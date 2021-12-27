А вы бы смогли сотворить такое со своим ребенком? 15 фактов о воспитании детей, которые точно шокируют русских людей. А где-то это считается нормальным!

Все мы живем на одной планете, но почему-то воспитываем своих детей по-разному. В каждой стране существуют странные методы воспитания своих отпрысков. Собрали 15 вещей, которые могут показаться вам дикими, но в некоторых местах это абсолютно нормальная практика. Кстати, дети везде вырастают нормальными.

ГЕРМАНИЯ — ДЕТИ ИГРАЮТ СО СПИЧКАМИ

Немцев во всем мире считают одной из самых добропорядочных и строгих наций, но им тоже нужно оторваться. Они веселятся на вечеринках так, как будто завтра будет конец света, а на Новый год пускают столько фейерверков, что кажется, апокалипсис уже наступил.

Когда немцы становятся родителями, то их поведение тоже сильно отличается от понятия «строгое воспитание» в России. Во-первых, их дети постоянно гуляют на улице. Как говорят в старой поговорке: плохой погоды не существует, есть только неподходящая одежда. Родители стараются, чтобы ребята проводили как можно больше времени со сверстниками, чтобы они скорее влились в коллектив.

А что если чадо простудится? Немцы считают это нормальным явлением, обычно из-за насморка и больного горла тут не пойдут к врачу. Есть и еще одна странная и даже опасная традиция. Родители разрешают детям играть с огнем. В детских садах и начальных школах им даже проводят специальные занятия, также и родители показывают, как надо пользоваться спичками и зажигалками.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА — МУЖЧИНЫ КОРМЯТ ГРУДЬЮ

Потом дети могут спокойно играть с этими вещами, никто и глазом не моргнет.

В России многие спорят, можно ли кормить ребенка грудью в общественных местах. Но в Центральной Африке такие вещи не считают чем-то безобразным. Кроме того, мужчины тоже могут дать ребенку пососать свою грудь, чтобы малыш успокоился. А может быть, и не только для этого. В истории известны случаи мужской лактации при особых обстоятельствах. Однако это не значит, что вы сможете заставить своего мужа делать это за вас.

ГРЕЦИЯ И МАВРИТАНИЯ — ВЗРОСЛЫЕ ПЛЮЮТ НА ДЕТЕЙ

Если у вас есть дети, вы точно знаете, что детская отрыжка пахнет далеко не садом с розами. Но вряд ли вы когда-нибудь задумывались отомстить своим детишками за испорченную футболку. Но в Греции и Мавритании считают, что нужно плюнуть своему ребенку на голову, чтобы стать более удачливым. Естественно, сделать это надо целых три раза.

В Мавритании народ верит, что слюна может передавать слова. Поэтому в некоторых племенах на детей плюют, чтобы у них все было хорошо. Матери плюют на лицо ребенка, а отцы — в уши. Так что, если ваш ребенок упал и плачет, может быть, стоит просто плюнуть на него. Вдруг сработает?

ЯПОНИЯ — ДЕТИ ЕЗДЯТ В МЕТРО ОДНИ

В России родители разрешают детям одним ездить на общественном транспорте только после семи лет, а передвигаться на огромные расстояния в метро даже позже. Но в Японии это нормальное явление. Дети путешествуют одни начиная с четырех лет. И никто не будет спрашивать у ребенка, все ли у него хорошо.

ЕВРОПА — ОСТАВЛЯТЬ РЕБЕНКА В КОЛЯСКЕ ОДНОГО

Оставить собаку на улице, пока вы зашли в магазин, — окей. Но в некоторых европейских странах родители также оставляют на улице своих детей в колясках, а сами родители могут пойти выпить кофе. Это считается нормальным, но в других странах вызывает вопросы.

Например, у шведки чуть не забрали малыша в Америке, так как она оставила его на улице, а сама пошла в кафе. К счастью, все обошлось. С другой стороны, глупо оставлять ребенка и в машине: были случаи, когда малышам становилось очень плохо внутри транспорта из-за жары, но помочь им никто не мог.

БЕЛЬГИЯ И ХОРВАТИЯ — ДЕТЕЙ УГОЩАЮТ АЛКОГОЛЕМ

Признаемся, в России это тоже делают. Наверняка многие из вас попробовали глоток вина или немножко пива задолго до совершеннолетия на каком-нибудь семейном празднике. Однако в некоторых странах родители не считают зазорным заказать ребенку целый бокал пива. Например, жители Бельгии полагают, что это может помочь в борьбе с детским ожирением. Ничего страшного, что после этого напитка хочется покушать, поэтому многие любители пенного набирают вес.

В Хорватии 7% первоклассников пьют больше шести раз в месяц. 30% мальчиков и 12% девочек в 8-м классе выпивают почти каждый день. Все это из-за странных взглядов жителей страны, что спиртные напитки полезны для здоровья.

ИНДОНЕЗИЯ — ДЕТИ ЗАБОТЯТСЯ О СВОИХ МЛАДШИХ БРАТЬЯХ И СЕСТРАХ

Почти все, у кого есть два ребенка шутят, что на самом деле их отпрыски присматривают друг за другом, а взрослые отдыхают. И хотя старшие братья и сестры вынуждены помогать родителям, все-таки мама и папа ответственны за ребенка. Никто не оставит 3-летнего ребенка одного, если за ним присматривает его 5-летняя сестра. Но в Индонезии это нормально.

