В небе - вспышки, слышна работа систем ПВО, на предельно низких высотах летают самолёты, патрулируют воздушное пространство вертолёты, везде присутствие вооружённых военных и техники. Всё это необходимо, но не даёт забыть о войне, о близкой опасности. Люди лишний раз не выходят из дома.

Днём у нас было так много работы, что думать об этом не хватало времени. А вот по ночам царящее вокруг напряжение ощущалось особенно сильно.

Я в основном ездила по сёлам, в городе приём не вела. Наша бригада передвигалась на микроавтобусе «Газель» в сопровождении вооружённой охраны и передвижного поезда со специально оборудованными кабинетами. Пациентов мы принимали либо там, либо на действующих пунктах семейной медицины - по типу наших ФАПов.

Гуманитарная катастрофа

- Какие настроения царили в бригаде? Появлялось ли желание всё бросить и поскорее уехать домой?

- Настроения были разные, и порой было очень страшно. Да, мы понимали: находимся в горячей точке и можно всего ожидать. Но мысль о том, чтобы бросить людей, которые нуждаются в помощи, ни у кого вообще не возникала. Изначально мы ехали в командировку в Генический район на три недели. Но когда Минздрав республики предложил продлить командировку ещё на две недели, мы без всяких возражений охотно согласились.

- Как вас встретили жители района? О чём вам рассказывали дети и чем делились их матери?

- Люди заранее знали, что в район приедет бригада медиков из Адыгеи. Нас очень ждали. Мы сами были вне политики и никогда не обсуждали с пациентами никакие политические вопросы.

Но нам рассказывали, что с началом спецоперации жизнь сильно изменилась. Оно и понятно: в районе настоящая гуманитарная катастрофа. Ко мне приходило много детей с неврозами, обострились хронические заболевания, так как с началом спецоперации медицинская помощь почти во всех сёлах и в городе не оказывается.

Как выяснилось, в районе всегда был дефицит врачей-педиатров. Здоровьем детей занимались семейные доктора. Но с февраля большая часть медработников выехала либо за пределы региона, либо за границу. На сегодня из 20 сельских пунктов семейной медицины только в трёх остались врачи.

Лекарственные препараты из Украины не поставляются. А те, что были в аптеках, заканчиваются. Вакцинация детей не проводится - нет вакцин. Сейчас медикаменты в район поступают только из России.

Но дети - народ позитивный. Они стараются вытеснять из памяти всё плохое. Некоторые даже приходили на приём с российским флагом. А вот родители сильно встревожены.

Помощь здесь и сейчас

- Чем были встревожены родители? И что волновало в те дни лично вас?

- Иной раз я, как врач, чувствовала такое бессилие, которое и словами-то не описать. Я выявила несколько случаев тяжёлых аутоиммунных заболеваний, где требовался не только осмотр врача, но и дополнительные лабораторные и инструментальные исследования. Но на территории Генического района их провести невозможно, и невозможно назначить детям адекватную лекарственную терапию, потому что необходимых препаратов в аптечной сети просто нет. Нет у людей и денег на их приобретение.

Ещё меня сильно беспокоит, что в районе нет противосудорожных препаратов, которые жизненно необходимы детям с диагнозом «эпилепсия». Ведь эпилептический припадок может быть опасен для жизни: последствия судорог - это остановка дыхания и сердца. А купировать их нечем.

С собой привезти противосудорожные препараты я не могу - это медикаменты учётного контроля. Они стоят в одном ряду со снотворными и наркотическими препаратами, которые выделяют только по спецлечению и на определённого человека.

Представьте: я точно знаю диагноз, могу провести лечение, но у людей нет возможности приобрести необходимые для этого препараты даже в других городах. В ста с лишним километрах от Геническа под постоянным обстрелом находится город Новая Каховка, то же самое происходит и в Мелитополе.

И вот я выписываю лекарство, а матери мне со слезами на глазах отвечают: «Вы нам это не пишите - мы всё равно купить не сможем. Дайте какую-нибудь таблетку, чтобы всё прошло». Но ведь это невозможно! А дети нуждаются в помощи сегодня и сейчас. Потому не раз я слышала от людей, что они ждут референдум. Чтобы поскорей наладили поставки медикаментов из России.

Лекарство от страха

- Как вас провожали жители Геническа, и как встречали родные?

- За день до отъезда к нам до поздней ночи приходили наши пациенты, чтобы попрощаться. Мы накрыли стол и долго сидели все вместе. А 10 сентября, когда наша бригада уезжала из города, многие его жители вышли на улицы, чтобы помахать нам вслед. Некоторые плакали и просили приехать ещё.

Конечно, родные сильно переживали. Мы щадили их нервы и многого не рассказывали. Хотя повод для беспокойства был. На следующий день после посещения нами двух сёл на дороге кто-то протянул растяжку со взрывчаткой, на которой подорвался автомобиль. Трудно было даже представить, что на месте той машины могла быть наша.

У нас было зеркало на длинной палке, с помощью которого мы каждый день проверяли, не заминировано ли дно нашей «Газели». И всё же, если возникнет необходимость вернуться, я бы поехала туда опять.

- Что-то лично в вас изменила эта поездка?

- Из этой поездки я вернулась другим человеком, более ответственным и милосердным. Первую неделю мы не понимали, что ходим как по острию ножа - между жизнью и смертью. Осознали потом. А люди так живут уже несколько лет.

Поэтому, когда к домам, где мы остановились, приходили за помощью, мы никому не отказывали. Даже после тяжёлых поездок по сёлам, уже находясь во дворе дома, мы продолжали приём. Я консультировала, осматривала детей, успокаивала мам, выдавала имеющиеся лекарства. Бывало, вызывали и ночью. Так что наш рабочий день длился почти круглосуточно.

А как иначе? Да, я мирный человек, врач, я давала клятву Гиппократа и ехала в Геническ под флагом Красного Креста. Поэтому моя задача - в любой ситуации помогать тем, кто в моей помощи нуждается.

А бороться со страхом мне помогали дети. Когда я смотрела в их глаза, то видела там свет, теплоту и огромное доверие. И тогда страх отступал.