КИТАЙ — ДЕТИ НОСЯТ ШТАНЫ С ДЫРКОЙ НА ПОПЕ

В Китае много веков родители существенно облегчали себе процесс приучения детей к туалету. Когда ребенку исполнялось 3-4 месяца, его облачали в специальные штаны-"кайданку" с дыркой на попе, чтобы детей не нужно было постоянно переодевать. В итоге как только родители понимают, что вот-вот «это» случится, они просто стараются поднести детей к урне, клумбе или уйти с середины тротуара. Но из-за современных представлений о гигиене эта традиции уходит. Ребенок, который сидит голой попой на асфальте, запросто может заболеть.

ИНДИЯ — ДЕТИ ПАДАЮТ С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ

Дети обожают, когда их подбрасывают в воздух, а потом ловят. Но это становится настоящим кошмаром для особенно впечатлительных мам. Вдруг их ребеночка не поймают. В Индии народ сделал из этого развлечения традицию. В одном из штатов страны существует фестиваль, посвященный подкидыванию новорожденных на 15 метров.

Этот праздник отмечают в Солапуре уже 500 лет. Детей приносят на крышу здания, а потом скидывают в толпу людей, держащих широкое покрывало, куда и приземляются юные летуны. Орут они просто ужасно, но за все время не случилось не одной трагедии. Кстати, это фестиваль проходит нелегально, хотя местная полиция закрывает глаза на диковатую церемонию.

СТРАНЫ СКАНДИНАВИИ — ВЗРОСЛЫЕ МОРОЗЯТ ДЕТЕЙ

Дети обожают спать на свежем воздухе, и родители расстилают им постель во дворе дома или на балконе. В Исландии и Финляндии тоже так делают, даже если на улице уже поздняя осень или почти зима. В такую погоду наши мамочки заматывают детей так, что те с трудом передвигаются. Конечно, закаливание — полезная практика для спортсменов и взрослых, но не для младенцев. Видимо, пока никто не замерзнет, родители продолжат это делать.

КОРЕЯ — ВЗРОСЛЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ ДЕТЕЙ ГОЛОДАТЬ

Даже если вы ненадолго вышли с ребенком на прогулку, у вас наверняка будет с собой что-нибудь из детского питания и вода. Но в Корее считают, что дети сразу должны приучаться есть во взрослом режиме. Семья всегда садится за стол вместе, поэтому так называемые вечно голодные дети просто не существуют в этой стране.

Но на самом деле любой, кто приедет сюда, поймет, что эти дети часто недоедают. Если они начинают плакать из-за этого, родители просто прикрикивают на них. Кстати, в этой стране нет специального детского питания. Как только мать перестает кормить малыша грудью, он будет есть то же самое, что и взрослые.

ЧИЛИ — ДЕТИ БЕРУТ КОНФЕТКИ У НЕЗНАКОМЦЕВ

С детства нас приучают не брать угощения у незнакомых людей, так как это может плохо кончиться. Особенно если конфету предлагает водитель подозрительного фургона на обочине. Но в Чили таких предрассудков нет. Напротив, взрослые часто угощают детей сладостями.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ — ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ ХОДЯТ БЕЗ ОБУВИ

В Новой Зеландии в банках, дорогих магазинах и офисах международных компаний висят таблички «Клиенты без рубашек и обуви не обслуживаются». Это значит, что чтобы пойти в такое место, придется полностью одеться. Все дело в том, что многие ходят по городу без обуви: не только дети, но и взрослые. Неважно, на приеме у доктора или на почте.

КИТАЙ — В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПОСЛЕ РОДОВ МАМА ОТДЫХАЕТ

После девяти месяцев беременности многие молодые матери не готовы сразу же проводить бессонные ночи с ребенком, отдавая ему все свое время. Поэтому в Китае женщины получают целый месяц «отпуска» сразу после его рождения.

Все это время женщина должна быть дома, не мыться и есть только специальную здоровую пищу. Все это делается, чтобы потом мама смогла полноценно заботиться о ребенке. В современности маму редко полностью ограничивают в действиях, но все же в первый месяц заботу на ребенку берет на себя свекровь, теща или даже специально нанимаемая няня.

ТУРЦИЯ — НЕЗНАКОМЦЫ ОБОЖАЮТ ТРОГАТЬ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ

Многих родителей раздражает, когда их детей начинают трогать незнакомые люди. Если вас тоже, никогда не приезжайте отдыхать с малышом в Турцию. В этой стране каждая бабушка хочет ущипнуть ваше чадо за щечку. И даже молодежь пялится на маленьких детей с улыбками. Прохожие могут вытащить малыша из коляски, чтобы сказать: «Привет». Тут все обожают маленьких детей, и если вы не разделяете их восторгов, вас могут посчитать холодным и нечувствительным человеком.

А ЧТО В РОССИИ?

Кстати, иностранцы тоже не понимают некоторых русских обычаев в воспитании. Многим кажется странным, что мамы из России чрезмерно опекают детей, постоянно кутают их и одевают в несколько слоев одежды. Наверное, только у нас на ребенка будут натягивать шапку летом или подогревать молоко из холодильника. Кроме того, для иностранцев кажется странным, что в России часто ребенка воспитывают бабушки, а родители много работают. В Европе и Америке пенсионный возраст — самый свободный в жизни, поэтому пожилые люди лучше уедут путешествовать или займутся любимым хобби.

Источник: therichest